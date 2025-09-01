超商開學季優惠登場 7-ELEVEN推飽足大份量 全家金飯糰奢華升級

開學季來臨，超商祭出多重優惠搶攻學生與上班族需求，同步端出鮮食、飲品、文具與日用品好康，從餐點加量、飲品折扣到文具特價，全方位精省荷包。

7-ELEVEN迎接開學季，即日起至9月30日祭出3大優惠攻略，主打鮮食、飲品及日用品。9月3日至16日限時推出「重量級饗宴」，超過20款鮮食、甜點加量10%至30%，並有XL、2XL、3XL份量系列餐點，指定商品第2件現折10元；宿舍生活不可少的零食泡麵則推2件8折、3件7.7折。

飲品部分，CITY TEA奶蓋紅茶、梔子花青茶及指定水果冰沙任2杯99元，「!+? CAFE RESERVE + TEA」夏日情人果椰果系列茶飲新品2杯150元，OPENPOINT 9月2日至9月11日推出CITY系列線上寄杯優惠。生活用品則規劃11大文具品牌第2件6折，衛生紙、衛生棉、隱形眼鏡、襪品同步特價，高雄夢時代門市更設LOFT專區，獨家販售多款日本文具。

全家便利商店金飯糰「極選系列」迎開學再升級，全面改用日本越光系米，並推出3款新品「筋子銀鮭飯糰」、「博多明太子奶油飯糰」、「照燒鰤魚大根飯糰」，以高級日料食材打造職人風味，，2款暢銷鮭魚飯糰同步升級，搶攻學生族平價奢華新選擇，即日起至9月16日金飯糰極選系列任選2件6.9折。