快訊

推擠拉扯員警？ 陳宥丞還原狀況：何來妨害公務之有

陸九三閱兵行程公布 分閱兵式、分列式共進行70分鐘

台積電洩密案3內鬼續羈押禁見原因曝 智財法院：仍有可能共犯

國泰航空會員限量優惠 台北、高雄經香港轉機滿額折一千

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
國泰航空推出會員專屬優惠，即日起至9月14日，在官網購票輸入折扣碼，有機會享受全球53個航點滿額折新台幣1,000。記者黃仲明／攝影
國泰航空推出會員專屬優惠，即日起至9月14日，在官網購票輸入折扣碼，有機會享受全球53個航點滿額折新台幣1,000。記者黃仲明／攝影

國泰航空針對國泰會員推出專屬機票優惠，即日起至2025年9月14日止，凡會員在國泰航空官網訂購台北或高雄出發經香港轉機至全球指定航點的來回機票，單筆金額滿新台幣20,000（不含稅金與附加費），輸入優惠代碼FLYCX1000即可現折新台幣1,000。優惠每日上午10點開放，限量30筆，送完為止，優惠詳情與適用航點請參閱國泰航空官網活動頁面。

國泰航空表示，此次活動涵蓋歐洲、紐澳、北美、中國大陸、東南亞、南亞、中東及非洲等53個精選航點，旅客可靈活安排多元路線，輕鬆暢遊世界。國泰航空每天提供多達17班從台灣飛往香港的航班，旅客可利用香港國際航空樞紐的優勢，順暢銜接全球百大航點。

今年6月，國泰航空與香港快運攜手達成全球100個航點的營運里程碑，旅客可選擇在香港中途停留，體驗這座這座充滿動感與文化魅力的城市，享受「一票暢遊兩地」的彈性安排。無論是前往倫敦感受歷史古蹟與現代建築的完美融合、雪梨探索藝術與文化地標；到杜拜體驗奢華城市與沙漠風情、洛杉磯漫步星光熠熠的街頭，讓旅程充滿多元驚喜。

香港 國泰航空

延伸閱讀

高雄發生登革熱群聚 屏東縣警戒掌握雨後48小時黃金時期

高雄國賓飯店拆除說明會爆怒火 在地嗆：假拆除真興建

高雄「邁盟」又多一人 陳其邁前機要蔣宛庭宣布參選市議員

香港視帝封街還原舞火龍 扛30kg龍頭「看不出54歲」

相關新聞

遠傳全新「優雅樂活服務」 月付666元享5G上網再送超過8千元生活好禮

遠傳電信宣布推出全新「優雅樂活服務」，以「日日是好日」為核心精神，打破傳統電信方案框架，將5G通訊與多元生活應用結合，陪...

CoCo葡萄柚果粒茶買1送1！必勝客、bb.q、摩斯開學通通享優惠

開學了！即日起至9月30日，摩斯漢堡推出「開學超值省」系列優惠。兩款元氣早餐組合「玉子珍珠堡＋冰紅茶」、「摩斯豬排堡＋冰...

星宇航空推3主題影片 10地上線感受台灣溫度

為了讓更多旅客走進台灣，星宇航空以「一日之內，感受多重風貌」為概念，推出3支台灣溫度影片，即日起在日本等10個國家或地區...

超商開學季優惠登場 7-ELEVEN推飽足大份量 全家金飯糰奢華升級

開學季來臨，超商祭出多重優惠搶攻學生與上班族需求，同步端出鮮食、飲品、文具與日用品好康，從餐點加量、飲品折扣到文具特價，...

跟著宋芸樺、婁峻碩上車了？萬寶龍Let’s Write快閃火車站 懷舊啟程

旅行跟寫作有些相似，透過寫作人們整理了思緒、獲得了靈感，旅行則是在移動之中重新發現自己，貌似是一種面向外在的行為、卻最終...

PANDORA歡慶25週年推全新Talisman Les Néréides二度攜手巴黎歌劇院

第一條Pandora Moments串飾手鍊於千禧年誕生，Pandora自此改變了珠寶的配戴方式，將每個人獨一無二的情感...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。