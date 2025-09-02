快訊

Villa「買一送一」！宜蘭綠舞度假 與水豚、羊駝零距離互動

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
入住享受餵食萌寵的樂趣，近距離欣賞園區眾多萌寵羊駝、水豚、梅花鹿、柯爾鴨及狐獴的療癒體驗。圖/綠舞國際觀光飯店提供
綠舞國際觀光飯店即日起至2025年12月30日限時推出「Chill Go Villa 買一贈一住房專案」，入住一晚即可再享一晚，或同一晚加贈一間房，讓旅客以超值價格暢遊宜蘭獨有的日式庭園Villa。專案適用於周一至周四（10月9日及10月23日不適用），也可加價選用無菜單料理，再享免服務費優惠。

此專案提供三大房型選擇，雙人入住有「高級庭園Villa」或「豪華庭園Villa」，四人則可選住「豪華湖畔Villa」，獨攬開闊湖景。房價自29,000元起，獨享專屬庭院、檜木浴缸，品味難得的慢活假期；另可加購館內板前無菜單料理，主廚嚴選當季食材，以創意手法呈現精緻和風饗宴，專案期間還享免服務費優惠。

專案包括蝶舞咖啡廳兩日早餐與「微醺時光」宵夜，且能換穿日式經典浴衣暢遊園區，參加和菓子或手刷抹茶體驗（二選一），感受道地日式風情。園區同時規劃與水豚、梅花鹿、羊駝等動物的互動體驗，讓旅程療癒滿分；此外，房客還可加價150元(原價250元/人)體驗全新滑索設施，挑戰橫越湖面的飛馳快感。

相關資訊可查官網：www.dwsresort.com.tw

專案可加購日光璽舞板前無菜單料理。圖/綠舞國際觀光飯店提供
專案提供三大房型，旅客可在專屬庭院享受靜謐時光，或於Villa專屬檜木浴缸中靜靜放鬆身心。圖/綠舞國際觀光飯店提供
