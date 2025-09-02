快訊

三星攜手韓國2025 AAA頒獎典禮重磅登台！星粉獨享專屬購票序號

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
三星攜手韓國演藝盛會2025 AAA頒獎典禮重磅登台。圖／三星提供
韓流盛會一波波，韓國年度演藝壓軸盛事2025 AAA（Asia Artist Awards）頒獎典禮與ACON音樂節將於12月6日至12月7日首次登台，台灣三星致力透過跨界合作，帶給消費者與眾不同的體驗，今日（9月2日）再宣布將以頂尖科技影像實力應援追星時刻，即日起至9月10日於三星智慧館或9月3日前於三星商城購買Galaxy指定機種並完成申請，即可獲得AAA頒獎典禮和ACON音樂節保留席之限量購票序號，數量有限、售完為止。

AAA頒獎典禮是韓國首個結合音樂、戲劇、電影三大領域的綜合性頒獎典禮，自2016年舉辦以來以多元舞台與豪華卡司引發話題。今年適逢10週年，典禮規模再升級並結合ACON音樂節，帶來一連串震撼的韓流音樂舞台。除將由超人氣女團IVE成員張員瑛、百想視帝2PM李俊昊聯手主持，更集結朴寶劍、IU、潤娥、RIIZE、STRAY KIDS等韓流巨星，共同於高雄世運主場館獻上星光熠熠的年度盛會。

台灣三星力挺粉絲圓夢，即日起至9月10日至全台三星智慧館門市、即日起至9月3日於三星商城購買Galaxy Z Fold7｜Z Flip7旗艦摺疊系列、Galaxy S25旗艦系列並完成指定步驟，即可獲得限量「2025 AAA亞洲明星盛典與ACON音樂節保留席次專區之專屬購票序號」，每人限購一支，每筆訂單贈送兩組序號，數量有限、售完為止。三星智慧館贈「2025/12/6 AAA頒獎典禮專屬購票序號」乙組以及「2025/12/7 ACON音樂節專屬購票序號」乙組，三星商城贈「2025/12/6 AAA頒獎典禮專屬購票序號」二組或「2025/12/7 ACON音樂節專屬購票序號」二組，上述皆需於9月11日07:00-23:59完成購票，每組序號可購買兩張門票，逾期序號無效。活動詳情以台灣三星公告為準。

三星摺疊機Galaxy Z Fold7首次搭載2億畫素主鏡頭，擁有如直立式手機般的輕薄手感，打開便能透過8吋沉浸式大螢幕，盡情欣賞idol的精湛演出影音。口袋自拍神器Galaxy Z Flip7除可於會場免腳架輕鬆留下紀念自拍，還可透過4.1吋封面螢幕確認構圖，甚至套用相片濾鏡，拍出與偶像相同的「台灣感性」照，偶有路人亂入背景時，也能透過「生成式圖像編輯」功能完美移除。

三星Galaxy S25 Ultra亦搭載2億畫素主鏡頭，另支援3倍與5倍光學變焦，以及最高100倍超高倍變焦，隨手捕捉舞台上偶像的神情與動作，彷彿置身「魚池」搖滾區；從燈海閃爍的震撼全景，到偶像近距離的細膩特寫，Galaxy S25 Ultra都能真實還原。

即日起至9月10日於三星智慧館或9月3日前於三星商城購買Galaxy指定機種並完成申請，即可獲得AAA頒獎典禮和ACON音樂節保留席之限量購票序號，數量有限、售完為止。圖／三星提供
