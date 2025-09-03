中元普渡聰明拜 譚敦慈授秘方：省冰箱空間、防食物中毒
中元普渡是重要文化盛事，家家戶戶準備豐盛供品祭拜好兄弟，桌上擺了滿滿三牲、水果、零食、飲料等，小心普渡變「普肚」。林口長庚醫院臨床毒物中心兼任護理師譚敦慈說，拜拜的供品適量就好，買多吃多，且三牲容易因長時間在室溫下擺放，滋生細菌吃壞肚子，建議熟食祭拜不超過2小時。
譚敦慈表示，家中人口不多，逢年過節準備食物盡量不鋪張，尤其是熟食部分，「量夠就好」。不過三牲無法免俗，還是會準備整隻全雞、一塊豬肉和一條全魚來祭拜神明和祖先。因熟食在室溫下放置時間愈長，細菌數量就愈多，應該在2小時內結束；若天氣炎熱更要縮短祭拜時間，且拜完立即處理。
「一整隻雞放進冰箱，很占空間，塞太滿也會影響保鮮的效率。」譚敦慈分享，祭祀完後會把整隻雞拆解，把雞頭、雞翅、雞腿、雞腳、雞屁股剁下後分裝，就像菜市場切好的一盒盒熟雞肉，沒有吃完趕緊放進冰箱。拜拜的豬肉多是汆燙處理，當餐沒吃完的，可以再次烹調做成回鍋肉。
全魚多半是炸好的，祭拜時為了怕沾到香灰、灰塵，會用保鮮膜覆蓋。譚敦慈說，自己很不喜歡食物碰到塑膠製品，再加上少吃油炸物，所以在食用時會剝除外皮。另外，魚肉最不耐放，建議優先吃魚。最好當日食用完畢，或是冷藏保存1、2天即料理完食，較不建議再冷凍保存。
至於其他供品，可以購買耐放的乾貨、罐頭、泡麵，選購時需檢查包裝完整性，注意罐頭的罐身是否有凹陷、生鏽或膨脹；乾貨則是檢查包裝是否有破損。譚敦慈說，罐頭、泡麵含鈉量高，烹調時可加些青菜、菇類、雞蛋，增加營養和風味。至於零食，選擇較天然的無調味堅果或果乾，避免高熱量的甜點、洋芋片。
天氣炎熱，要嚴防食物中毒，即使是拜拜，也要注意熟食置放在室溫的時間。譚敦慈提醒，易腐敗的食物在祭拜完後要馬上冷藏，食用前一定要充分加熱，不要讓變質的供品成為健康隱憂。
