遠傳全新「優雅樂活服務」 月付666元享5G上網再送超過8千元生活好禮

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
好禮三選一之娛樂派享受Netflix月月折抵，或遠傳friDay影音免費暢看再加贈藍牙K歌音箱。圖／遠傳提供
好禮三選一之娛樂派享受Netflix月月折抵，或遠傳friDay影音免費暢看再加贈藍牙K歌音箱。圖／遠傳提供

遠傳電信宣布推出全新「優雅樂活服務」，以「日日是好日」為核心精神，打破傳統電信方案框架，將5G通訊與多元生活應用結合，陪伴事業穩定、重視家庭與生活平衡的用戶，提供娛樂、健康、旅遊與學習的全方位體驗。即日起，全台直營、加盟及網路門市同步開放申辦。

遠傳總經理井琪表示，人生不同階段有著不同需求，遠傳持續創新，致力將電信服務延伸至日常，讓用戶在穩定生活中仍能探索成長，透過有溫度的數位服務，實踐「連結你我的世界，讓它更便利、更安全、更溫暖、更永續」的使命。「優雅樂活服務」正是為希望放慢腳步、享受生活的族群所設計，除提供優質通訊，更融合多元生活靈感。

遠傳「優雅樂活服務」月付666元可享30GB的5G上網、網內免費通話、網外75分鐘與市話15分鐘，還能以專屬1折優惠加購20GB計量包僅200元，靈活滿足不同上網需求。

除基礎通訊，遠傳更精心準備3大生活好禮，迎合不同用戶偏好：娛樂派可選擇Netflix月月折抵，或friDay影音免費暢看再送藍牙K歌音箱，總值近9,000元；旅遊派可獲雄獅旅遊金6,000元，加碼漫遊金與旅平險，總值8,000元；健康派則能領取葡萄王保健大禮包，市值最高10,350元。

此外，用戶每月還能享受跨領域好康，像是World Gym 21天免費體驗、50+線上學校折扣、PRO360居家清潔折價券、原燒餐飲優惠、日藥本舖9折、SuperBuy市集滿千折百、大都會博物館名作展半價票、機場接送與貴賓室禮遇等。申辦時更可享門市限定加購，包含輝葉按摩枕、保健大禮包或friDay影音服務折扣。

遠傳指出，隨著人口結構變化，現代人愈加重視簡單快樂與日常小確幸。「優雅樂活服務」以5G通訊為基礎，串聯娛樂、美食、保健、旅遊與學習場景，未來也將持續擴大異業合作，打造完整數位生活圈。

遠傳全新「優雅樂活服務」，打破傳統電信方案框架，結合5G通訊與應用，給用戶更多健康、旅遊與生活靈感的選擇。圖／遠傳提供
遠傳全新「優雅樂活服務」，打破傳統電信方案框架，結合5G通訊與應用，給用戶更多健康、旅遊與生活靈感的選擇。圖／遠傳提供

