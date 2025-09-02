新光三越全新會員制度 「金卡會員」登場給予6大專屬禮遇
重視會員經營，是現在各大百貨商場重點深耕的項目，同時，針對高消費力客群也紛紛給予獨寵的專屬禮遇。擁有超過420萬會員的新光三越，為提升服務體驗，今宣布今年10月1日起會員制度全新升級。
新光三越在現有的橘卡會員、貴賓卡會員與銀卡會員之外，全新規畫「金卡會員」級別，凡單月累積消費達60萬或於銀卡效期內消費60萬的消費者，即可升等為金卡會員，給予專屬禮遇。
金卡會員享受高規格的6大專屬禮遇，包括：一對一專屬服務顧問，從新品推薦到禮品購買，專人專責全方位服務讓會員購物體驗全面升級、專屬金卡貴賓廳。會員每日享1小時休憩時光，搭配迎賓飲品與專屬時尚刊物《SKM Media》享受悠閒片刻。
攜手570大品牌推出專場活動／限定夯品搶先買、獨享菜色、生日限定好禮，點數2倍送／新光影城／skm online等專屬優惠、獨享消費點數1.5倍送、每月享免費停車時數16小時，每日更可享停車折抵最高6小時（含消費折抵）。
