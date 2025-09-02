聽新聞
獨／福岡冠軍咖啡「REC COFFEE」9月底撤台！網嘆：最愛的咖啡店沒了
喜歡精品手沖咖啡的民眾恐怕要失望了！來自日本福岡的世界級冠軍咖啡「REC COFFEE」，日前在官方社群上宣布結束在台的品牌代理，當初這個人氣咖啡品牌登台不到一年的時間，就在台中開出兩間店，海外首家旗艦店更主打「可從26樓俯瞰高空美景」，吸引許多人前往朝聖，如今消息一出，也讓不少粉絲惋惜，說道「真是可惜了！」、「我最愛的咖啡店(哭)」。
來自日本福岡的REC COFFEE由岩瀨由和與北添修創立，開業初期只是一台不起眼的行動咖啡車，因對咖啡品質的講究而逐漸在當地打開知名度，咖啡師岩瀨由和曾連續兩年獲得世界咖啡師大賽（JBC）冠軍和2016 年世界咖啡師大賽（WBC）第二名，是日本咖啡界極受關注的自家煎焙咖啡店。2021年首間海外店鋪選擇落腳台中時，社長北添修還特地從日本飛來，為開幕做準備，從設計裝潢到咖啡豆都堅持與日本同步。
而其在台灣的首家旗艦店位於台中中國信託金融大樓26樓，店鋪裝潢風格以溫暖木質搭配清水模，最特別是設有露天座位區，可以一邊喝咖啡、一邊俯瞰台中市景；隔年更火速在台中北屯區崇德商圈，以路面店形式開出二店。
而根據業者的公告，由於「因本社決議不再續約，品牌將於2025年9月30日正式結束在台代理業務。為回饋顧客的長期支持，門市將自9月1日起推出原創周邊商品5折出清，數量有限，售完為止。」至於未來規劃，原團隊將於原址籌備全新品牌，由 「台灣世界烘豆亞軍監製」，帶來專業、風味與溫度兼具的全新咖啡體驗。
