「台北爵士音樂節」明登場 演出場域遍布城市各角落

攝影中心／ 記者林澔一／台北即時報導
台北市文化局副局長陳譽馨（右四）、北流執行長梁序倫（左四）、台灣鼓王黃瑞豐（左三）與亞洲音樂教父鮑比達（右三）等人，上午出席宣傳「2025年台北爵士音樂節」。記者林澔一／攝影
台北市文化局副局長陳譽馨（右四）、北流執行長梁序倫（左四）、台灣鼓王黃瑞豐（左三）與亞洲音樂教父鮑比達（右三）等人，上午出席宣傳「2025年台北爵士音樂節」。記者林澔一／攝影

一年一度的「台北爵士音樂節」將於明天登場，各類型的演出及活動為期將近一個月。演出場域遍布台北各角落，其中有9場藏身於台北市巷弄間的小型室內「巷弄即興台」、8場安排於特色場域的「爵士潮現場」音樂活動、以及位於台北流行音樂中心連續三天的大型演出。從傳統市場、觀光碼頭，甚至到台北動物園，今年的音樂節要讓市民在日常中處處感受爵士律動。

「2025台北爵士音樂節」主舞台將於9月26日至28日，在台北流行音樂中心戶外表演空間壓軸登場。連續三天的周末假期，集結來自國內外的重量級爵士樂團，以「跨世代對話 × 國際交匯」為策展核心，呈現經典、現代與實驗風格的多元面貌。演出包括黃瑞豐爵士樂團、亞洲流行音樂教父鮑比達、台北爵士大樂隊、匈牙利Loop Doctors樂團、法國Rémi Panossian Trio鋼琴三重奏。還有泰國鋼琴家Denny Euprasert帶領的蘭實爵士大樂團（Rangsit Jazz Orchestra）、日本小號巨擘Eric Miyashiro領班的東京藍調全明星爵士大樂團（Blue Note Tokyo All-Star Jazz Orchestra）帶來氣勢磅礡的爵士交響對話，將為今年的主舞台畫下絢爛篇章。

亞洲音樂教父鮑比達上午出席宣傳「2025年台北爵士音樂節」，鮑比達將在爵士音樂節壓軸演出。記者林澔一／攝影
亞洲音樂教父鮑比達上午出席宣傳「2025年台北爵士音樂節」，鮑比達將在爵士音樂節壓軸演出。記者林澔一／攝影

