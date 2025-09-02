聽新聞
有行旅／遊日本福井 大啖皇室蟹

聯合報／ 本報訊
越前蟹。圖／越前「蟹の本陣」
越前蟹。圖／越前「蟹の本陣」

美食家蔡瀾曾說「如果你是蟹癡，一定要去一趟福井吃越前蟹。」跟著有行旅前往福井三家米其林一星的越前蟹料理，入住棟溫泉別墅。「舌尖上的邂逅 皇室越前蟹美饌」五天四夜，十二月一日至十二月五日。報名洽02-86433543或上有行旅官網

有行旅／遊日本福井 大啖皇室蟹

