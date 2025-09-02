快訊

民眾黨走讀衝突…列被告 黃國昌嗆「賴清德放馬過來」絆倒踉蹌

罵趙少康「不認骨血」民視先賠205萬 周玉蔻不願分擔：沒告它就很好了

千粉塞爆信義區爭睹！舒華忍不住「一秒講出真心話」

聽新聞
0:00 / 0:00

巨蟹座愛揪團、射手男最海派！LINE Bank「友感帳戶」免臨櫃主揪再享1%優利

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
伴侶、家人、同事、社友等親朋好友間有一定期間、特定目標需要的族群，最渴望尋求簡便、輕鬆的方式來處理團體帳務，把資金存在友感帳戶還享優利活存1%。圖／LINE Bank提供
伴侶、家人、同事、社友等親朋好友間有一定期間、特定目標需要的族群，最渴望尋求簡便、輕鬆的方式來處理團體帳務，把資金存在友感帳戶還享優利活存1%。圖／LINE Bank提供

LINE Bank「友感帳戶」服務上線滿月，官方公布客戶使用趨勢，前3大開立目的為生活雜支管理、儲蓄資金與旅遊支出。顯示伴侶、家人、同事、社友等族群在共同期間或特定目標上，有強烈需求尋找簡便方式處理團體帳務。帳戶除能集中管理金流，更享活存1%優利，成為不少用戶作為儲蓄資金的原因。

LINE Bank分享，服務上線僅4天帳戶平均餘額已超過主帳戶的帳戶平均餘額；截至8月31日，友感帳戶的帳號平均餘額已是主帳戶平均餘額的1.53倍。

友感帳戶結合LINE社群、銀行金流與帳務管理，為目前市場獨一無二的金融服務。LINE Bank指出，此服務可對應超過百種使用情境，包括家庭生活費、伴侶共同存款、旅行公費袋、室友房租收款，乃至社團活動經費、演唱會買票同好等。雖然場景多樣，但皆能透過友感帳戶獲得最佳支援。

服務主打全程線上開立，2名LINE Bank客戶即可立即共開帳戶，省去臨櫃流程。系統結合LINE即時通知，任何異動全員皆知，並能隨時查詢轉帳備註，提升透明度。數據顯示，用戶最常在晚間8至10點與中午12至1點使用，正好對應聚餐、聚會後的帳務需求。

從用戶輪廓來看，7成以上「主揪」年齡落在20至39歲，且女性比例高於男性，呼應女性在群體消費與社交活動上的特性。另從趣味角度觀察，最常擔任主揪的星座為巨蟹座，展現照顧群體的性格；最常擔任成員的則是天蠍座，最佳「鐵咖」；轉帳金額最高者分別是海派的射手男與重視掌控的處女女。

友感帳戶特別適合有共同目標與長期需求的團體，無論社團經費、房租管理或親友儲蓄，都能簡化收付款流程。設計上，僅限主揪可轉出資金，降低風險；主揪最多可開5個帳戶，成員最多可加入10個，每帳戶上限30人。今年底前開立友感帳戶享活存1%專案利率，每月可享50次跨行轉帳及8次跨行提款優惠，還有機會抽現金17,800元，推薦好友還可賺取獎金。

另外，LINE Bank近期另宣布推出首張零氯環保卡「LINE Bank快點卡」，採100%回收rPETG製成，無氯安全、兼顧環保與使用體驗，並換上超萌的LINE FRIENDS minini新卡面。持卡即享7大好康，包含環保專屬「綠能尖兵」滿額10%回饋、日韓機票飯店現折15%、7-ELEVEN綁OPEN錢包最高12%回饋、蝦皮滿699折50元、指定網購外送最高4%回饋，以及肯德基6.6折、必勝客3.1折與新羅免稅店8.5折。

LINE Bank響應環保，推出首張零氯環保卡，選用100%環保卡體材料可回收塑膠PETG（rPETG）製卡，降低地球資源的損耗與減少環境污染。圖／LINE Bank提供
LINE Bank響應環保，推出首張零氯環保卡，選用100%環保卡體材料可回收塑膠PETG（rPETG）製卡，降低地球資源的損耗與減少環境污染。圖／LINE Bank提供
LINE Bank友感帳戶主揪最多可開5個帳戶，成員最多可加入10個，每帳戶上限30人。記者黃筱晴／攝影
LINE Bank友感帳戶主揪最多可開5個帳戶，成員最多可加入10個，每帳戶上限30人。記者黃筱晴／攝影
LINE Bank友感帳戶強調無需臨櫃辦理，輕鬆開立帳戶，集中管理金流，增進親朋好友間的連結感、信賴感。圖／LINE Bank提供
LINE Bank友感帳戶強調無需臨櫃辦理，輕鬆開立帳戶，集中管理金流，增進親朋好友間的連結感、信賴感。圖／LINE Bank提供
LINE Bank友感帳戶大幅簡化管帳、收帳流程，只要有2位LINE Bank客戶就可以線上立即開立友感帳戶，一鍵轉帳、收帳，更提升金融生活效率。圖／LINE Bank提供
LINE Bank友感帳戶大幅簡化管帳、收帳流程，只要有2位LINE Bank客戶就可以線上立即開立友感帳戶，一鍵轉帳、收帳，更提升金融生活效率。圖／LINE Bank提供

LINE 帳戶 餘額

延伸閱讀

台中5人遇詐騙...報案個資遭外洩竟是警員偷傳 檢斥嚴重後果

防詐防到變擾民 轉帳給自己被鎖戶 提說明才解凍

LINE GO租車異地租還擴大至台中 限時平日優惠最高折320元

融資經銷商勾結詐團「假車貸真房貸」 10人抵押房產投資被騙近7千萬

相關新聞

「全家」首攜星級主廚林明健推「Fami!ce蘭姆葡萄霜淇淋」！15元加購「Pakitte巧克力醬包」

全家便利商店Fami!ce霜淇淋再進化！繼攜手人氣YouTuber千千與時尚品牌VANS引爆社群打卡風潮後，今年再度升級...

巨蟹座愛揪團、射手男最海派！LINE Bank「友感帳戶」免臨櫃主揪再享1%優利

LINE Bank「友感帳戶」服務上線滿月，官方公布客戶使用趨勢，前3大開立目的為生活雜支管理、儲蓄資金與旅遊支出。顯示...

台灣首部高鐵動作電影「96分鐘」台中首映 虛擬攝影棚還原刺激場景

台灣首部以高鐵為題材的災難動作電影「96分鐘」9月5日即將上映，日前在台中大遠百威秀影城舉辦首映會。副市長鄭照新現身支持...

inari×Jeston打造新型態餐酒料理！馬祖淡菜、竹筍化身歐陸料理

繼今年7月攜手東京居酒屋名店「Sakai Shokai 酒井商會」之後，MMHG湘樂餐飲集團旗下的「inari 現代居酒...

三星攜手韓國2025 AAA頒獎典禮重磅登台！星粉獨享專屬購票序號

韓流盛會一波波，韓國年度演藝壓軸盛事2025 AAA（Asia Artist Awards）頒獎典禮與ACON音樂節將於...

想吃想送特別的月餅嗎？ 桂田酒店與黃金蕎麥新品搶商機

中秋月餅禮盒市場競爭激烈，仍不斷有全新產品搶進，台南市政府支持的業者今天發表「黃金蕎麥」中秋禮盒，主打養生蕎麥原料、支持...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。