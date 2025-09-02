「超出現實」建築師聯展 在現實邊界探尋理想建築

建築師如何超出現實限制，落實理想中的建築，包括李文勝、蕭力仁、闕河彬、戴嘉惠與林欣蘋建築師及團隊，正在台北藝術大學舉辦「超出現實」聯展，探索建築各種可能。

活動由台灣現代建築學會、實踐大學、台北藝術大學共同主辦。

策展人王俊雄表示，在21世紀前段25年間，台灣社會經歷劇烈轉折與波動，城市與鄉村面貌不斷重組，社會氛圍在樂觀與沮喪之間擺盪，建築在這樣時代背景下，不再只是空間與造型的設計，而是必須回應政治、經濟與文化的多重現實。

王俊雄表示，參展的建築師及其團隊從2000年起關注台灣建築，作品類型多樣多元，橫跨私人到公共領域，不僅見證台灣社會25年間變遷，也通過個人努力突破限制，為下個世代的建築實踐帶來新的視野。

這次展出，李文勝展區「塵內庵外」，交織「入世」與「出世」雙向視野，在都市的壓縮與自然的開放之間，既有道場般靜謐，也有鄰里交流的有機流動，回應日常與心靈雙重棲居。

蕭力仁展區「我們從哪裡來，我們往哪裡去」，以中庭為核心場域，串聯家的記憶、反思與集體創作的多重篇章，從歷史老家宅到當代社會住宅，折射出台灣人在跨越世代的空間主張與未來方向。

闕河彬展區「實虛之間」聚焦「實體」與「虛體」的相互交織，從食、衣、住、行、育、樂6類城市生活切面中，重新定義建築如何成為連結私人與公共領域的活絡介面，並藉由「虛空間」創造社會交往新契機。

戴嘉惠與林欣蘋展區「公共生活三部曲」，將公共建築實務經驗凝練為「政策－設計－生活」三個篇章，揭示公共空間如何由政策數字轉化為設計行動，最終落實成為日常生活經驗，感染更多公眾參與塑造台灣的公共生活未來。

「超出現實：四組建築師聯展」即起到28日，在台北藝術大學科技藝術館3樓展出，展覽期間，每週六舉行專題講座、每週日安排建築師導覽解說。

