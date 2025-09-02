「台北爵士音樂節」明登場 演出場域遍布城市各角落
一年一度的「台北爵士音樂節」將於明天登場，各類型的演出及活動為期將近一個月。演出場域遍布台北各角落，其中有9場藏身於台北市巷弄間的小型室內「巷弄即興台」、8場安排於特色場域的「爵士潮現場」音樂活動、以及位於台北流行音樂中心連續三天的大型演出。從傳統市場、觀光碼頭，甚至到台北動物園，今年的音樂節要讓市民在日常中處處感受爵士律動。
「2025台北爵士音樂節」主舞台將於9月26日至28日，在台北流行音樂中心戶外表演空間壓軸登場。連續三天的周末假期，集結來自國內外的重量級爵士樂團，以「跨世代對話 × 國際交匯」為策展核心，呈現經典、現代與實驗風格的多元面貌。演出包括黃瑞豐爵士樂團、亞洲流行音樂教父鮑比達、台北爵士大樂隊、匈牙利Loop Doctors樂團、法國Rémi Panossian Trio鋼琴三重奏。還有泰國鋼琴家Denny Euprasert帶領的蘭實爵士大樂團（Rangsit Jazz Orchestra）、日本小號巨擘Eric Miyashiro領班的東京藍調全明星爵士大樂團（Blue Note Tokyo All-Star Jazz Orchestra）帶來氣勢磅礡的爵士交響對話，將為今年的主舞台畫下絢爛篇章。
農曆七月特輯
▪️農曆七月半將至…「15個姓氏」需特別注意！命理師示警：小心抓交替
▪️中元普渡15禁忌看過來！千萬別做這事…秒惹怒好兄弟「恐連衰多年」
▪️鬼月來襲！農曆七月12生肖誰能逢凶化吉 誰要特別小心？
▪️普渡品太多拜完怎麼處理？ 命理師提醒5點：千萬不能拿去退
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言