Chaumet進駐大阪關西世博會法國館 三大古董皇冠首度赴日展出
來自巴黎芳登廣場的頂級珠寶世家Chaumet與 LVMH 集團合作，將自即日起至10月13日，進駐大阪關西世界博覽會的法國館，帶來「自然之美的頌歌」（An Ode to Living Nature）特展，透過沉浸式體驗與跨越兩個世紀的珍稀作品，詮釋法國館的主題：愛之讚歌，包含愛的各種形式。
受到創始人尼鐸 （Marie-Étienne Nitot）在245年前所確立的「自然主義珠寶商」品牌定位的啟發，Chaumet 選擇了對大自然萬物多樣性的熱愛、對精湛工藝的熱愛，以及法國對日本的熱愛。這也是此次展覽的主題。展覽從探索Chaumet的歷史與自然主義的品牌特色開始，深入品牌與日本長期深厚的淵源。
第二個空間中展示了Chaumet世家的三個標誌性主題：隨風搖曳的麥穗、象徵堅韌與愛情的三色堇，以及寓意自由與守護的羽翼。包括1811年為約瑟芬皇后打造的麥穗冠冕、1850年的三色堇冠冕，以及20世紀初美國收藏家惠特尼夫人的羽翼頭飾，皆首度在日本展出。展覽最後以拿破崙親選的皇室象徵「蜜蜂」壓軸收尾，蜂巢圖騰與光影裝置結合和紙工藝，呼應自然律動與日本傳統美學。
Chaumet與日本的淵源可追溯至18世紀末。當時創辦人尼鐸曾受命清點瑪麗安東尼皇后的日本漆器收藏。此後，品牌多次從日本文化汲取靈感，包括1977年的銀杏項鍊與1980年代的「鍔」系列。2018年，Chaumet更曾在東京舉辦大型回顧展，展出由拿破崙委託製作的教皇冠冕，並與當代藝術家合作，深化跨文化對話。自1974年起，Chaumet便進入日本市場，至今已深耕半世紀，在東京銀座、表參道及大阪等地皆設有專賣店。此次世博會不僅是品牌與日本文化交流的新篇章，也再次彰顯大自然在雙方文化中的核心地位。
●展覽資訊
展期：2025年9月1日至10月13日
地點：大阪關西世界博覽會 法國館 Empowering Zone（東入口）
開放時間：每日9:00－21:00（須提前預約，世博館區至22:00止）
▪️農曆七月半將至…「15個姓氏」需特別注意！命理師示警：小心抓交替
▪️中元普渡15禁忌看過來！千萬別做這事…秒惹怒好兄弟「恐連衰多年」
▪️鬼月來襲！農曆七月12生肖誰能逢凶化吉 誰要特別小心？
▪️普渡品太多拜完怎麼處理？ 命理師提醒5點：千萬不能拿去退
▪️中元普渡「念一句」好兄弟恐賴著不走…專家4招淨化家中磁場
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言