快訊

確定了！南投草屯明年發兒童生日禮金 每人2萬元「一路發到5歲」

怕丟臉？金正恩捨專機改搭20小時火車訪陸 原因與普亭有關

聽新聞
0:00 / 0:00

曾之喬優雅站台Brunello Cucinelli 新手媽親曝本能與理性的心路歷程

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
今年二月剛成為新手媽媽的曾之喬大方分享生活中的改變，同時也暴露將有新書將發表，令人期待。記者王聰賢／攝影
今年二月剛成為新手媽媽的曾之喬大方分享生活中的改變，同時也暴露將有新書將發表，令人期待。記者王聰賢／攝影

義大利高級服裝品牌Brunello Cucinelli今日於Bellavita專賣店舉辦了2025秋冬新品上市，並邀請女星曾之喬出席站台。Brunello Cucinelli過往以奢華面料、低調設計為聚焦，本季並以「本能」與「理性」為兩大主題並融合馬術美學，進而展現對大自然的敬畏。

曾之喬今日全身Brunello Cucinelli，並以灰色V字紋羊毛馬甲背心外套搭配白色素面飾珠鍊棉質襯衫、茶褐色飾珠鍊棉質長褲、 黑色皮革腰帶、深茶色麂皮飾珠鍊高跟鞋、深棕色飾扣鎖皮革提包，以及閃耀亮片鉤紗手套；今年二月剛成為新手媽媽的她也大方分享心得表現改變的一面，像是早睡早起、看到自己的耐心、做家事，以及可能性變得更為寬廣，同時她也自己今日造型有著高品質的公益、內斂低調，穿起來非常舒服、並給人一種幹練的印象。

Brunello Cucinelli女裝本季大量從馬術美學、馬術服裝中得到靈感啟發，像是大量的雙口袋出現在襯衫或外套上，英式格紋不僅散發與馬術息息相關的貴族氣息，並帶來古典、嚴謹的印象。海軍藍、磚紅色、大地色系成為本季色彩主軸，腰帶除了同樣出自馬術文化中的力量表徵，並帶有修飾身形的視覺效果，又像是馬甲背心穿搭亦是本季亮點單品；使用六種不同色彩的刺繡亮片則化為黑色閃耀漸變色刺繡外套或長版的開襟外套。

Brunello Cucinelli的2025男裝則聚焦在古希臘哲學對於「回憶」（Anamnesis）的探究，並大量使用磚紅色、英式格紋、丹寧、海軍藍色、巴拿馬白色。材料上大量使用100%海島棉並輯行混紡，帶來輕盈舒適的穿戴感受。有別於過往多強調成套西裝，本季Brunello Cucinelli則鼓勵混搭，將西裝外套與丹寧襯衫、被新、牛仔褲混搭，其中西裝外套皆為半襯、無墊肩結構，但透過剪裁與面料，在穿著的舒適度與輕便之間找到平衡。

Brunello Cucinelli之2025秋冬系列已在台全面上市，可洽台北Bellavita、台北Regent麗晶精品、台中Top City大遠百或高雄HANSHIN漢神專門店洽詢。

Brunello Cucinelli丹寧藍色BC Duo 迷你提包，71,800元。圖／台灣藍鐘提供
Brunello Cucinelli丹寧藍色BC Duo 迷你提包，71,800元。圖／台灣藍鐘提供
Brunello Cucinelli紫紅色海島棉燈心絨西裝外套，16萬1,300元。圖／台灣藍鐘提供
Brunello Cucinelli紫紅色海島棉燈心絨西裝外套，16萬1,300元。圖／台灣藍鐘提供
Brunello Cucinelli丹寧西裝外套，14萬7,800元。圖／台灣藍鐘提供
Brunello Cucinelli丹寧西裝外套，14萬7,800元。圖／台灣藍鐘提供
Brunello Cucinelli深棕色錘紋皮革後背包，16萬5,800元。圖／台灣藍鐘提供
Brunello Cucinelli深棕色錘紋皮革後背包，16萬5,800元。圖／台灣藍鐘提供
曾之喬今日一身Brunello Cucinelli，低調內斂之外，散發結合高品質工藝的舒適優渥。記者王聰賢／攝影
曾之喬今日一身Brunello Cucinelli，低調內斂之外，散發結合高品質工藝的舒適優渥。記者王聰賢／攝影
Brunello Cucinelli黑色閃耀漸變色刺繡長版開襟外套，34萬5,000元。圖／台灣藍鐘提供
Brunello Cucinelli黑色閃耀漸變色刺繡長版開襟外套，34萬5,000元。圖／台灣藍鐘提供
Brunello Cucinelli灰色V字紋羊毛蘇格蘭裙，85,100元。圖／台灣藍鐘提供
Brunello Cucinelli灰色V字紋羊毛蘇格蘭裙，85,100元。圖／台灣藍鐘提供
Brunello Cucinelli磚紅色飾Monili珠鍊尖頭低跟鞋，58,200元。圖／台灣藍鐘提供
Brunello Cucinelli磚紅色飾Monili珠鍊尖頭低跟鞋，58,200元。圖／台灣藍鐘提供

西裝 外套 巴拿馬

延伸閱讀

馬術／延續媽媽當選手 張爰爰目標突破自己

張秀卿豪乳全都露！激瘦12公斤美成這樣

經典Horsebit馬銜鍊再進化！GUCCI全新高級珠寶 野性也優雅

福州霹靂舞大賽 陸台選手搭擋較技

相關新聞

台中新光三越重回市場 百貨同業提前推優惠「先搶先贏」

年底是台中市百貨業的熱季，尤其今年又有新光三越重新開幕和漢神百貨加入戰局，各家百貨公司都積極備戰。大魯閣新時代購物中心今...

Chaumet進駐大阪關西世博會法國館 三大古董皇冠首度赴日展出

來自巴黎芳登廣場的頂級珠寶世家Chaumet與 LVMH 集團合作，將自即日起至10月13日，進駐大阪關西世界博覽會的法...

曾之喬優雅站台Brunello Cucinelli 新手媽親曝本能與理性的心路歷程

義大利高級服裝品牌Brunello Cucinelli今日於Bellavita專賣店舉辦了2025秋冬新品上市，並邀請女...

「全家」首攜星級主廚林明健推「Fami!ce蘭姆葡萄霜淇淋」！15元加購「Pakitte巧克力醬包」

全家便利商店Fami!ce霜淇淋再進化！繼攜手人氣YouTuber千千與時尚品牌VANS引爆社群打卡風潮後，今年再度升級...

巨蟹座愛揪團、射手男最海派！LINE Bank「友感帳戶」免臨櫃主揪再享1%優利

LINE Bank「友感帳戶」服務上線滿月，官方公布客戶使用趨勢，前3大開立目的為生活雜支管理、儲蓄資金與旅遊支出。顯示...

台灣首部高鐵動作電影「96分鐘」台中首映 虛擬攝影棚還原刺激場景

台灣首部以高鐵為題材的災難動作電影「96分鐘」9月5日即將上映，日前在台中大遠百威秀影城舉辦首映會。副市長鄭照新現身支持...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。