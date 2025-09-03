三星JL STUDIO跨國攜手二星META 庫克香檳胡蘿蔔主題饗宴驚艷全場

快訊

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
庫克單一食材胡蘿蔔主題料理搭佐庫克粉紅香檳第28版，演繹優雅跨文化對話。圖／酩悅軒尼詩提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
都說香檳是餐酒搭配中的首選佳釀，但要像庫克（Krug）香檳的午宴這樣，由位於台中的米其林三星餐廳「JL STUDIO」與來自新加坡的二星餐廳「META」進行四手聯彈，再全程搭配庫克陳年香檳（Krug Grande Cuvée 173ème Édition）、庫克粉紅香檳（Krug Rosé 28ème Édition）與庫克年份香檳（Krug Vintage 2011），實在是絕無僅有、華麗到不行的跨文化盛會。

「JL STUDIO」主廚林恬耀（Jimmy Lim）與「META」韓國籍主廚金善玉（Sun Kim），背景驚人地雷同。他們都是1982年次，林恬耀是新加坡人娶了台灣老婆、在台灣開餐廳，以新加坡風味料理成為史上首位獲得米其林三星的新加坡主廚。

金善玉則是韓國人娶了新加坡老婆、在新加坡開餐廳，菜式結合韓國傳統風味與西式料理技藝，同時帶有日本料理的精緻感，是新加坡唯一專精現代韓式料理的米其林二星餐廳。無獨有偶的是，兩位主廚最近都先後當了爸爸，林恬耀的小孩6個月大，金善玉的寶寶剛滿4個月，連當爸爸的時間都很接近。

兩人除了在料理哲學上不謀而合，都懷著相同的使命感，戮力提升民族料理的國際地位，以創新手法重新詮釋引以為傲的傳統；創立於1843年、以「精品訂製」為核心理念，忠實呈現風土個性與卓越釀造的庫克香檳，也是兩人的共通點之一。

為了打造完美的高端飲食體驗，庫克香檳邀請世界頂級餐廳主廚，擔任庫克香檳大使（Krug Ambassade）；目前全球僅有大約200家餐廳入列，亞洲還不到20家，金善玉主廚掌勺的「META」餐廳是其中之一，林恬耀的「JL STUDIO」，很可能成為台灣第一家。這次原本就是多年好友的兩人，攜手為庫克香檳打造專屬午宴，特別針對2025年「Krug in the Kitchen」主題食材紅蘿蔔進行創作。

夢幻午宴由庫克陳年香檳（Krug Grande Cuvée 173ème Édition）展開，173 版本以2017 年收成為核心，融合來自13 個不同年份（2001～2017 年）的150 款基酒調配，歷經至 7 年窖藏陳釀。初入口時熟悉的烤麵包香氣伴隨多汁水果的油潤感撲鼻而來，隨之而來的是成熟柑橘的氣息，以及誘人的奶油香調，尾韻帶著清脆的檸檬氣息。金善玉主廚認為，庫克陳年香檳173 版本的清新度，很適合前菜和冷盤，其活潑的特質能夠喚醒味蕾並為後續的料理體驗做好準備。

庫克粉紅香檳第28版融合來自6個不同年份（2010～2016 年）的32 款基酒，口感飽滿，洋溢覆盆子、紅醋栗、櫻桃、小紅莓的氣息，帶著葡萄柚與檸檬的清新，酸度完美，優雅與力度兼具，正好搭配兩位主廚所創作的紅蘿蔔主題食材料理。

金善玉主廚的圓鱈以搭配胡蘿蔔與水田芥製作成泥狀底層，再加上綿密的胡蘿蔔泡沫，除營造多層次的口感，也讓胡蘿蔔的清甜與圓鱈的鮮味進一步融合。林恬耀的胡蘿蔔咖哩帝王蟹，以胡蘿蔔結合大量辛香料，製成咖哩風味的基底，帝王蟹上方再搭配迷你胡蘿蔔，增加層次感。

在庫克粉紅香檳第28版的映襯下，紅蘿蔔的甜美被更加放大，酸度的線條則巧妙平衡了泡沫的柔滑與帝王蟹的濃郁。酒液中的紅莓與柑橘氣息，像是為胡蘿蔔帶來一抹清新的光澤，使圓鱈的厚實與咖哩的辛香都被勾勒得更明晰。當胡蘿蔔泥的細膩與香檳的細緻氣泡交融，產生一種近乎舞蹈般的韻律感；而在帝王蟹的鮮美與香檳的果香交會之際，又迸發出意想不到的張力。這不僅是「食」與「酒」的搭配，更是一場彼此成就的對話，料理讓酒更鮮活，香檳也讓料理更立體了。

搭配主菜和牛登場的，是庫克年份香檳（Krug Vintage 2011），除了烤麵包的香氣外，帶有新鮮杏桃與白色花朵的香氣與清新的柑橘氣息，口感圓潤飽滿，尾韻帶著果醬風味與蜂蜜的氣息。

與炙烤和牛一同入口時，肉汁的濃郁油脂被香檳的細緻酸度與柑橘清香輕盈帶起，層次立刻拉開。烤麵包與果醬的香氣，呼應著和牛表面焦香，尾韻的蜂蜜氣息則為肉質增添圓潤甜感，兩者相互映襯，既對比又融合。

這次金善玉與林恬耀兩位主廚，堅持並未刻意調整料理來配合香檳，深信料理和Krug會自然產生完美搭配，不僅展現兩位主廚對料理的深厚情感與文化視野，更凸顯 Krug 香檳作為餐桌靈魂的無窮魅力。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

