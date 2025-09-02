燦坤軍人節專屬禮遇 9/7前持軍人證或福利證買指定商品享59折起

因應9月3日軍人節，3C通路商燦坤（2430）特別推出「軍人節專屬禮遇」，即日起至9月7日止，凡國軍官兵憑軍人證或福利證至全台門市，即可享指定商品最低59折起超值優惠。

燦坤表示，此次軍人節禮遇商品折扣最低下殺59折，例如EUPA美式電咖啡壺與金鑛精品咖啡豆組合限時價4,260元（原價7,227元），Tefal法國特福4.2L燒烤二合一氣炸鍋優惠價3,534元（原價5,990元），以及TECO14吋DC馬達遙控立扇限時價1,115元（原價1,890元）等。

燦坤指出，電競周邊與行動電源也享超值優惠，Razer Wolverine V2 Pro for PS5/PC控制器限時價4,990元（原價8,490元），廣穎電通（4973）10,000mAh快充行動電源單件限時價429元（原價759元），均享有59折優惠。

同時，燦坤也祭出低於79折的優惠專區，涵蓋空調、冰箱、智慧顯示器等三大生活家電，以及筆電、無線滑鼠、錄音筆等多元商品。

正值夏末秋老虎發威之際，燦坤同時與全民交心，攜手各大品牌祭出「黃金小龍夏出清 聯合品牌交心月」活動，即日起至9月30日止，主打指定空調最低6折起、指定風扇49折起，並提供最高8,399元回饋及多重好禮，搶攻夏末清涼商機。

為讓消費者清涼舒適，燦坤表示精選多款空調商品，其中Panasonic窗型定頻空調下殺6折，限時價只要12,490元（原價21,000元）。購買指定空調更享八重好禮，包含單筆發票滿10萬元獨家加碼好禮、政府節能補助與退稅、原廠獨家贈品、指定銀行信用卡分期零利率、環保集點、業界少見的延長保固、專人到府場勘優惠，以及VVIP級尊榮安裝服務。燦坤更推出「今天買、明天裝」服務，讓消費者無需等待即可享受清涼。

除了空調，燦坤也加碼祭出風扇優惠。燦坤指出，購買指定空調可享加購SHARP自動除菌離子3D清淨循環扇，限時價3,990元（原價6,390元）。

針對指定風扇品牌如聲寶、奇美、國際、東元，更推出舊換新現折100元優惠。若搭配燦坤會員寵物卡，還可享驚喜優惠價，例如SAMPO微電腦遙控DC節能立扇限時價1,788元（原價2,788元），持寵物卡即可享1,688元驚喜價。 燦坤軍人節祭出獨家好康新申辦燦坤會員並綁定APP，除原有的入會好禮再加贈200燦坤K幣或燦坤會員寵物卡乙張。圖／燦坤提供

