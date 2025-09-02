想吃想送特別的月餅嗎？ 桂田酒店與黃金蕎麥新品搶商機

中秋月餅禮盒市場競爭激烈，仍不斷有全新產品搶進，台南市政府支持的業者今天發表「黃金蕎麥」中秋禮盒，主打養生蕎麥原料、支持在地農作；桂田酒店則推出「卡桑的起家櫥」禮盒，以原創仿古「起家櫥」手工木盒包裝，可供收納擺設，吸引企業與高端客層。

市府推廣種植蕎麥等節水農作物有成，玉井在地業者林家寶成立「黃金蕎麥」生產合作社，配合開發麵、醬、蕎麥茶等系列產品成功行銷海外。更進一步踏入烘焙業，今天在蕎麥探索館辦黃金蕎麥中秋禮盒宣傳活動，市長黃偉哲出席、請大家多選購支持台南優質在地農特產品。

市府表示，積極協助推廣以自然栽培法種植蕎麥，全程不用農藥，研發出麵、醬、蕎麥茶、蕎麥餅、「蕎麥脆果菓」等多元加工品。今年中秋以蕎麥結合蛋黃酥、鳳梨酥，口感不甜不膩且健康，歡迎選購。

林家寶說，蕎麥早年是農村綠肥、沒經濟價值，現在經過幾番努力變成黃金，他是在地玉井鄉下人，17年來持續用心推出在地農作特色產品，也因蕎麥與農民互動長久，一路結合市場行銷，才有今天能跨足烘焙業。查詢電話06-2494912。

桂田酒店則是推出充滿懷舊與文化情懷的「卡桑的起家櫥」中秋禮盒。總經理郭俊平表示，中秋少不了月餅，嘗到餅香才有團圓的人情味。禮盒百百種，桂田今年呼應集團創辦人朱仁宗著作「起厝」一書對家與親情的深刻描繪，從「起厝」的精神延伸至「起家櫥」概念，設計與眾不同的櫥櫃包裝。

他說，禮盒以傳統菜櫥造型靈感，讓人一眼回到童年時光，看見媽媽從櫥裡端出熱菜的溫柔身影。那是一種家的味道，也是歲月中最溫暖的記憶。打開櫥門，內含四款創意月餅與茶包，搭配一副「七巧板」，佳節時分可與家人同樂益智，增添團圓互動趣味。整體設計富含文化傳承意涵，更具收藏價值，節後可作為收納擺設，點綴生活品味。

今年月餅由行政總主廚高文強與陳錫熙行政副主廚、彭玉麟中餐主廚聯手研發，採用源自日本桃山餅皮製作，風味細緻，口感輕盈綿密，顏色討喜。四款口味包含：「青檸檬碧螺春月餅」、「金月奶黃流芯月餅」、「芝麻流芯月餅」、「日式梅酒月餅」，結合傳統工藝與現代創意，形色味俱全，值得細細品賞。

「卡桑的起家櫥」禮盒售價1680元。9月5日前預購享早鳥95折優惠，訂購滿50盒享9折，100盒以上再享82折，大量訂購另有專屬優惠。單筆訂購6盒以上並預付訂金，台灣本島免費宅配，未滿6盒運費300元。預訂專線：06-2438166、2438999

