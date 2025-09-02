Chaumet進駐大阪關西世博會法國館 三大古董皇冠首度赴日展出

來自巴黎芳登廣場的頂級珠寶世家Chaumet與 LVMH 集團合作，將自即日起至10月13日，進駐大阪關西世界博覽會的法國館，帶來「自然之美的頌歌」（An Ode to Living Nature）特展，透過沉浸式體驗與跨越兩個世紀的珍稀作品，詮釋法國館的主題：愛之讚歌，包含愛的各種形式。

受到創始人尼鐸 （Marie-Étienne Nitot）在245年前所確立的「自然主義珠寶商」品牌定位的啟發，Chaumet 選擇了對大自然萬物多樣性的熱愛、對精湛工藝的熱愛，以及法國對日本的熱愛。這也是此次展覽的主題。展覽從探索Chaumet的歷史與自然主義的品牌特色開始，深入品牌與日本長期深厚的淵源。

第二個空間中展示了Chaumet世家的三個標誌性主題：隨風搖曳的麥穗、象徵堅韌與愛情的三色堇，以及寓意自由與守護的羽翼。包括1811年為約瑟芬皇后打造的麥穗冠冕、1850年的三色堇冠冕，以及20世紀初美國收藏家惠特尼夫人的羽翼頭飾，皆首度在日本展出。展覽最後以拿破崙親選的皇室象徵「蜜蜂」壓軸收尾，蜂巢圖騰與光影裝置結合和紙工藝，呼應自然律動與日本傳統美學。

Chaumet與日本的淵源可追溯至18世紀末。當時創辦人尼鐸曾受命清點瑪麗安東尼皇后的日本漆器收藏。此後，品牌多次從日本文化汲取靈感，包括1977年的銀杏項鍊與1980年代的「鍔」系列。2018年，Chaumet更曾在東京舉辦大型回顧展，展出由拿破崙委託製作的教皇冠冕，並與當代藝術家合作，深化跨文化對話。自1974年起，Chaumet便進入日本市場，至今已深耕半世紀，在東京銀座、表參道及大阪等地皆設有專賣店。此次世博會不僅是品牌與日本文化交流的新篇章，也再次彰顯大自然在雙方文化中的核心地位。

●展覽資訊

展期：2025年9月1日至10月13日 地點：大阪關西世界博覽會 法國館 Empowering Zone（東入口） 開放時間：每日9:00－21:00（須提前預約，世博館區至22:00止）

The Art of Colour展覽現場。圖／Chaumet提供

The Art of Colour展覽現場。圖／Chaumet提供

大阪關西世博法國館。圖／Chaumet提供

Chant du Printemps項鍊，2018年Les Mondes de Chaumet高級珠寶系列。圖／Chaumet提供

Bee de Chaumet 18K黃金戒指，鑲嵌品牌獨創六角形切割鑽石及明亮式切割鑽石。圖／Chaumet提供

日本侯爵夫人前田菊子配戴Chaumet冠冕。圖／Chaumet提供

大阪關西世博法國館。圖／Chaumet提供

銀杏項鍊，黃金、銅、鑽石，約1977年。圖／Chaumet提供

