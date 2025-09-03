七夕寵粉零距離！《96分鐘》林柏宏、宋芸樺齊力造勢引爆粉絲尖叫潮

台灣影史首部以高鐵為題材的災難動作鉅作《96分鐘》，由《粽邪》系列監製鄒介中領軍、《狂徒》導演洪子烜執導，聯合數位文創共同出品，集結金獎製作團隊與好萊塢級技術班底打造，林柏宏、宋芸樺、王柏傑、李李仁、姚以緹、蔡凡熙、李銘忠領銜主演，即將於本週五9月5日全台上映。

《96分鐘》主演夫妻檔林柏宏、宋芸樺化身「最強宣傳CP」，上週末展開全台宣傳行程，從北到南跑透透，不僅舉辦戲院七夕特別場、見面會，還驚喜現身台北信義區、高雄駁二及台中逢甲夜市，所到之處皆引爆粉絲尖叫，人氣一路狂飆。甚至有粉絲在網路分享：「看到林柏宏，感冒瞬間就好了！」足見兩人魅力無法擋。

在戲院舉辦的特別場中，林柏宏、宋芸樺與幸運觀眾大玩情話環節，還貼心逐一合照，陪上千名影迷渡過專屬情人節，寵粉指數爆表。週末兩天，他們也在高雄、台中舉辦見面活動，和搶先看過電影的觀眾挑戰計時遊戲，兩人鬥嘴互動讓全場笑聲不斷，現場秒變大型同樂會。隨著上映日倒數，電影熱度持續升溫，林柏宏與宋芸樺也誠摯邀請大家，把這份熱情帶進戲院，共同體驗一場「96分鐘的心跳冒險」，感受災難背後的真情與勇氣。

《96分鐘》攜手相信音樂推出四首歌曲，為電影量身打造不同氛圍的音樂詮釋。其中，全球宣傳曲〈What Am I Fighting For〉由金曲製造機蕭秉治與靈魂系歌姬法蘭 Fran首度合唱，單曲已於各大音樂串流平台上架。這首作品以強烈節奏與細膩情感交織，呼應電影中角色面臨危機時的掙扎與選擇，蕭秉治表示：「歌曲傳遞的是在倒數時刻依然勇敢堅持的力量，錄音時不自覺把自己帶進角色裡。」法蘭則分享：「副歌有一句歌詞讓我特別感動，腦中會浮現片中角色拼命守護彼此的畫面，情緒很澎湃。」

電影公司表示，除了已上架的全球宣傳曲，還有另外三首各自呈現角色的心理層面與故事張力的原創歌曲：法蘭 Fran〈他們依然愛著〉、BOOM！怪物星人〈敵手〉、Ray 黃霆睿〈Don't Tell Me Who I Am〉，接下來隨著電影上映和宣傳曲陸續曝光，電影《96分鐘》讓觀眾不僅能在戲院感受震撼視覺，更能透過音樂延續這場心跳加速的情感旅程。更多電影《96分鐘》相關資訊請洽 官方FB 、 官方IG 。

