從澀谷路口到拉斯維加斯Sphere 卡地亞美洲豹今起佔領全球地標
自由、力量與堅毅 -- 美洲豹是卡地亞（CARTIER）的象徵，兩者因同樣的力量、魅力與特質而緊密相連，彼此早已不可分割。自即日起，卡地亞將於全球主要城市同步亮相以美洲豹為核心的一系列創新戶外視覺，以前所未有的巨型視覺與數位體驗，開啟全新的沉浸式投影與虛擬影像表現方式，展現卡地亞與美洲豹緊密的連結。
9月1日在東京澀谷、9月3日於拉斯維加斯將率先展開兩場盛大的動態視覺。在人潮洶湧的東京澀谷十字路口，卡地亞將以壯觀的三聯屏幕展演美洲豹這隻經典標誌性動物；在拉斯維加斯，美洲豹以立體姿態現身於Sphere球體的外牆Exosphere上，於53,883平方公尺的LED巨幕上震撼登場。而在杜拜，美洲豹將以四面環繞的立方體裝置呈亮相；在巴黎聖米歇爾廣場上，美洲豹將自噴泉躍出，此處裝置更特別設置QR code，讓觀眾能以3D視角欣賞牠的姿態。
不論是倫敦皮卡迪利廣場、巴黎新橋、或上海展覽中心，美洲豹或跨越品牌標誌中的字母C與R，或是透過一個爪印、一道眼神，卡地亞與美洲豹在全球各大城市以超乎現實的方式融合為ㄧ。
