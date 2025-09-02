Tiffany石上鳥再進化！首度推出Fine Jewelry 羽翼「單飛」成新款

誕生於 1965的石上鳥（Bird on a Rock）
，是蒂芙尼（Tiffany & Co.，簡稱Tiffany）的經典標誌作品，出自於傳奇 珠寶 Jean Schlumberger之手，一直是品牌高級珠寶中人氣最高的作品。60年後，品牌珠寶與高級珠寶首席藝術長Nathalie Verdeille重新演繹 Jean Schlumberger 經典的石上鳥意象，推出全新Bird on a Rock by Tiffany系列，除了運用綠松石和坦桑石的高級珠寶套組，亦首次將此標誌性設計延伸至常賣的Fine Jewelry珠寶類別，為此經典之作揭開全新的篇章。 設計師
首度兩項的兩套高級珠寶套組，一套以坦桑石為主角，一套則運用了瑰麗的綠松石。坦桑石是Tiffany於1968年首次引進高級珠寶領域的傳奇寶石，無疑是品牌的重要代表作，此套組更結合Jean Schlumberger標誌的「雙金工藝」，以黃金與鉑金勾勒出不對稱設計的活潑
：項鍊由五隻靈動的小鳥構成，耳環與手環上則點綴兩隻遙相凝視的鳥兒。 小鳥
綠松石是Jean Schlumberger所鍾愛運用的寶石之一；綠松石套組包含項鍊、鍊墜、胸針與戒指，有別於一般的全鑽小鳥，羽翼以鑽石和雕刻綠松石組成。綠松石珠串鍊上的鳥兒展翅翱翔，鍊墜上的鳥兒則輕駐回眸，鳥兒迥異靈活的姿態更是Nathalie Verdeille比照Jean Schlumberger深入觀察的研究成果。
全新Fine Jewelry珠寶系列共有兩款不同的設計，包括如高級珠寶作品以具象手法雕塑小鳥、略去主石聚焦於鳥的設計，分為單隻鳥或成對飛翔的Loverbirds兩種款式；第二款為採用抽象視角以鳥羽翅膀為主要設計元素的Wings系列。這些作品均以高級珠寶系列同等的精湛工藝打造，維持以鉑金與黃K金材質製作的同時，更針對不同部位運用不同的寶石鑲嵌技術，營造出栩栩如生的飛揚感，當不同設計層疊配戴時，波浪邊緣還能恰如其分地相互嵌合。
Bird on a Rock by Tiffany石上鳥高級珠寶系列綠松石戒指，鉑金與黃K金鑲嵌主石為近11克拉的綠松石、綠松石點綴、鑽石及紅寶石眼。圖／Tiffany提供 Bird on a Rock by Tiffany石上鳥高級珠寶系列坦桑石鑽石耳環，鉑金與黃K金鑲嵌近10克拉的坦桑石與鑽石及紅寶石眼。圖／Tiffany提供 Bird on a Rock by Tiffany石上鳥珠寶系列Wings可轉換垂墜式耳環，鉑金鑲嵌鑽石，參考價格約，102萬元，可兩段式拆卸、耳釘部分可獨立配戴。圖／Tiffany提供 Bird on a Rock by Tiffany石上鳥高級珠寶系列綠松石鏈墜，鉑金與黃K金鑲嵌主石為近16克拉的水滴形切割綠松石、綠松石點綴、鑽石及紅寶石眼，價格店洽。圖／Tiffany提供 Bird on a Rock by Tiffany石上鳥高級珠寶系列坦桑石鑽石項鍊，鉑金與黃K金鑲嵌近12克拉的坦桑石與鑽石及紅寶石眼。圖／Tiffany提供 Bird on a Rock by Tiffany石上鳥珠寶系列Lovebirds戒指，鉑金與黃K金鑲嵌鑽石與藍寶石眼，111萬5,000元。圖／Tiffany提供 Bird on a Rock by Tiffany石上鳥高級珠寶系列坦桑石鑽石手鍊，鉑金與黃K金鑲嵌近8克拉的坦桑石與鑽石及紅寶石眼。圖／Tiffany提供 Bird on a Rock by Tiffany石上鳥高級珠寶系列綠松石項鍊，鉑金與黃K金鑲嵌主石為近16克拉的水滴形切割綠松石與54顆綠松石珠、綠松石點綴、鑽石及紅寶石眼。圖／Tiffany提供 Bird on a Rock by Tiffany石上鳥珠寶系列Wings Rolo鏈墜，鉑金鑲嵌鑽石，約23萬2,000元；玫瑰K金鑲嵌鑽石，約22萬3,000元。圖／Tiffany提供 Bird on a Rock by Tiffany石上鳥珠寶系列Wings窄版手環，約102萬元。圖／Tiffany提供 Bird on a Rock by Tiffany石上鳥珠寶系列鏈墜，鉑金與黃K金鑲嵌鑽石與藍寶石眼，65萬元。圖／Tiffany提供 Bird on a Rock by Tiffany石上鳥珠寶系列Wings寬版玫瑰金戒指，約60萬5,000元。圖／Tiffany提供 Bird on a Rock by Tiffany石上鳥珠寶系列Lovebirds鏈墜，鉑金與黃K金鑲嵌鑽石與藍寶石眼，111萬5,000元。圖／Tiffany提供 Bird on a Rock by Tiffany石上鳥珠寶系列耳環，鉑金與黃K金鑲嵌鑽石與藍寶石眼，105萬元。圖／Tiffany提供 Bird on a Rock by Tiffany石上鳥珠寶系列Wings窄版鉑金戒指，約27萬1,000元。圖／Tiffany提供
