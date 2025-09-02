巨蟹座愛揪團、射手男最海派！LINE Bank「友感帳戶」免臨櫃主揪再享1%優利
LINE Bank「友感帳戶」服務上線滿月，官方公布客戶使用趨勢，前3大開立目的為生活雜支管理、儲蓄資金與旅遊支出。顯示伴侶、家人、同事、社友等族群在共同期間或特定目標上，有強烈需求尋找簡便方式處理團體帳務。帳戶除能集中管理金流，更享活存1%優利，成為不少用戶作為儲蓄資金的原因。
LINE Bank分享，服務上線僅4天帳戶平均餘額已超過主帳戶的帳戶平均餘額；截至8月31日，友感帳戶的帳號平均餘額已是主帳戶平均餘額的1.53倍。
友感帳戶結合LINE社群、銀行金流與帳務管理，為目前市場獨一無二的金融服務。LINE Bank指出，此服務可對應超過百種使用情境，包括家庭生活費、伴侶共同存款、旅行公費袋、室友房租收款，乃至社團活動經費、演唱會買票同好等。雖然場景多樣，但皆能透過友感帳戶獲得最佳支援。
服務主打全程線上開立，2名LINE Bank客戶即可立即共開帳戶，省去臨櫃流程。系統結合LINE即時通知，任何異動全員皆知，並能隨時查詢轉帳備註，提升透明度。數據顯示，用戶最常在晚間8至10點與中午12至1點使用，正好對應聚餐、聚會後的帳務需求。
從用戶輪廓來看，7成以上「主揪」年齡落在20至39歲，且女性比例高於男性，呼應女性在群體消費與社交活動上的特性。另從趣味角度觀察，最常擔任主揪的星座為巨蟹座，展現照顧群體的性格；最常擔任成員的則是天蠍座，最佳「鐵咖」；轉帳金額最高者分別是海派的射手男與重視掌控的處女女。
友感帳戶特別適合有共同目標與長期需求的團體，無論社團經費、房租管理或親友儲蓄，都能簡化收付款流程。設計上，僅限主揪可轉出資金，降低風險；主揪最多可開5個帳戶，成員最多可加入10個，每帳戶上限30人。今年底前開立友感帳戶享活存1%專案利率，每月可享50次跨行轉帳及8次跨行提款優惠，還有機會抽現金17,800元，推薦好友還可賺取獎金。
另外，LINE Bank近期另宣布推出首張零氯環保卡「LINE Bank快點卡」，採100%回收rPETG製成，無氯安全、兼顧環保與使用體驗，並換上超萌的LINE FRIENDS minini新卡面。持卡即享7大好康，包含環保專屬「綠能尖兵」滿額10%回饋、日韓機票飯店現折15%、7-ELEVEN綁OPEN錢包最高12%回饋、蝦皮滿699折50元、指定網購外送最高4%回饋，以及肯德基6.6折、必勝客3.1折與新羅免稅店8.5折。
▪️農曆七月半將至…「15個姓氏」需特別注意！命理師示警：小心抓交替
▪️中元普渡15禁忌看過來！千萬別做這事…秒惹怒好兄弟「恐連衰多年」
▪️鬼月來襲！農曆七月12生肖誰能逢凶化吉 誰要特別小心？
▪️普渡品太多拜完怎麼處理？ 命理師提醒5點：千萬不能拿去退
▪️中元普渡「念一句」好兄弟恐賴著不走…專家4招淨化家中磁場
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言