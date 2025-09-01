國泰航空會員限量優惠 台北、高雄經香港轉機滿額折一千

國泰航空針對國泰會員推出專屬機票優惠，即日起至2025年9月14日止，凡會員在國泰航空官網訂購台北或高雄出發經香港轉機至全球指定航點的來回機票，單筆金額滿新台幣20,000（不含稅金與附加費），輸入優惠代碼FLYCX1000即可現折新台幣1,000。優惠每日上午10點開放，限量30筆，送完為止，優惠詳情與適用航點請參閱國泰航空官網活動頁面。

國泰航空表示，此次活動涵蓋歐洲、紐澳、北美、中國大陸、東南亞、南亞、中東及非洲等53個精選航點，旅客可靈活安排多元路線，輕鬆暢遊世界。國泰航空每天提供多達17班從台灣飛往香港的航班，旅客可利用香港國際航空樞紐的優勢，順暢銜接全球百大航點。

今年6月，國泰航空與香港快運攜手達成全球100個航點的營運里程碑，旅客可選擇在香港中途停留，體驗這座這座充滿動感與文化魅力的城市，享受「一票暢遊兩地」的彈性安排。無論是前往倫敦感受歷史古蹟與現代建築的完美融合、雪梨探索藝術與文化地標；到杜拜體驗奢華城市與沙漠風情、洛杉磯漫步星光熠熠的街頭，讓旅程充滿多元驚喜。