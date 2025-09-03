快訊

高空冷心低壓發威！午後大雷雨開炸3縣市 宜蘭1地山區暴雨國家級警報響

用音樂串起全球對話！馬友友跨越冷戰的文化之旅

台南「攝狼」拐騙約拍6千多部性影片…受害最小僅12歲 求刑25年

聽新聞
0:00 / 0:00

中元普渡聰明拜 譚敦慈授秘方：省冰箱空間、防食物中毒

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
中元普渡祭拜三牲等生鮮食物，務必要充分加熱再食用，並且在當餐食用完畢。本報資料照片
中元普渡祭拜三牲等生鮮食物，務必要充分加熱再食用，並且在當餐食用完畢。本報資料照片

中元普渡是重要文化盛事，家家戶戶準備豐盛供品祭拜好兄弟，桌上擺了滿滿三牲、水果、零食、飲料等，小心普渡變「普肚」。林口長庚醫院臨床毒物中心兼任護理師譚敦慈說，拜拜的供品適量就好，買多吃多，且三牲容易因長時間在室溫下擺放，滋生細菌吃壞肚子，建議熟食祭拜不超過2小時。

譚敦慈表示，家中人口不多，逢年過節準備食物盡量不鋪張，尤其是熟食部分，「量夠就好」。不過三牲無法免俗，還是會準備整隻全雞、一塊豬肉和一條全魚來祭拜神明和祖先。因熟食在室溫下放置時間愈長，細菌數量就愈多，應該在2小時內結束；若天氣炎熱更要縮短祭拜時間，且拜完立即處理。

「一整隻雞放進冰箱，很占空間，塞太滿也會影響保鮮的效率。」譚敦慈分享，祭祀完後會把整隻雞拆解，把雞頭、雞翅、雞腿、雞腳、雞屁股剁下後分裝，就像菜市場切好的一盒盒熟雞肉，沒有吃完趕緊放進冰箱。拜拜的豬肉多是汆燙處理，當餐沒吃完的，可以再次烹調做成回鍋肉。

全魚多半是炸好的，祭拜時為了怕沾到香灰、灰塵，會用保鮮膜覆蓋。譚敦慈說，自己很不喜歡食物碰到塑膠製品，再加上少吃油炸物，所以在食用時會剝除外皮。另外，魚肉最不耐放，建議優先吃魚。最好當日食用完畢，或是冷藏保存1、2天即料理完食，較不建議再冷凍保存。

至於其他供品，可以購買耐放的乾貨、罐頭、泡麵，選購時需檢查包裝完整性，注意罐頭的罐身是否有凹陷、生鏽或膨脹；乾貨則是檢查包裝是否有破損。譚敦慈說，罐頭、泡麵含鈉量高，烹調時可加些青菜、菇類、雞蛋，增加營養和風味。至於零食，選擇較天然的無調味堅果或果乾，避免高熱量的甜點、洋芋片。

天氣炎熱，要嚴防食物中毒，即使是拜拜，也要注意熟食置放在室溫的時間。譚敦慈提醒，易腐敗的食物在祭拜完後要馬上冷藏，食用前一定要充分加熱，不要讓變質的供品成為健康隱憂。

豬肉 供品 譚敦慈

延伸閱讀

醫院中元普度祭拜供品有學問 鳳梨不上桌 奶瓶、奶嘴撫慰小天使

普渡品太多拜完怎麼處理？ 命理師提醒5點：千萬不能拿去退

13歲男童一口氣乾吃三包泡麵猝死！醫警告把生泡麵當零食風險

逆轉脂肪肝！高中生兒曾胖到110公斤 譚敦慈揭3招：瘦40公斤不復胖

相關新聞

中元普渡聰明拜 譚敦慈授秘方：省冰箱空間、防食物中毒

中元普渡是重要文化盛事，家家戶戶準備豐盛供品祭拜好兄弟，桌上擺了滿滿三牲、水果、零食、飲料等，小心普渡變「普肚」。林口長...

台北101周年慶聚焦會員體驗強打獨家牌 年度熊穿上皮外套變身龐克熊

台北101年度盛事周年慶熱鬧展開，今年因全球經濟環境充滿挑戰，台北101強調，不以短期業績作為唯一目標，而是持續展現經營...

三星JL STUDIO跨國攜手二星META 庫克香檳胡蘿蔔主題饗宴驚艷全場

都說香檳是餐酒搭配中的首選佳釀，但要像庫克（Krug）香檳的午宴這樣，由位於台中的米其林三星餐廳「JL STUDIO」與...

貴婦百貨再變身！中庭弄出一座綠色花園玻璃屋 網讚：像走進曼谷、新加玻

最會玩造景的「貴婦百貨」BELLAVITA又下重本變身了，在迎接16周年慶前直接在中庭打造綠色花園玻璃屋「鏡語花園」，網...

有行旅／遊日本福井 大啖皇室蟹

美食家蔡瀾曾說「如果你是蟹癡，一定要去一趟福井吃越前蟹。」跟著有行旅前往福井三家米其林一星的越前蟹料理，入住棟溫泉別墅。...

新光三越全新會員制度 「金卡會員」登場給予6大專屬禮遇

重視會員經營，是現在各大百貨商場重點深耕的項目，同時，針對高消費力客群也紛紛給予獨寵的專屬禮遇。擁有超過420萬會員的新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。