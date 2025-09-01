身份證有「019」任兩碼！「烏魚子、九孔鮑魚、XXL大蛤」吃到飽

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
馬辣、新馬辣、新馬辣Plus符合條件者，可享「XXL大蛤吃到飽」升級優惠方案。圖／馬辣提供
馬辣、新馬辣、新馬辣Plus符合條件者，可享「XXL大蛤吃到飽」升級優惠方案。圖／馬辣提供

「馬辣集團」旗下馬辣、新馬辣、新馬辣Plus等28家門市，全面導入6公尺拉霸酒牆，升級成為「酒牆麻辣鍋」。為慶祝全門市升級，即日起凡證件號碼對中「0、1、9」任兩碼，即可享不同升級方案，包括九孔鮑魚、烏魚子、XXL大蛤吃到飽，還有不同海陸食材免費加碼，讓餐桌也同步大升級。

9月1日至10月31日期間，只要同桌任一賓客身分證、健保卡或護照等有效證件對中「0、1、9」任二碼（可重複）並符合各品牌活動規則，即可享各個品牌不同優惠。除此之外，針對當月壽星，各品牌也推出不同的優惠方案，為壽星獻上祝福。（提醒您：酒後不開車，開車不喝酒）

【馬辣頂級麻辣鍋】：

含2成人以上，消費「午餐798/晚餐及假日898」以上餐點，全桌送「XXL大蛤吃到飽」。

【新馬辣經典麻辣鍋】：

含2成人以上，消費「午餐798/晚餐及假日898」以上餐點，全桌送「XXL大蛤吃到飽」。

【新馬辣Plus經典麻辣鍋】：

含2成人以上消費「午餐898/晚餐及假日998」以上餐點，全桌送「XXL大蛤吃到飽」。

【涮樂和牛鍋物】：

含2成人以上，消費「午餐749/晚餐及假日799」以上餐點，全桌送「九孔鮑魚吃到飽」

【問鼎‧皇上吉祥麻辣養生鍋】：

含3成人以上，每人均消含1000元以上，每桌送「紐澳Q彈牛舌」或「特A級松阪豬」一份(市價388)。

【肉之間 大盤肉幸福鍋物】：

含2成人以上，每人均消含600元以上，每桌送「美國CAB安格斯黑牛嫩肩」一份。

【熊一燒肉】：

含2成人以上，消費含「午餐698/晚餐及假日 798」以上餐點，全桌送「九孔鮑魚吃到飽」。

【夯下去和牛燒肉放題】：

含2成人以上，消費含「午餐798/晚餐及假日898」以上餐點，全桌送「烏魚子吃到飽」。

【燒肉Cha Cha】：

含2成人以上，每人均消含600元以上每桌送「特上牛胸腹肉」(市價200)或「精選豚五花」(市價170) 一份。

【狗一下日式居酒食堂】：

含二成人以上，每人均消含700元以上，每桌送「廣島炸牡蠣」一份。

符合條件者，狗一下升級加贈「廣島炸牡蠣」。圖／馬辣提供
符合條件者，狗一下升級加贈「廣島炸牡蠣」。圖／馬辣提供
符合條件者，「夯下去」升級「烏魚子吃到飽」。圖／馬辣提供
符合條件者，「夯下去」升級「烏魚子吃到飽」。圖／馬辣提供

燒肉 吃到飽

延伸閱讀

超商開學季優惠登場 7-ELEVEN推飽足大份量 全家金飯糰奢華升級

雲林美食｜分享8間口湖小吃美食，你都吃過了嗎？

印尼示威升級 財長、議員住所遭洗劫 總統1舉措仍難息民憤

台灣蘭花生技園區升級花創中心 一站式拚國際競爭

相關新聞

身份證有「019」任兩碼！「烏魚子、九孔鮑魚、XXL大蛤」吃到飽

「馬辣集團」旗下馬辣、新馬辣、新馬辣Plus等28家門市，全面導入6公尺拉霸酒牆，升級成為「酒牆麻辣鍋」。為慶祝全門市升...

遠傳全新「優雅樂活服務」 月付666元享5G上網再送超過8千元生活好禮

遠傳電信宣布推出全新「優雅樂活服務」，以「日日是好日」為核心精神，打破傳統電信方案框架，將5G通訊與多元生活應用結合，陪...

星宇航空推出《台灣溫度》全球活動 邀世界旅人體驗台灣多重風貌

星宇航空今天同步在全球10個國家及地區正式推出《台灣溫度》活動，誠摯邀請來自世界各地的旅人，一同走進台灣體驗「一日之內，...

國泰航空會員限量優惠 台北、高雄經香港轉機滿額折一千

國泰航空針對國泰會員推出專屬機票優惠，即日起至2025年9月14日止，凡會員在國泰航空官網訂購台北或高雄出發經香港轉機至...

CoCo葡萄柚果粒茶買1送1！必勝客、bb.q、摩斯開學通通享優惠

開學了！即日起至9月30日，摩斯漢堡推出「開學超值省」系列優惠。兩款元氣早餐組合「玉子珍珠堡＋冰紅茶」、「摩斯豬排堡＋冰...

星宇航空推3主題影片 10地上線感受台灣溫度

為了讓更多旅客走進台灣，星宇航空以「一日之內，感受多重風貌」為概念，推出3支台灣溫度影片，即日起在日本等10個國家或地區...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。