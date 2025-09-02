台中新光三越重回市場 百貨同業提前推優惠「先搶先贏」

年底是台中市百貨業的熱季，尤其今年又有新光三越重新開幕和漢神百貨加入戰局，各家百貨公司都積極備戰。大魯閣新時代購物中心今宣布，10日將舉辦周年慶，中友百貨也將在9月11日舉辦中友購物節全館預購活動，並在9月18日正式開打，預先吹響百貨戰的號角。

大魯閣新時代購物中心的周年慶從10日一路舉辦到10月13日，推出「全館滿千送百，累贈無上限」活動，化妝品滿2千元送2百元，消費滿5萬元則贈1千2百元，等於回饋6千2百元。資生堂還特別再加碼，單筆滿2萬5千元送600元，滿5萬1千元再送1千元，等同享15.8%回饋

親子活動上，單筆消費滿888元即可參加抽獎，最大獎有南投豪華露營「峇嵐杉丘」一泊三食雙人住宿券。全館餐飲及娛樂場館亦推出限定活動，10月1日至13日消費累計滿3千元即可獲得電影票1張。

大魯閣新時代購物中心人員說，他們的客群和新光三越不一樣，新光三越走精品路線，但大魯閣新時代購物中心的運動場館多，像是有打擊場、保齡球、滑輪場、空中飛梯、岩盤浴和專供幼兒參與的「遊戲愛樂園」消費者多半是年輕族群和家庭。

中友百貨每年九月的第二周舉辦購物節活動，雖然是依往例舉辦的購物活動，但是行銷人員不否認，為了迎戰新光三越重回市場，今年的購物節規畫了不少優惠好康，要等到8日再宣布，希望這些優惠可以留住客人，讓消費者提前消費。

一名熟悉台中市百貨業生態的消費者說，新光三越因氣爆意外停業後，很多消費者轉至他店逛，但消費額並未提升至新光三越營業時的台中市整體消費水準，很多錢沒有花出來；可見新光三越的營運有其獨到之處，並受到消費者喜愛。但也因為如此，百貨業者對新光三越重回市場，也更為重視，希望業績上能「先搶先贏」。

