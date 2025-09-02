快訊

整理包／高鐵多項新制！車廂禁講電話、自由座不能太自由 違者將被「請下車」

肖戰現身米蘭經典地標放暑假？TOD'S 2025秋冬形象 再現義式雋永優雅

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
中國男星肖戰近日為TOD'S拍攝了全新2025秋冬形象廣告，展現義式生活風格的優雅雋永。圖／TOD'S提供
中國男星肖戰近日為TOD'S拍攝了全新2025秋冬形象廣告，展現義式生活風格的優雅雋永。圖／TOD'S提供

全世界沒有任何一個城市能像米蘭一般同時擁有著懷舊、當代、奢華與度假感，而米蘭更是全世界時尚潮流的風格原點之一。時尚品牌TOD’S發表了2025秋冬廣告：「義大利故事：米蘭篇」（Italian Stories in Milan），邀請全球品牌代言人肖戰入鏡，展現米蘭男子般的雋永與優雅。

形象廣告取靜於米蘭的博爾薩尼別墅（Villa Borsani），拼接的木地板、經典結合皮革與鋼材的單椅、地面上柔軟的地毯、燈芯絨布的長沙發，構建出別墅中的高級度假感。肖戰則換上了多套TOD’S的服裝造型，無論是咖啡色外套搭配同色長褲與高筒運動靴，又或是高領粗織毛衣搭配樂福鞋、牛仔褲，義式生活風格的精華正在於不拘泥小節的自由與隨性，無入而不自得。

本季男裝推薦單品包含了俐落的羊毛西裝長褲、保暖且解放身形的羽絨外套，以及皮料與色彩提供多樣選擇的Di Bag Folio手提包；Di Bag Folio的開衩式輪廓是從經典長褲的上擺得到靈感，並具備鮮明的裝飾性，本季除黑色、棕色外，另帶來類丹寧視覺的藍色麂皮款。

T-Marathon休閒鞋也發表了白色、棕色搭配漆亮皮的不同設計，兩者鞋底都有著TOD’S經典的Gommino豆豆，帶來明快的路面回饋外，更宛如TOD’S鞋履的隱藏式簽名，兩款訂價皆為35,900元，可洽全台TOD‘S專門店詢問。

在看似隨性中展現毫不費力地輕鬆，是義式品牌如TOD'S的經典魅力。圖／TOD'S提供
在看似隨性中展現毫不費力地輕鬆，是義式品牌如TOD'S的經典魅力。圖／TOD'S提供
TOD'S Wave棕色手提肩背包，86,900元。圖／TOD'S提供
TOD'S Wave棕色手提肩背包，86,900元。圖／TOD'S提供
TOD'S Di Bag Folio中型藍色托特包，79,900元。圖／TOD'S提供
TOD'S Di Bag Folio中型藍色托特包，79,900元。圖／TOD'S提供
TOD'S T-Marathon白色休閒鞋，35,900元。圖／TOD'S提供
TOD'S T-Marathon白色休閒鞋，35,900元。圖／TOD'S提供

米蘭

