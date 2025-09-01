星宇航空推3主題影片 10地上線感受台灣溫度

為了讓更多旅客走進台灣，星宇航空以「一日之內，感受多重風貌」為概念，推出3支台灣溫度影片，即日起在日本等10個國家或地區上線，要讓旅客沉浸在台灣文化及城市街景中。

星宇航空今天發布新聞稿表示，台灣溫度以文化、自然及城市3支主題影片，從國際視角展現台灣多元面貌。

其中，文化篇捕捉廟會舞龍舞獅的氣勢與原民慶典的傳統儀式，串聯藍染工坊的細膩手藝及街頭熱炒、小籠包的日常香氣，展現台灣濃厚的人文溫度。

自然篇自阿里山日出啟程，穿越太魯閣峽谷與碧藍海岸，在茶園綠意、稻田金黃間，映照四季輪替的壯麗景致。

城市篇以台北101、台中歌劇院、高雄亞灣區為背景，搭配夜市霓虹、港灣燈影與咖啡館午後時光，描繪台灣城市新舊交融的動感節奏。

星宇航空指出，台灣溫度活動以「一日之內，感受多重風貌」為概念，同步於日本、美國、泰國、新加坡、馬來西亞、港澳等10個國家或地區上線，除了影片外，還架設互動式網站，要讓旅客可以沉浸於台灣獨有的鄉土文化及城市街景，穿梭冷冽山巒、涼爽海岸、炙熱溫泉，感受體感及情感上的多樣「溫度」。