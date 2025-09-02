巨蟹座愛揪團、射手男最海派！LINE Bank「友感帳戶」免臨櫃主揪再享1%優利

LINE Bank「友感帳戶」服務上線滿月，官方公布客戶使用趨勢，前3大開立目的為生活雜支管理、儲蓄資金與旅遊支出。顯示伴侶、家人、同事、社友等族群在共同期間或特定目標上，有強烈需求尋找簡便方式處理團體帳務。帳戶除能集中管理金流，更享活存1%優利，成為不少用戶作為儲蓄資金的原因。

LINE Bank分享，服務上線僅4天帳戶平均餘額已超過主帳戶的帳戶平均餘額；截至8月31日，友感帳戶的帳號平均餘額已是主帳戶平均餘額的1.53倍。

友感帳戶結合LINE社群、銀行金流與帳務管理，為目前市場獨一無二的金融服務。LINE Bank指出，此服務可對應超過百種使用情境，包括家庭生活費、伴侶共同存款、旅行公費袋、室友房租收款，乃至社團活動經費、演唱會買票同好等。雖然場景多樣，但皆能透過友感帳戶獲得最佳支援。

服務主打全程線上開立，2名LINE Bank客戶即可立即共開帳戶，省去臨櫃流程。系統結合LINE即時通知，任何異動全員皆知，並能隨時查詢轉帳備註，提升透明度。數據顯示，用戶最常在晚間8至10點與中午12至1點使用，正好對應聚餐、聚會後的帳務需求。

從用戶輪廓來看，7成以上「主揪」年齡落在20至39歲，且女性比例高於男性，呼應女性在群體消費與社交活動上的特性。另從趣味角度觀察，最常擔任主揪的星座為巨蟹座，展現照顧群體的性格；最常擔任成員的則是天蠍座，最佳「鐵咖」；轉帳金額最高者分別是海派的射手男與重視掌控的處女女。

友感帳戶特別適合有共同目標與長期需求的團體，無論社團經費、房租管理或親友儲蓄，都能簡化收付款流程。設計上，僅限主揪可轉出資金，降低風險；主揪最多可開5個帳戶，成員最多可加入10個，每帳戶上限30人。今年底前開立友感帳戶享活存1%專案利率，每月可享50次跨行轉帳及8次跨行提款優惠，還有機會抽現金17,800元，推薦好友還可賺取獎金。

另外，LINE Bank近期另宣布推出首張零氯環保卡「LINE Bank快點卡」，採100%回收rPETG製成，無氯安全、兼顧環保與使用體驗，並換上超萌的LINE FRIENDS minini新卡面。持卡即享7大好康，包含環保專屬「綠能尖兵」滿額10%回饋、日韓機票飯店現折15%、7-ELEVEN綁OPEN錢包最高12%回饋、蝦皮滿699折50元、指定網購外送最高4%回饋，以及肯德基6.6折、必勝客3.1折與新羅免稅店8.5折。 LINE Bank響應環保，推出首張零氯環保卡，選用100%環保卡體材料可回收塑膠PETG（rPETG）製卡，降低地球資源的損耗與減少環境污染。圖／LINE Bank提供 LINE Bank友感帳戶主揪最多可開5個帳戶，成員最多可加入10個，每帳戶上限30人。記者黃筱晴／攝影 LINE Bank友感帳戶強調無需臨櫃辦理，輕鬆開立帳戶，集中管理金流，增進親朋好友間的連結感、信賴感。圖／LINE Bank提供 LINE Bank友感帳戶大幅簡化管帳、收帳流程，只要有2位LINE Bank客戶就可以線上立即開立友感帳戶，一鍵轉帳、收帳，更提升金融生活效率。圖／LINE Bank提供

