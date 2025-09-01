身份證有「019」任兩碼！「烏魚子、九孔鮑魚、XXL大蛤」吃到飽

「馬辣集團」旗下馬辣、新馬辣、新馬辣Plus等28家門市，全面導入6公尺拉霸酒牆，升級成為「酒牆麻辣鍋」。為慶祝全門市升級，即日起凡證件號碼對中「0、1、9」任兩碼，即可享不同升級方案，包括九孔鮑魚、烏魚子、XXL大蛤吃到飽，還有不同海陸食材免費加碼，讓餐桌也同步大升級。

9月1日至10月31日期間，只要同桌任一賓客身分證、健保卡或護照等有效證件對中「0、1、9」任二碼（可重複）並符合各品牌活動規則，即可享各個品牌不同優惠。除此之外，針對當月壽星，各品牌也推出不同的優惠方案，為壽星獻上祝福。（提醒您：酒後不開車，開車不喝酒）

【馬辣頂級麻辣鍋】：

含2成人以上，消費「午餐798/晚餐及假日898」以上餐點，全桌送「XXL大蛤吃到飽」。

【新馬辣經典麻辣鍋】：

含2成人以上，消費「午餐798/晚餐及假日898」以上餐點，全桌送「XXL大蛤吃到飽」。

【新馬辣Plus經典麻辣鍋】：

含2成人以上消費「午餐898/晚餐及假日998」以上餐點，全桌送「XXL大蛤吃到飽」。

【涮樂和牛鍋物】：

含2成人以上，消費「午餐749/晚餐及假日799」以上餐點，全桌送「九孔鮑魚吃到飽」

【問鼎‧皇上吉祥麻辣養生鍋】：

含3成人以上，每人均消含1000元以上，每桌送「紐澳Q彈牛舌」或「特A級松阪豬」一份(市價388)。

【肉之間 大盤肉幸福鍋物】：

含2成人以上，每人均消含600元以上，每桌送「美國CAB安格斯黑牛嫩肩」一份。

【熊一燒肉】：

含2成人以上，消費含「午餐698/晚餐及假日 798」以上餐點，全桌送「九孔鮑魚吃到飽」。

【夯下去和牛燒肉放題】：

含2成人以上，消費含「午餐798/晚餐及假日898」以上餐點，全桌送「烏魚子吃到飽」。

【燒肉Cha Cha】：

含2成人以上，每人均消含600元以上每桌送「特上牛胸腹肉」(市價200)或「精選豚五花」(市價170) 一份。

【狗一下日式居酒食堂】：