貴婦百貨再變身！中庭弄出一座綠色花園玻璃屋 網讚：像走進曼谷、新加玻
最會玩造景的「貴婦百貨」BELLAVITA又下重本變身了，在迎接16周年慶前直接在中庭打造綠色花園玻璃屋「鏡語花園」，網讚：「每年都很有誠意」、「下重本超用心」。
每次主題佈置總會引起話題的BELLAVITA，這次變身網友形容「好有新加坡風」、「看見曼谷風」，美麗的造景讓網友喊「要馬上去拍」、「每年必拍行程」。
BELLAVITA 16周年慶年慶以「初心如鏡」為主軸，也用文字說明這次造景意境：「中庭以鏡面映照流光，綠意織就花園。在城市的匆忙之外，BELLAVITA以一方靜謐，守住最初的悸動與純粹。十六年來，始終不隨波逐流，只願與您共享最真誠的相遇與美好」。中庭展期：即日起–9月21日，周年慶期間：9月12日至9月21日。
