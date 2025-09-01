快訊

跟著宋芸樺、婁峻碩上車了？萬寶龍Let’s Write快閃火車站 懷舊啟程

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
宋芸樺（左）與婁峻碩宛如化身時尚導遊，帶人以萬寶龍車站為原點展開風格旅程。記者沈昱嘉／攝影
宋芸樺（左）與婁峻碩宛如化身時尚導遊，帶人以萬寶龍車站為原點展開風格旅程。記者沈昱嘉／攝影

旅行跟寫作有些相似，透過寫作人們整理了思緒、獲得了靈感，旅行則是在移動之中重新發現自己，貌似是一種面向外在的行為、卻最終獲得了內在心性的飽足豐盛。集合皮件、書寫、探險、時計等多重面向的萬寶龍今年六月宣布與名導Wes Anderson二度合作發表了第二部形象短片《Let’s Write》，今日更在台北101打造了一方Let’s Write快閃空間，將懷舊火車場景重現為「萬寶龍車站」，並邀請到人氣明星宋芸樺、婁峻碩氣質站台。

出席活動上的宋芸樺以一款秋冬主打Grain系列榛果色單肩包並配戴古銅色的1858系列自動表，全身營造出大地氛圍，像一轉身就要向森林深處探險去，自己譜寫一段秋天的夢幻童話；俐落風格的婁峻碩則以9月剛抵達台灣的明星傳承系列Nicolas Rieussec計時碼表搭配同為Grain系列的卡其色斜背包，展現都會中的從容自若自信。

近日不僅完成迷你巡演、下周要在台中Legacy舉辦演唱會的婁峻碩首先分享了自己因持續創作，平時常手繪樹狀圖進而激發創作靈感，同時身上的斜肩小包也是他建議的歐洲旅遊單品，防盜、輕便，並將重要小物收納；宋芸樺則分享了去年曾前往瑞士旅遊，完美的風景簡直像假的！路上的狗狗毛髮隨風飛揚更像是廣告片，也讓她懷念起去年所搭乘的黃金列車。

今年萬寶龍再度與Wes Anderson合作拍攝短片Let’s Write，場景並從小木屋轉換至懷舊車廂的火車上，並以想像力陸續前往了威尼斯、埃及甚至是白朗峰，以想像力與幽默感為動力、完成一趟Wes Anderson與萬寶龍的奇幻旅程。品牌2025秋冬新品已陸續上市，本季以大地、榛果、青苔色為靈感營造出溫暖放鬆的林野感受，同時萬寶龍並在包款設計中新增垂直的「樹皮紋」，帶來智慧與深沈印象。重點單品像是一只趣稱為「書桌包」的Sfumato墨暈效果書寫旅者Corteccia公事包，除可收納13吋筆電的空間與可拆式肩帶，最外層隔袋並可收納三只長鋼筆、一只短鋼筆、一本#146小型筆記本、一只表款，豐富的收納空間堪稱氣質商務「大胃王」。2025秋冬新品另一特色更在於包款多具有外袋設計，例如宋芸樺使用的Grain系列榛果色單肩包便可在無需打開包包的前提下，於外側存放如卡片、鑰匙等小物。

萬寶龍Pop-Up空間將從9月2日起開始，現場除可試背系列秋冬新品，並邀請婁峻碩、宋芸樺與品牌好友炎亞綸、蔡黃汝等四人親筆簽名，凡現場參觀、一人可挑選乙張限量版主題明信片，地點位於台北101購物中心松智路入口，並至9月8日為止。

MONTBLANC Grain系列斜背包，42,000元，外側並附可收納暗袋。圖／萬寶龍提供
MONTBLANC Grain系列斜背包，42,000元，外側並附可收納暗袋。圖／萬寶龍提供
宋芸樺以大地色系西裝搭配白色西裝長褲，更將一只1858自動零氧腕表戴在西裝袖口外、率性俐落。記者沈昱嘉／攝影
宋芸樺以大地色系西裝搭配白色西裝長褲，更將一只1858自動零氧腕表戴在西裝袖口外、率性俐落。記者沈昱嘉／攝影
宛如火車般的場景重現了Wes Anderson執導影片中的奇想場景。圖／萬寶龍提供
宛如火車般的場景重現了Wes Anderson執導影片中的奇想場景。圖／萬寶龍提供
萬寶龍Pop-Up空間現場除可試背系列秋冬新品，並有機會獲得限量明信片與美味義式Gelato。圖／萬寶龍提供
萬寶龍Pop-Up空間現場除可試背系列秋冬新品，並有機會獲得限量明信片與美味義式Gelato。圖／萬寶龍提供
Sfumato墨暈效果書寫旅者Corteccia公事包（左）的外層隔袋並有針對鋼筆、筆記本、卡夾、表款的專用設計，收納機能豐富。圖／萬寶龍提供
Sfumato墨暈效果書寫旅者Corteccia公事包（左）的外層隔袋並有針對鋼筆、筆記本、卡夾、表款的專用設計，收納機能豐富。圖／萬寶龍提供
婁峻碩手上的MONTBLANC明星傳承Nicolas Rieussec計時碼表「復刻」了最初計時儀器的樣式，是萬寶龍風格的隱藏式簽名，28萬300元。圖／萬寶龍提供
婁峻碩手上的MONTBLANC明星傳承Nicolas Rieussec計時碼表「復刻」了最初計時儀器的樣式，是萬寶龍風格的隱藏式簽名，28萬300元。圖／萬寶龍提供
萬寶龍Let’s Write快閃空間將在台北101購物中心近松智路入口展開、為期一周限定。圖／萬寶龍提供
萬寶龍Let’s Write快閃空間將在台北101購物中心近松智路入口展開、為期一周限定。圖／萬寶龍提供
婁峻碩下周將在台中Legacy舉辦「Recharge」2025 Mini Tour演唱會，除了新戲殺青另有新作品洽談中、人氣持續竄昇。記者沈昱嘉／攝影
婁峻碩下周將在台中Legacy舉辦「Recharge」2025 Mini Tour演唱會，除了新戲殺青另有新作品洽談中、人氣持續竄昇。記者沈昱嘉／攝影
懷舊的火車車廂同時也成為本季萬寶龍的趣味櫥窗。圖／萬寶龍提供
懷舊的火車車廂同時也成為本季萬寶龍的趣味櫥窗。圖／萬寶龍提供
MONTBLANC Grain系列斜背包，47,700元。圖／萬寶龍提供
MONTBLANC Grain系列斜背包，47,700元。圖／萬寶龍提供
宋芸樺配戴的MONTBLANC 1858系列日期顯示自動零氧腕表，12萬8,600元。圖／萬寶龍提供
宋芸樺配戴的MONTBLANC 1858系列日期顯示自動零氧腕表，12萬8,600元。圖／萬寶龍提供

