快訊

確定了！南投草屯明年發兒童生日禮金 每人2萬元「一路發到5歲」

怕丟臉？金正恩捨專機改搭20小時火車訪陸 原因與普亭有關

聽新聞
0:00 / 0:00

Chaumet進駐大阪關西世博會法國館 三大古董皇冠首度赴日展出

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
三色堇冠冕，約1850年。圖／Chaumet提供
三色堇冠冕，約1850年。圖／Chaumet提供

來自巴黎芳登廣場的頂級珠寶世家Chaumet與 LVMH 集團合作，將自即日起至10月13日，進駐大阪關西世界博覽會的法國館，帶來「自然之美的頌歌」（An Ode to Living Nature）特展，透過沉浸式體驗與跨越兩個世紀的珍稀作品，詮釋法國館的主題：愛之讚歌，包含愛的各種形式。

受到創始人尼鐸 （Marie-Étienne Nitot）在245年前所確立的「自然主義珠寶商」品牌定位的啟發，Chaumet 選擇了對大自然萬物多樣性的熱愛、對精湛工藝的熱愛，以及法國對日本的熱愛。這也是此次展覽的主題。展覽從探索Chaumet的歷史與自然主義的品牌特色開始，深入品牌與日本長期深厚的淵源。

第二個空間中展示了Chaumet世家的三個標誌性主題：隨風搖曳的麥穗、象徵堅韌與愛情的三色堇，以及寓意自由與守護的羽翼。包括1811年為約瑟芬皇后打造的麥穗冠冕、1850年的三色堇冠冕，以及20世紀初美國收藏家惠特尼夫人的羽翼頭飾，皆首度在日本展出。展覽最後以拿破崙親選的皇室象徵「蜜蜂」壓軸收尾，蜂巢圖騰與光影裝置結合和紙工藝，呼應自然律動與日本傳統美學。

Chaumet與日本的淵源可追溯至18世紀末。當時創辦人尼鐸曾受命清點瑪麗安東尼皇后的日本漆器收藏。此後，品牌多次從日本文化汲取靈感，包括1977年的銀杏項鍊與1980年代的「鍔」系列。2018年，Chaumet更曾在東京舉辦大型回顧展，展出由拿破崙委託製作的教皇冠冕，並與當代藝術家合作，深化跨文化對話。自1974年起，Chaumet便進入日本市場，至今已深耕半世紀，在東京銀座、表參道及大阪等地皆設有專賣店。此次世博會不僅是品牌與日本文化交流的新篇章，也再次彰顯大自然在雙方文化中的核心地位。

●展覽資訊

展期：2025年9月1日至10月13日

地點：大阪關西世界博覽會 法國館 Empowering Zone（東入口）

開放時間：每日9:00－21:00（須提前預約，世博館區至22:00止）

The Art of Colour展覽現場。圖／Chaumet提供
The Art of Colour展覽現場。圖／Chaumet提供
The Art of Colour展覽現場。圖／Chaumet提供
The Art of Colour展覽現場。圖／Chaumet提供
大阪關西世博法國館。圖／Chaumet提供
大阪關西世博法國館。圖／Chaumet提供
Chant du Printemps項鍊，2018年Les Mondes de Chaumet高級珠寶系列。圖／Chaumet提供
Chant du Printemps項鍊，2018年Les Mondes de Chaumet高級珠寶系列。圖／Chaumet提供
Bee de Chaumet 18K黃金戒指，鑲嵌品牌獨創六角形切割鑽石及明亮式切割鑽石。圖／Chaumet提供
Bee de Chaumet 18K黃金戒指，鑲嵌品牌獨創六角形切割鑽石及明亮式切割鑽石。圖／Chaumet提供
日本侯爵夫人前田菊子配戴Chaumet冠冕。圖／Chaumet提供
日本侯爵夫人前田菊子配戴Chaumet冠冕。圖／Chaumet提供
大阪關西世博法國館。圖／Chaumet提供
大阪關西世博法國館。圖／Chaumet提供
銀杏項鍊，黃金、銅、鑽石，約1977年。圖／Chaumet提供
銀杏項鍊，黃金、銅、鑽石，約1977年。圖／Chaumet提供

日本 品牌 法國

延伸閱讀

日本三得利會長新浪剛史陷入「麻」煩 宣布請辭

石知田皮蛇驚魂！臉冒水泡一度輕忽遭警告：有失明之虞

日本熊害加劇4月以來已4死 政府放寬市區獵槍限制

日本出現反移民示威 馬斯克X留言表態支持

相關新聞

Chaumet進駐大阪關西世博會法國館 三大古董皇冠首度赴日展出

來自巴黎芳登廣場的頂級珠寶世家Chaumet與 LVMH 集團合作，將自即日起至10月13日，進駐大阪關西世界博覽會的法...

曾之喬優雅站台Brunello Cucinelli 新手媽親曝本能與理性的心路歷程

義大利高級服裝品牌Brunello Cucinelli今日於Bellavita專賣店舉辦了2025秋冬新品上市，並邀請女...

「全家」首攜星級主廚林明健推「Fami!ce蘭姆葡萄霜淇淋」！15元加購「Pakitte巧克力醬包」

全家便利商店Fami!ce霜淇淋再進化！繼攜手人氣YouTuber千千與時尚品牌VANS引爆社群打卡風潮後，今年再度升級...

巨蟹座愛揪團、射手男最海派！LINE Bank「友感帳戶」免臨櫃主揪再享1%優利

LINE Bank「友感帳戶」服務上線滿月，官方公布客戶使用趨勢，前3大開立目的為生活雜支管理、儲蓄資金與旅遊支出。顯示...

台灣首部高鐵動作電影「96分鐘」台中首映 虛擬攝影棚還原刺激場景

台灣首部以高鐵為題材的災難動作電影「96分鐘」9月5日即將上映，日前在台中大遠百威秀影城舉辦首映會。副市長鄭照新現身支持...

inari×Jeston打造新型態餐酒料理！馬祖淡菜、竹筍化身歐陸料理

繼今年7月攜手東京居酒屋名店「Sakai Shokai 酒井商會」之後，MMHG湘樂餐飲集團旗下的「inari 現代居酒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。