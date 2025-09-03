台北101周年慶聚焦會員體驗強打獨家牌 年度熊穿上皮外套變身龐克熊

台北101年度盛事周年慶熱鬧展開，今年因全球經濟環境充滿挑戰，台北101強調，不以短期業績作為唯一目標，而是持續展現經營會員與推動市場活絡的企圖心，憑藉60萬名會員的根基，台北101以「VIP的秘密清單」為主題，聚焦獨家限量、潮流快閃與頂級體驗三大策略。

「獨家限量」是台北101獻給會員的重要心法。周年慶期間，全館品牌齊力推出眾多限定新品與專屬體驗，營造出只有在台北101才能搶先擁有的魅力。像是台北101首發Louis Vuitton彩妝系列、DIOR Beauty全新開幕帶來獨家輕珠寶與小皮件，香奈兒台北101化妝品精品店推出獨家護膚課程，而Celine則選擇台北101作為全台獨家美妝首發場域。

此外，全館迎來10家精品與2家甜點品牌新店開幕，包括Berluti、香奈兒台北101化妝品精品店、DIOR Beauty、EMIS、Harry Winston、ISSEY MIYAKE、Michael Kors、TUMI、UGG、Valextra，以及甜點名店Hart Tiramisu與LeTAO，持續引進國際與人氣品牌，豐富消費者的時尚與生活選擇。

同時FENDI、BREITLING及Montblanc帶來三大限時快閃活動，為品牌愛好者帶來驚喜與話題。除此之外，「World Masterpiece頂級珠寶腕表大賞」即起至9月10日同步帶來14大品牌年度鉅作，品牌更為年度盛會帶來僅獻給VIP的獨特作品、近距離鑑賞世界級工藝之美。

9月4日起至10月12日周年慶期間，使用台北101聯名卡，精品美妝最高回饋13%、珠寶腕表最高9%。每年周年慶還有最萌的收藏亮點：今年端出第22代ALLSAINTS聯名熊，這只限量小熊特別換上品牌經典BALFERN羊皮皮衣，以大翻領、金屬扣環與不對稱拉鍊，搭配一條可變化為手鍊的項鍊，變身龐克搖滾熊。周年慶期間單日累計消費滿6萬元即可獲得，限量2,000只，每位會員限兌換一次。 台北101首發Louis Vuitton彩妝系列。圖／台北101提供 BALENCIAGA Rodeo中型咖色麂皮雙口肩背手提包。圖／台北101提供 CHAUMET Bee de Chaumet 18K黃金手環鑲嵌明亮式切割鑽石，23萬9,000元。圖／台北101提供 台北101周年慶最萌收藏亮點，推出第22代ALLSAINTS聯名熊，周年慶期間單日累計消費滿6萬元可獲得，限量2,000只。圖／台北101提供

