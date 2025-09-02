台灣首部高鐵動作電影「96分鐘」台中首映 虛擬攝影棚還原刺激場景
台灣首部以高鐵為題材的災難動作電影「96分鐘」9月5日即將上映，日前在台中大遠百威秀影城舉辦首映會。副市長鄭照新現身支持表示，片中的高鐵車廂是在中台灣影視基地搭建虛擬LED攝影棚，重現刺激動作場警，也彰顯台中影視製作的技術。
鄭照新表示，「96分鐘」中台灣影視基地有九成以上場景在台中拍攝，其中高鐵車廂場景更是在「中台灣影視基地」搭建，運用虛擬LED攝影棚完整重現高鐵內部，讓緊張刺激的動作場面更具真實感。他強調，這部作品不僅展現出台灣電影特效的新高度，也凸顯台中影視製作的專業實力。
新聞局長欒治誼指出，電影歷經9年籌備，雖受疫情影響，9年時間沒有白費，作品情節緊湊、動作連場，還融入動人的情感元素，絕對值得觀眾入場支持；市府持續透過影視補助與協拍資源，打造台中成為影視友善之都。
導演洪子烜分享，這是台灣首次挑戰「高鐵動作片」，劇組耗資打造虛擬攝影棚，只為呈現最震撼的視覺體驗，期盼觀眾能在大銀幕上感受片中緊繃的氛圍。監製鄒介中也笑稱，台中天氣佳、居民熱情、景點多樣，還能天天享用美食，直呼是「快樂天堂」，大力推薦劇組來此取景。
首映會上，主演林柏宏與宋芸樺也驚喜現身，分享在台中拍攝的美好經驗。林柏宏表示，自己多部作品都在中台灣影視基地完成，專業設施讓他更能發揮演技；宋芸樺則盛讚台中天氣與交通便利，讓演員能自在揮灑演出。
「96分鐘」描述拆彈專家宋康任（林柏宏飾）退休後，與刑警妻子黃欣（宋芸樺飾）搭乘高鐵，意外捲入炸彈危機，必須在96分鐘內解除危機。卡司還包括王柏傑、李李仁、姚以緹、蔡凡熙與李銘忠，全片將於9月5日上映。
