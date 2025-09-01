CoCo葡萄柚果粒茶買1送1！必勝客、bb.q、摩斯開學通通享優惠

開學了！即日起至9月30日，摩斯漢堡推出「開學超值省」系列優惠。兩款元氣早餐組合「玉子珍珠堡＋冰紅茶」、「摩斯豬排堡＋冰紅茶」優惠價均為79元；其他如培根雞蛋堡、火腿歐姆蛋堡、蕃茄吉士蛋堡、摩斯貝果等5款銅板早餐，優惠價45元起。新品「月見大阪燒珍珠堡」搭配雞塊地瓜組與大杯冰紅茶，原價255元，優惠價220元；「月見培根和牛堡」搭配雞塊地瓜組與大杯冰紅茶，原價265元，優惠價230元。均額外加贈方塊薯餅3個。

必勝客即日起推出一系列開學優惠。9月7日前，外送免運並升級「買大送大」；外帶除「買大送大」之外，再加贈「副食4選1」（和風鱈魚塊、黃金雞柳條、德國芝心腸、巧克力QQ球）與飲料2選1（可樂1.25L/七喜1.25L）。即日起至9月30日，平日外送單點大比薩升級芝心餅皮，享6折優惠，最高現省406元。另外9月4日起，連續4週的每週四上午10:30，推出PK APP專屬限量優惠券，「和風章魚燒個人比薩＋薯金幣＋飲料」個人餐99元；指定5款大比薩4折，最高現省414元。

bb.q CHICKEN自即日起至9月30日，推出「開學應援餐」，內含調味去骨炸雞1份（口味6選1）、調味雞翅1份（口味6選1）、88元炸物1份（口味5選1），還有海鮮小煎餅1份、馬西搜唷起司球1份和汽水2罐，原價1,062元，優惠價999元。9月30日前，周一至週五憑學生證或穿學生服，到店內用或外帶滿669元，就可以免費獲得「五花肉肉包起來」一份，價值258元。活動期間參與社群活動，也有機會抽中「調味去骨炸雞」一份。針對foodpanda、Uber eats外送平台，也有滿額優惠、指定產品買1送1等方案。