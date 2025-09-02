快訊

重現「蠻牛」經典！RICHARD MILLE Rafael Nadal聯名表鮭⿂粉新色上市

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
RICHARD MILLE RM 35-03腕表鮭魚粉⾊Quartz TPT®⽯英纖維款，價格店洽。圖／RICHARD MILLE提供
RICHARD MILLE RM 35-03腕表鮭魚粉⾊Quartz TPT®⽯英纖維款，價格店洽。圖／RICHARD MILLE提供

雖然西班牙職業選手「蠻牛」Rafael Nadal已經退役，但Nadal在球場上的驚人表現與傳奇故事仍不時為球迷津津樂道。RICHARD MILLE曾發表與Rafael Nadal聯名的RM 35-03 Rafael Nadal腕表，近日品牌再推出兩款以Quartz TPT®⽯英纖維為材質的鮭⿂粉與粉藍色新款，彷如帶人重返傳奇、重溫經典。

自2012年起，RICHARD MILLE便與NTPTTM（North Thin Ply Technology）展開長期合作，後者具有製作Quartz TPT®石英纖維的複雜技術，同時Quartz TPT®石英纖維因為具有輕量、抗過敏、抗衝擊、抗紫外線與耐磨等特點，同時也為NTPTTM運用在無人機和一級方程式賽車上。然而這種材料是如何生成的呢？

在NTPTTM的「潔淨室」中，由二氧化矽分離出的細絲先利用自動化機器使其排列為平行、45微米厚，密度則為52公克/平方公尺的石英纖維帶，此後將浸入為RICHARD MILLE專門開發的彩色樹脂，同時每層纖維並以45度角交錯堆疊、總計達數百層，接續將進行6大氣壓的加熱工序持續8小時以讓Quartz TPT®石英纖維材料定型。成型後的Quartz TPT®石英纖維將送至RICHARD MILLE的表殼工廠並採用CNC加工成型，同時層疊積累的Quartz TPT®石英纖維此後將被隨機展開，因而展現了類木紋的紋路，也讓每一「塊」表殼一如樹木年輪、獨一無二。

因為本次新款具備了鮭魚粉、淡藍的兩種新色表殼，RICHARD MILLE表殼技術總監Julien Boillat則表示，每一種Quartz TPT®石英纖維的新顏色單研發便需至少一年以上時間，並通過紫外線、高溫、汗水等性能測試與歐盟的過敏測試。不僅如此，兩只新款RM 35-03 Rafael Nadal腕表RMAL2機芯並具備特殊的專利蝶形自動盤，將可在日常、激烈運動時兩種情況下變換上鍊效率，進而保護機芯。鮭魚粉色除了美味，也讓人不禁聯想到Rafael Nadal稱霸的紅土球場，淡藍色像是網球場上的藍天，令人放鬆、一望無際。

RICHARD MILLE RM 35-03腕表淡藍⾊Quartz TPT®⽯英纖維款，價格店洽。圖／RICHARD MILLE提供
RICHARD MILLE RM 35-03腕表淡藍⾊Quartz TPT®⽯英纖維款，價格店洽。圖／RICHARD MILLE提供
所謂的「Quartz TPT®⽯英纖維」經過12道繁複工序並經過大型CNC切割成型，是運用於無人機、F1一級方程式賽車的特殊高科技材料。圖／RICHARD MILLE提供
所謂的「Quartz TPT®⽯英纖維」經過12道繁複工序並經過大型CNC切割成型，是運用於無人機、F1一級方程式賽車的特殊高科技材料。圖／RICHARD MILLE提供
由於具備蝶形自動盤，由五級鈦合金製造的RMAL2機芯將可直接控制上鍊效率、進而保護機芯。圖／RICHARD MILLE提供
由於具備蝶形自動盤，由五級鈦合金製造的RMAL2機芯將可直接控制上鍊效率、進而保護機芯。圖／RICHARD MILLE提供
自2012年起，RICHARD MILLE便與NTPTTM（North Thin Ply Technology）展開長期合作，為RICHARD MILLE製造高科技的Quartz TPT®⽯英纖維材質。圖／RICHARD MILLE提供
自2012年起，RICHARD MILLE便與NTPTTM（North Thin Ply Technology）展開長期合作，為RICHARD MILLE製造高科技的Quartz TPT®⽯英纖維材質。圖／RICHARD MILLE提供
兩點鐘方向的「Selection」按紐將用來設定表冠的功能是上鍊（W）、空檔（N），又或是調整時間（H）。圖／RICHARD MILLE提供
兩點鐘方向的「Selection」按紐將用來設定表冠的功能是上鍊（W）、空檔（N），又或是調整時間（H）。圖／RICHARD MILLE提供

