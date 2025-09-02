「全家」首攜星級主廚林明健推「Fami!ce蘭姆葡萄霜淇淋」！15元加購「Pakitte巧克力醬包」

全家便利商店Fami!ce霜淇淋再進化！繼攜手人氣YouTuber千千與時尚品牌VANS引爆社群打卡風潮後，今年再度升級跨界規格，首度邀請米其林星級主廚林明健監製，全新「Fami!ce蘭姆葡萄霜淇淋」將於9月5日正式開賣，結合大人系微醺風味與質感設計包裝，打造霜淇淋界少見的米其林級享受，還可加價15元搭配日本Pakitte不沾手黑白巧克力醬，打造黑白雙色視覺驚喜。

「全家」Fami!ce霜淇淋憑藉創新口味、跨界聯名、療癒造型3大特色，每月熱銷200萬支，已成為台灣霜淇淋指標品牌。今年更邁入全新里程碑，首度邀請米其林星級主廚林明健監製，推出「Fami!ce蘭姆葡萄霜淇淋」，融合濃郁奶香與蘭姆酒高雅氣息，尾韻帶出葡萄果乾的成熟酸甜，展現「大人系冰品」的迷人魅力，還可與鮮乳坊聯名的「Fami!ce莊園牛奶霜淇淋」打造雙享風味；搭配黑金紋理限定紙杯與Waffle餅皮紙套，低調奢華又好拍。9月5日至9月30日更可加價15元搭購日本直送Pakitte不沾手黑白巧克力醬，與「Fami!ce蘭姆葡萄霜淇淋」結合，增添黑白雙色視覺驚喜；9月3日至9月5日限時3天「全家」APP「隨買跨店取」更推出Fami!ce霜淇淋5支快閃價188元優惠。（「Fami!ce蘭姆葡萄霜淇淋」酒精濃度0.5%以下，屬於一般食品；孕婦及對酒精過敏者請斟酌食用。）

此外，經典巧克力品牌M&M’S誕生於1941年，迄今已有84年歷史，繽紛巧克力豆與角色形象陪伴童年回憶。「全家」首次與M&M’S攜手，以「M&M’S巧克力樂園」為主題，將經典繽紛的巧克力豆化身便利商店鮮食，於9月3日起開賣共5款跨界新品，從minimore甜點、烘焙麵包到冰品全面翻玩經典。

首推「M&M’S巧克力酷繽沙」，將M&M‘S巧克力豆打碎與巧克力冰沙混合，更可搭配牛奶或Let’s Café咖啡液，享受雙倍濃郁與獨特脆脆口感，售價65元。「巧克力可頌」將蜂巢可頌淋上濃郁巧克力醬，點綴M&M’S巧克力豆，打造視覺、味覺雙重享受，售價45元；「可可椪糖風味餅乾」巧克力脆皮椪糖餅乾，撒上繽紛巧克力豆，售價42元；「可可戚風蛋糕」於戚風蛋糕上淋巧克力醬，撒上M&M‘S巧克力豆，帶出脆皮口感，更添巧克力苦甜香氣，售價42元；minimore甜點則同步推出最新力作「巧克力蛋糕」，鬆軟綿密蛋糕疊上M&M‘S巧克力豆，最適合搭配Let’s Café享用，售價35元。

「全家」APP同步推出集章趣活動，9月3日起至9月30日連續4週，凡於「全家」購買M&M‘S聯名新品或指定商品即可參與集章，還可兌換M&M‘S巧克力豆手提箱、抱枕、變色冷飲杯及指定商品優惠券乙張。

●附註：詳細活動內容以門市、APP公告為準。 全家便利商店首度邀請米其林星級主廚林明健監製，全新「Fami!ce蘭姆葡萄霜淇淋」將於9月5日正式開賣。圖／全家便利商店提供 全家便利商店聯手M&M’S翻玩經典推5款新品，繽紛巧克力豆入料，視覺滿分甜蜜爆擊。圖／全家便利商店提供 全家便利商店米其林級霜淇淋登場！首度攜手星級主廚林明健研製「Fami!ce蘭姆葡萄霜淇淋」。圖／全家便利商店提供 全家便利商店首度邀請米其林星級主廚林明健監製，推出「Fami!ce蘭姆葡萄霜淇淋」，搭配黑金紋理限定紙杯與Waffle餅皮紙套，低調奢華又好拍。圖／全家便利商店提供 全家便利商店攜手美國經典巧克力品牌M&M’S，將M&M’S巧克力化身便利商店鮮食，推出5款新品。圖／全家便利商店提供

