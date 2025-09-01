快訊

抓到了！東京當街割喉「40歲韓女慘死」 30歲韓籍男羽田機場落網

冷心低壓持續影響！周四前慎防午後雷陣雨 周末恐有熱帶擾動生成

東京街頭割喉慘案 40歲韓籍女不治身亡…上周才因感情糾紛報警

聽新聞
0:00 / 0:00

超商開學季優惠登場 7-ELEVEN推飽足大份量 全家金飯糰奢華升級

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
7-ELEVEN即日起至9月30日推出「重量級饗宴」主題專案，大尺寸話題商品再進化。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN即日起至9月30日推出「重量級饗宴」主題專案，大尺寸話題商品再進化。圖／7-ELEVEN提供

開學季來臨，超商祭出多重優惠搶攻學生與上班族需求，同步端出鮮食、飲品、文具與日用品好康，從餐點加量、飲品折扣到文具特價，全方位精省荷包。

7-ELEVEN迎接開學季，即日起至9月30日祭出3大優惠攻略，主打鮮食、飲品及日用品。9月3日至16日限時推出「重量級饗宴」，超過20款鮮食、甜點加量10%至30%，並有XL、2XL、3XL份量系列餐點，指定商品第2件現折10元；宿舍生活不可少的零食泡麵則推2件8折、3件7.7折。

飲品部分，CITY TEA奶蓋紅茶、梔子花青茶及指定水果冰沙任2杯99元，「!+? CAFE RESERVE + TEA」夏日情人果椰果系列茶飲新品2杯150元，OPENPOINT 9月2日至9月11日推出CITY系列線上寄杯優惠。生活用品則規劃11大文具品牌第2件6折，衛生紙、衛生棉、隱形眼鏡、襪品同步特價，高雄夢時代門市更設LOFT專區，獨家販售多款日本文具。

全家便利商店金飯糰「極選系列」迎開學再升級，全面改用日本越光系米，並推出3款新品「筋子銀鮭飯糰」、「博多明太子奶油飯糰」、「照燒鰤魚大根飯糰」，以高級日料食材打造職人風味，，2款暢銷鮭魚飯糰同步升級，搶攻學生族平價奢華新選擇，即日起至9月16日金飯糰極選系列任選2件6.9折。

另針對日常保健需求，全家引進LCA及「大人的生活」多款機能飲品，包括好眠乳酸飲、維生素C飲、亮妍美莓飲及水感平衡飲，滿足生活中多樣化的營養需求。開學優惠再加碼，即日起至9月28日週一至週四購買指定麵飯主餐贈20元週末折價券，並於9月30日前推出鮮奶、優酪乳、豆米漿、燕麥飲第2件5折起，學生、上班族都能輕鬆補給。

全家金飯糰內餡三角滿足，並以日本職人手法製程，打造滿餡蓬鬆感飯糰。圖／全家便利商店提供
全家金飯糰內餡三角滿足，並以日本職人手法製程，打造滿餡蓬鬆感飯糰。圖／全家便利商店提供
機能系飲品正夯，「大人的生活」系列調節生理機能幫助入睡，全家便利商店全通路獨家販售。圖／全家便利商店提供
機能系飲品正夯，「大人的生活」系列調節生理機能幫助入睡，全家便利商店全通路獨家販售。圖／全家便利商店提供
7-ELEVEN今年鎖定潮流推出眾多獨家質感文具，9月30日前推出11大文具品牌、超過百款指定品項任選第2件6折優惠。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN今年鎖定潮流推出眾多獨家質感文具，9月30日前推出11大文具品牌、超過百款指定品項任選第2件6折優惠。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN鮮食與甜點指定商品9月3日至9月16日限時推出為期2週的鮮食加量活動。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN鮮食與甜點指定商品9月3日至9月16日限時推出為期2週的鮮食加量活動。圖／7-ELEVEN提供

飯糰 日本 衛生棉

延伸閱讀

Taiwan PASS擴大納入「台中GO」電子票券 中捷、公車都可用

印尼示威升級 財長、議員住所遭洗劫 總統1舉措仍難息民憤

台灣蘭花生技園區升級花創中心 一站式拚國際競爭

農業部花創中心揭牌啟航 陳駿季：讓世界看見台灣花卉之美

相關新聞

CoCo葡萄柚果粒茶買1送1！必勝客、bb.q、摩斯開學通通享優惠

開學了！即日起至9月30日，摩斯漢堡推出「開學超值省」系列優惠。兩款元氣早餐組合「玉子珍珠堡＋冰紅茶」、「摩斯豬排堡＋冰...

星宇航空推3主題影片 10地上線感受台灣溫度

為了讓更多旅客走進台灣，星宇航空以「一日之內，感受多重風貌」為概念，推出3支台灣溫度影片，即日起在日本等10個國家或地區...

超商開學季優惠登場 7-ELEVEN推飽足大份量 全家金飯糰奢華升級

開學季來臨，超商祭出多重優惠搶攻學生與上班族需求，同步端出鮮食、飲品、文具與日用品好康，從餐點加量、飲品折扣到文具特價，...

跟著宋芸樺、婁峻碩上車了？萬寶龍Let’s Write快閃火車站 懷舊啟程

旅行跟寫作有些相似，透過寫作人們整理了思緒、獲得了靈感，旅行則是在移動之中重新發現自己，貌似是一種面向外在的行為、卻最終...

PANDORA歡慶25週年推全新Talisman Les Néréides二度攜手巴黎歌劇院

第一條Pandora Moments串飾手鍊於千禧年誕生，Pandora自此改變了珠寶的配戴方式，將每個人獨一無二的情感...

Maison Margiela旗艦店10月開幕 快閃店進駐微風廣場先行暖身

由微風集團代理引進的Maison Margiela，首間全線旗艦店即將於十月於微風廣場盛大開幕，在此之前，Maison ...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。