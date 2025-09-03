快訊

台廠可望打入美國先進核能供應鏈 清大擬設微型反應器

獨／又有4G吃到飽方案將下架！通訊行推不限速吃到飽再送7千元好禮

北投婆媳兒子陳屍同房飄異味 孫悲慟驗屍：生前無異狀

聽新聞
0:00 / 0:00

台北101周年慶聚焦會員體驗強打獨家牌 年度熊穿上皮外套變身龐克熊

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
MONCLER短身羽絨外套。圖／台北101提供
MONCLER短身羽絨外套。圖／台北101提供

台北101年度盛事周年慶熱鬧展開，今年因全球經濟環境充滿挑戰，台北101強調，不以短期業績作為唯一目標，而是持續展現經營會員與推動市場活絡的企圖心，憑藉60萬名會員的根基，台北101以「VIP的秘密清單」為主題，聚焦獨家限量、潮流快閃與頂級體驗三大策略。

「獨家限量」是台北101獻給會員的重要心法。周年慶期間，全館品牌齊力推出眾多限定新品與專屬體驗，營造出只有在台北101才能搶先擁有的魅力。像是台北101首發Louis Vuitton彩妝系列、DIOR Beauty全新開幕帶來獨家輕珠寶與小皮件，香奈兒台北101化妝品精品店推出獨家護膚課程，而Celine則選擇台北101作為全台獨家美妝首發場域。

此外，全館迎來10家精品與2家甜點品牌新店開幕，包括Berluti、香奈兒台北101化妝品精品店、DIOR Beauty、EMIS、Harry Winston、ISSEY MIYAKE、Michael Kors、TUMI、UGG、Valextra，以及甜點名店Hart Tiramisu與LeTAO，持續引進國際與人氣品牌，豐富消費者的時尚與生活選擇。

同時FENDI、BREITLING及Montblanc帶來三大限時快閃活動，為品牌愛好者帶來驚喜與話題。除此之外，「World Masterpiece頂級珠寶腕表大賞」即起至9月10日同步帶來14大品牌年度鉅作，品牌更為年度盛會帶來僅獻給VIP的獨特作品、近距離鑑賞世界級工藝之美。

9月4日起至10月12日周年慶期間，使用台北101聯名卡，精品美妝最高回饋13%、珠寶腕表最高9%。每年周年慶還有最萌的收藏亮點：今年端出第22代ALLSAINTS聯名熊，這只限量小熊特別換上品牌經典BALFERN羊皮皮衣，以大翻領、金屬扣環與不對稱拉鍊，搭配一條可變化為手鍊的項鍊，變身龐克搖滾熊。周年慶期間單日累計消費滿6萬元即可獲得，限量2,000只，每位會員限兌換一次。

台北101首發Louis Vuitton彩妝系列。圖／台北101提供
台北101首發Louis Vuitton彩妝系列。圖／台北101提供
BALENCIAGA Rodeo中型咖色麂皮雙口肩背手提包。圖／台北101提供
BALENCIAGA Rodeo中型咖色麂皮雙口肩背手提包。圖／台北101提供
CHAUMET Bee de Chaumet 18K黃金手環鑲嵌明亮式切割鑽石，23萬9,000元。圖／台北101提供
CHAUMET Bee de Chaumet 18K黃金手環鑲嵌明亮式切割鑽石，23萬9,000元。圖／台北101提供
台北101周年慶最萌收藏亮點，推出第22代ALLSAINTS聯名熊，周年慶期間單日累計消費滿6萬元可獲得，限量2,000只。圖／台北101提供
台北101周年慶最萌收藏亮點，推出第22代ALLSAINTS聯名熊，周年慶期間單日累計消費滿6萬元可獲得，限量2,000只。圖／台北101提供

品牌 台北101 周年慶

延伸閱讀

百貨周年慶 戰火引爆

微風集團「決戰北車」 廖曉喬：雖然十面埋伏，但我們勢在必得！

台北艾麗酒店搶先推「101跨年3天2夜住宿」專案！第一排爽看煙火

台北101 World Masterpiece珠寶腕表展正式開跑 VIP秘密清單驚豔曝光

相關新聞

中元普渡聰明拜 譚敦慈授秘方：省冰箱空間、防食物中毒

中元普渡是重要文化盛事，家家戶戶準備豐盛供品祭拜好兄弟，桌上擺了滿滿三牲、水果、零食、飲料等，小心普渡變「普肚」。林口長...

台北101周年慶聚焦會員體驗強打獨家牌 年度熊穿上皮外套變身龐克熊

台北101年度盛事周年慶熱鬧展開，今年因全球經濟環境充滿挑戰，台北101強調，不以短期業績作為唯一目標，而是持續展現經營...

三星JL STUDIO跨國攜手二星META 庫克香檳胡蘿蔔主題饗宴驚艷全場

都說香檳是餐酒搭配中的首選佳釀，但要像庫克（Krug）香檳的午宴這樣，由位於台中的米其林三星餐廳「JL STUDIO」與...

貴婦百貨再變身！中庭弄出一座綠色花園玻璃屋 網讚：像走進曼谷、新加玻

最會玩造景的「貴婦百貨」BELLAVITA又下重本變身了，在迎接16周年慶前直接在中庭打造綠色花園玻璃屋「鏡語花園」，網...

有行旅／遊日本福井 大啖皇室蟹

美食家蔡瀾曾說「如果你是蟹癡，一定要去一趟福井吃越前蟹。」跟著有行旅前往福井三家米其林一星的越前蟹料理，入住棟溫泉別墅。...

新光三越全新會員制度 「金卡會員」登場給予6大專屬禮遇

重視會員經營，是現在各大百貨商場重點深耕的項目，同時，針對高消費力客群也紛紛給予獨寵的專屬禮遇。擁有超過420萬會員的新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。