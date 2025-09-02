快訊

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
微風集團策略長廖曉喬本身就是Maison Margiela的品牌愛好者，也是微風成功拿到品牌代理權的重要推手。圖／微風提供
微風集團策略長廖曉喬本身就是Maison Margiela的品牌愛好者，也是微風成功拿到品牌代理權的重要推手。圖／微風提供

1988年創立於巴黎的Maison Margiela，以獨特的設計風格與前衛的創意聞名，招牌的Tabi鞋更是連Lisa都愛穿。現在微風集團正式把Maison Margiela代理進台灣，首間全線旗艦店將於10月15日於微風廣場開幕，微風集團策略長廖曉喬本身就是Tabi鞋的愛好者，談到如何在其他爭取代理權的競爭者中脫穎而出，她幽默的說「因為我們夠黏，與品牌長期接洽了至少五年」。

不只全球偶像Lisa愛穿，廖曉喬也是Maison Margiela經典設計Tabi鞋的粉絲。她說「20歲左右就有了第一雙Tabi，最愛Tabi的短靴款，愛到包色，黑色、薰衣草色、銀色、膚色、紅色通通有，看到穿Tabi的人，都會覺得很內行、很懂穿，另外，也愛Maison Margiela的包款、西裝與襯衫。」Maison Margiela經典Tabi鞋自1989年首次亮相，靈感源自日本傳統「足袋」襪，廖曉喬說，「我本身就很愛日本足袋襪設計，去日本泡溫泉一定穿。」

談到爭取Maison Margiela在台灣的代理權，廖曉喬透露其實還有很多競爭者，至於如何追求成功？她笑說「我們先把了MM6小妹（MM6是Maison Margiela定位年輕的副牌，先進駐微風南山），現在成功把到了大姐。」代理權簽幾年？廖曉喬說「蠻久的」並以婚姻形容「我們結婚後就是要長長久久的。」

Maison Margiela 2025秋冬大片，由美國知名歌手與演員Miley Cyrus擔綱主角。圖／微風提供
Maison Margiela 2025秋冬系列。圖／微風提供
談爭取Maison Margiela代理權 廖曉喬幽默形容「談戀愛夠黏、步入婚姻要長久」

