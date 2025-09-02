快訊

inari×Jeston打造新型態餐酒料理！馬祖淡菜、竹筍化身歐陸料理

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
Vivant玉米麵包。圖／inari 現代居酒屋提供
Vivant玉米麵包。圖／inari 現代居酒屋提供

繼今年7月攜手東京居酒屋名店「Sakai Shokai 酒井商會」之後，MMHG湘樂餐飲集團旗下的「inari 現代居酒屋」，本次邀請香港Vivant餐廳主廚Jeston Chua自9月5日起正式登台進駐，以本身擅長的「新型態餐酒館」為基底，推出期間限定套餐，吃得到「海峨螺義式珍珠麵」、「馬頭魚佐紹興雞湯」、「M9和牛翼板肉佐胡椒醬與馬鈴薯泥」等多項特色料理。

現年31歲的主廚Jeston Chua出生於馬尼拉，曾於香港米其林餐廳Belon、北歐風格的米其林二星餐廳Inua、東京文華東方Signature等地歷練，並於2022年創立Vivant餐廳，主打法式小酒館料理與自然酒的餐酒搭配，著重於季節性食材、簡約精準的技法，以及在創意與經典之間取得平衡。

本次inari現代居酒屋以台灣美食策展者的角色，透過整合空間場域、食材、人力等資源並進行跨界合作，此次攜手Jeston Chua在台打造限定套餐，特別選用台灣當季的淡菜、竹筍等在地風土食材入饌。擔任開場的「淡菜法式吐司佐韭蔥油醋醬」先將酸種麵包浸泡在雞汁中吸飽精華，搭配新鮮的馬祖淡菜，並點綴油封韭蔥與醃漬紅蔥頭，呈現飽滿的鮮美感。

「竹筍真鯛沙拉佐酸甜醬」則是將台灣真鯛以三種柑橘皮醃漬，搭配香甜多汁的烤竹筍與多種生菜，並淋上以奇異果、番茄、青蔥炭烤後製成的特製醬汁與柚子胡椒，帶來明亮與立體感。此外，套餐中還吃得到「海峨螺義式珍珠麵」、「馬頭魚佐紹興雞湯」、「M9和牛翼板肉佐胡椒醬與馬鈴薯泥」等不同菜色，最後再以「水蜜桃佐鮮奶油」作為甜蜜收尾，每套1,880元。未來菜色也會因應食材變化而進行調整，營造不同驚喜。

除了套餐方案之外，Jeston也展現自己家鄉的經典風味，提供多款加點菜色。包括以菲律賓常見的醋與蕃茄醬醃製、最後擠上金桔的「菲律賓風味碳烤豬肉串」；菲律賓國民料理為基礎的「小卷阿多波」，還有具有炭火香氣與草本馨香的「炭烤鴨肉佐紫蘇香草飯」，以及使用台灣玉米自製成的「Vivant玉米麵包」，為餐桌帶來更豐富的變化。

淡菜法式吐司佐韭蔥油醋醬)。圖／inari 現代居酒屋提供
淡菜法式吐司佐韭蔥油醋醬)。圖／inari 現代居酒屋提供
M9和牛翼板肉佐胡椒醬與馬鈴薯泥。圖／inari 現代居酒屋提供
M9和牛翼板肉佐胡椒醬與馬鈴薯泥。圖／inari 現代居酒屋提供
菲律賓風味碳烤豬肉串。圖／inari 現代居酒屋提供
菲律賓風味碳烤豬肉串。圖／inari 現代居酒屋提供
馬頭魚佐紹興雞湯。圖／inari 現代居酒屋提供
馬頭魚佐紹興雞湯。圖／inari 現代居酒屋提供
海峨螺義式珍珠麵。圖／inari 現代居酒屋提供
海峨螺義式珍珠麵。圖／inari 現代居酒屋提供
炭烤鴨肉佐紫蘇香草飯。圖／inari 現代居酒屋提供
炭烤鴨肉佐紫蘇香草飯。圖／inari 現代居酒屋提供
竹筍真鯛沙拉佐酸甜醬。圖／inari 現代居酒屋提供
竹筍真鯛沙拉佐酸甜醬。圖／inari 現代居酒屋提供

