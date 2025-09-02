快訊

整理包／高鐵多項新制！車廂禁講電話、自由座不能太自由 違者將被「請下車」

燦坤軍人節專屬禮遇 9/7前持軍人證或福利證買指定商品享59折起

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導
燦坤專屬禮遇，即日起至9月7日持軍人證或福利證買指定商品享59折起。圖／燦坤提供
燦坤專屬禮遇，即日起至9月7日持軍人證或福利證買指定商品享59折起。圖／燦坤提供

因應9月3日軍人節，3C通路商燦坤（2430）特別推出「軍人節專屬禮遇」，即日起至9月7日止，凡國軍官兵憑軍人證或福利證至全台門市，即可享指定商品最低59折起超值優惠。

燦坤表示，此次軍人節禮遇商品折扣最低下殺59折，例如EUPA美式電咖啡壺與金鑛精品咖啡豆組合限時價4,260元（原價7,227元），Tefal法國特福4.2L燒烤二合一氣炸鍋優惠價3,534元（原價5,990元），以及TECO14吋DC馬達遙控立扇限時價1,115元（原價1,890元）等。

燦坤指出，電競周邊與行動電源也享超值優惠，Razer Wolverine V2 Pro for PS5/PC控制器限時價4,990元（原價8,490元），廣穎電通（4973）10,000mAh快充行動電源單件限時價429元（原價759元），均享有59折優惠。

同時，燦坤也祭出低於79折的優惠專區，涵蓋空調、冰箱、智慧顯示器等三大生活家電，以及筆電、無線滑鼠、錄音筆等多元商品。

正值夏末秋老虎發威之際，燦坤同時與全民交心，攜手各大品牌祭出「黃金小龍夏出清 聯合品牌交心月」活動，即日起至9月30日止，主打指定空調最低6折起、指定風扇49折起，並提供最高8,399元回饋及多重好禮，搶攻夏末清涼商機。

為讓消費者清涼舒適，燦坤表示精選多款空調商品，其中Panasonic窗型定頻空調下殺6折，限時價只要12,490元（原價21,000元）。購買指定空調更享八重好禮，包含單筆發票滿10萬元獨家加碼好禮、政府節能補助與退稅、原廠獨家贈品、指定銀行信用卡分期零利率、環保集點、業界少見的延長保固、專人到府場勘優惠，以及VVIP級尊榮安裝服務。燦坤更推出「今天買、明天裝」服務，讓消費者無需等待即可享受清涼。

除了空調，燦坤也加碼祭出風扇優惠。燦坤指出，購買指定空調可享加購SHARP自動除菌離子3D清淨循環扇，限時價3,990元（原價6,390元）。

針對指定風扇品牌如聲寶、奇美、國際、東元，更推出舊換新現折100元優惠。若搭配燦坤會員寵物卡，還可享驚喜優惠價，例如SAMPO微電腦遙控DC節能立扇限時價1,788元（原價2,788元），持寵物卡即可享1,688元驚喜價。

燦坤軍人節祭出獨家好康新申辦燦坤會員並綁定APP，除原有的入會好禮再加贈200燦坤K幣或燦坤會員寵物卡乙張。圖／燦坤提供
燦坤軍人節祭出獨家好康新申辦燦坤會員並綁定APP，除原有的入會好禮再加贈200燦坤K幣或燦坤會員寵物卡乙張。圖／燦坤提供

燦坤 商品

延伸閱讀

提2日是「海軍節」…賴總統又叫錯了？軍中節日、紀念日學問眉角多

彰化39小時停水來襲 飲料店不賣珍珠、運動館禁淋浴、圖書館空調限時

主持軍人節大會提台海戰役不提抗戰 賴總統僅稱終戰80年

國防部努力宣傳軍人節各項優惠

相關新聞

新光三越全新會員制度 「金卡會員」登場給予6大專屬禮遇

重視會員經營，是現在各大百貨商場重點深耕的項目，同時，針對高消費力客群也紛紛給予獨寵的專屬禮遇。擁有超過420萬會員的新...

從澀谷路口到拉斯維加斯Sphere 卡地亞美洲豹今起佔領全球地標

自由、力量與堅毅 -- 美洲豹是卡地亞（CARTIER）的象徵，兩者因同樣的力量、魅力與特質而緊密相連，彼此早已不可分割...

肖戰現身米蘭經典地標放暑假？TOD'S 2025秋冬形象 再現義式雋永優雅

全世界沒有任何一個城市能像米蘭一般同時擁有著懷舊、當代、奢華與度假感，而米蘭更是全世界時尚潮流的風格原點之一。時尚品牌T...

談爭取Maison Margiela代理權 廖曉喬幽默形容「談戀愛夠黏、步入婚姻要長久」

1988年創立於巴黎的Maison Margiela，以獨特的設計風格與前衛的創意聞名，招牌的Tabi鞋更是連Lisa都...

Tiffany石上鳥再進化！首度推出Fine Jewelry 羽翼「單飛」成新款

誕生於 1965的石上鳥（Bird on a Rock）珠寶，是蒂芙尼（Tiffany & Co.，簡稱Tiffany）...

台中新光三越重回市場 百貨同業提前推優惠「先搶先贏」

年底是台中市百貨業的熱季，尤其今年又有新光三越重新開幕和漢神百貨加入戰局，各家百貨公司都積極備戰。大魯閣新時代購物中心今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。