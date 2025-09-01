星宇航空推出《台灣溫度》全球活動 邀世界旅人體驗台灣多重風貌
星宇航空今天同步在全球10個國家及地區正式推出《台灣溫度》活動，誠摯邀請來自世界各地的旅人，一同走進台灣體驗「一日之內，感受多重風貌」的獨特魅力。活動於即日起至10月15日止，於日本、美國、泰國、新加坡、馬來西亞、港澳等地同步上線，透過星宇航空的專屬互動網站，帶領旅客探索台灣的自然風光、城市脈動與文化底蘊。
星宇航空指出，本次活動共推出《文化篇》、《自然篇》與《城市篇》三支主題影片，從國際視角展現台灣多元面貌。《文化篇》描繪廟會熱鬧場景、原民慶典及庶民小吃，傳遞台灣濃厚人情味；《自然篇》橫跨阿里山日出、太魯閣峽谷與海岸風光，展現四季交替的壯麗景色；《城市篇》則以台北101、台中歌劇院、高雄亞灣區為背景，融合夜市霓虹與咖啡館風情，描繪台灣城市新舊交融的動感節奏。
星宇航空特別推出專屬互動網站。旅客僅需透過簡單操作並回答問題，即可獲得個人化的「台灣溫度影片」與量身打造的景點推薦。完成後，還有機會抽中「星宇航空全球不限航點來回機票」，將眼前的影像轉化為親身探索。星宇航空亦邀請多位海外知名KOL親臨台灣，走訪山巒海濱、城市街巷與文化場域，並藉由社群將台灣的故事傳遞到世界各地。
星宇航空表示，《台灣溫度》專案的初衷是希望讓世界真切感受台灣的深厚底蘊。無論是文化、人情或自然景觀，都能傳遞一份超越氣候冷暖的純粹情感。星宇航空自創立以來，不論是機上餐飲或是服務用品，處處融合台灣元素，讓旅客於萬尺高空中也能感受台灣的熱情與溫度。經由影像、故事與互動體驗，星宇航空希望讓台灣的美好被世界看見，觸動更多旅人親自啟程深入台灣的日常風景。
