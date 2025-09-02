曾之喬優雅站台Brunello Cucinelli 新手媽親曝本能與理性的心路歷程

義大利高級服裝品牌Brunello Cucinelli今日於Bellavita專賣店舉辦了2025秋冬新品上市，並邀請女星曾之喬出席站台。Brunello Cucinelli過往以奢華面料、低調設計為聚焦，本季並以「本能」與「理性」為兩大主題並融合馬術美學，進而展現對大自然的敬畏。

曾之喬今日全身Brunello Cucinelli，並以灰色V字紋羊毛馬甲背心外套搭配白色素面飾珠鍊棉質襯衫、茶褐色飾珠鍊棉質長褲、 黑色皮革腰帶、深茶色麂皮飾珠鍊高跟鞋、深棕色飾扣鎖皮革提包，以及閃耀亮片鉤紗手套；今年二月剛成為新手媽媽的她也大方分享心得表現改變的一面，像是早睡早起、看到自己的耐心、做家事，以及可能性變得更為寬廣，同時她也自己今日造型有著高品質的公益、內斂低調，穿起來非常舒服、並給人一種幹練的印象。

Brunello Cucinelli女裝本季大量從馬術美學、馬術服裝中得到靈感啟發，像是大量的雙口袋出現在襯衫或外套上，英式格紋不僅散發與馬術息息相關的貴族氣息，並帶來古典、嚴謹的印象。海軍藍、磚紅色、大地色系成為本季色彩主軸，腰帶除了同樣出自馬術文化中的力量表徵，並帶有修飾身形的視覺效果，又像是馬甲背心穿搭亦是本季亮點單品；使用六種不同色彩的刺繡亮片則化為黑色閃耀漸變色刺繡外套或長版的開襟外套。

Brunello Cucinelli的2025男裝則聚焦在古希臘哲學對於「回憶」（Anamnesis）的探究，並大量使用磚紅色、英式格紋、丹寧、海軍藍色、巴拿馬白色。材料上大量使用100%海島棉並輯行混紡，帶來輕盈舒適的穿戴感受。有別於過往多強調成套西裝，本季Brunello Cucinelli則鼓勵混搭，將西裝外套與丹寧襯衫、被新、牛仔褲混搭，其中西裝外套皆為半襯、無墊肩結構，但透過剪裁與面料，在穿著的舒適度與輕便之間找到平衡。

Brunello Cucinelli之2025秋冬系列已在台全面上市，可洽台北Bellavita、台北Regent麗晶精品、台中Top City大遠百或高雄HANSHIN漢神專門店洽詢。 Brunello Cucinelli丹寧藍色BC Duo 迷你提包，71,800元。圖／台灣藍鐘提供 Brunello Cucinelli紫紅色海島棉燈心絨西裝外套，16萬1,300元。圖／台灣藍鐘提供 Brunello Cucinelli丹寧西裝外套，14萬7,800元。圖／台灣藍鐘提供 Brunello Cucinelli深棕色錘紋皮革後背包，16萬5,800元。圖／台灣藍鐘提供 曾之喬今日一身Brunello Cucinelli，低調內斂之外，散發結合高品質工藝的舒適優渥。記者王聰賢／攝影 Brunello Cucinelli黑色閃耀漸變色刺繡長版開襟外套，34萬5,000元。圖／台灣藍鐘提供 Brunello Cucinelli灰色V字紋羊毛蘇格蘭裙，85,100元。圖／台灣藍鐘提供 Brunello Cucinelli磚紅色飾Monili珠鍊尖頭低跟鞋，58,200元。圖／台灣藍鐘提供

