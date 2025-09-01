快訊

東京街頭割喉案40歲韓籍女子不治身亡 上周曾因感情糾紛報警

成大化工實驗室爆炸 2研究生顏面、雙手均燙傷…男「臉1度」

NHK直播說「釣魚台是大陸領土」 陸籍播音員被判賠8位數…傳已離開日本

PANDORA歡慶25週年推全新Talisman Les Néréides二度攜手巴黎歌劇院

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
莫莉演繹Pandora Talisman全新系列。圖／Pandora提供
莫莉演繹Pandora Talisman全新系列。圖／Pandora提供

第一條Pandora Moments串飾手鍊於千禧年誕生，Pandora自此改變了珠寶的配戴方式，將每個人獨一無二的情感、回憶化為可以收藏、配戴的故事，25年來，數百萬枚串飾記錄了無數人的人生片段。

為了紀念這個里程碑，Pandora推出全新Talisman系列，以古希臘祈願硬幣為靈感，每一枚護身符都刻有拉丁文箴言與象徵圖騰，表面保留手工紋理與不完美細節，如同時間留下的珍貴刻痕。Pandora更邀請品牌摯友莫莉演繹全新Talisman系列，她特別挑選象徵蛻變的蝴蝶、寓意守護與好運的幸運草，以及代表追夢勇氣的蘑菇與星星，記錄她一路走來的美好經歷。

為慶祝巴黎歌劇院創立150週年，法國首飾品牌Les Néréides再度推出全新聯名系列「愛樂而生」，以「華麗儀式」為靈感主題，透過珠寶設計詮釋芭蕾舞者的優雅身影與歌劇殿堂的經典意象。Diadem系列靈感來自芭蕾舞會與劇場中的冠冕配飾，描繪首席舞者步入燈光焦點時的榮耀瞬間；Lyre系列的主題是巴黎歌劇院建築裝飾中的重要圖騰、古希臘象徵音樂與詩意的「七弦琴（Lyre）」，以瑰麗設計致敬太陽神阿波羅與音樂與詩歌的繆思女神。

PANDORA日月交輝勳章吊飾，2,280元。圖／Pandora提供
PANDORA日月交輝勳章吊飾，2,280元。圖／Pandora提供
Les Néréides愛樂而生七弦琴耳環，4,000元。圖／惇聚國際提供
Les Néréides愛樂而生七弦琴耳環，4,000元。圖／惇聚國際提供
PANDORA星星霧銀迷你串飾，1,280元。圖／Pandora提供
PANDORA星星霧銀迷你串飾，1,280元。圖／Pandora提供
Pandora Moments 25週年系列新品。圖／Pandora提供
Pandora Moments 25週年系列新品。圖／Pandora提供
Pandora Moments 25週年系列新品。圖／Pandora提供
Pandora Moments 25週年系列新品。圖／Pandora提供
PANDORA飛馬勳章吊飾，2,480元。圖／Pandora提供
PANDORA飛馬勳章吊飾，2,480元。圖／Pandora提供
Les Néréides愛樂而生花絲皇冠手環，8,400元。圖／惇聚國際提供
Les Néréides愛樂而生花絲皇冠手環，8,400元。圖／惇聚國際提供
PANDORA蘑菇霧金迷你串飾，1,580元。圖／Pandora提供
PANDORA蘑菇霧金迷你串飾，1,580元。圖／Pandora提供
莫莉演繹Pandora Talisman全新系列。圖／Pandora提供
莫莉演繹Pandora Talisman全新系列。圖／Pandora提供
Les Néréides愛樂而生花絲皇冠髮飾，6,700元。圖／惇聚國際提供
Les Néréides愛樂而生花絲皇冠髮飾，6,700元。圖／惇聚國際提供
Les Néréides愛樂而生七弦琴項鍊，8,400元。圖／惇聚國際提供
Les Néréides愛樂而生七弦琴項鍊，8,400元。圖／惇聚國際提供
PANDORA命運之箭特大勳章吊飾，4,080元。圖／Pandora提供
PANDORA命運之箭特大勳章吊飾，4,080元。圖／Pandora提供
莫莉演繹Pandora Talisman全新系列。圖／Pandora提供
莫莉演繹Pandora Talisman全新系列。圖／Pandora提供
PANDORA可鐫刻天使之翼吊飾，2,480元。圖／Pandora提供
PANDORA可鐫刻天使之翼吊飾，2,480元。圖／Pandora提供

希臘 音樂

延伸閱讀

當偶像有多爽？張員瑛21歲生日「中國粉絲豪撒百萬珠寶+精品禮物」網呼：追星女的愛好偉大！

秋日的童話 Buccellati經典四系列珠寶推薦 再現義式自由不羈

重返50年代漂亮回擊！《惡女訂製服》凱特溫斯雷以高訂時尚翻轉命運

人比珠寶高級！申敏兒「撞衫全智賢沒輸」同框孔劉CP爆棚 網敲碗：跪求兩人合作

相關新聞

超商開學季優惠登場 7-ELEVEN推飽足大份量 全家金飯糰奢華升級

開學季來臨，超商祭出多重優惠搶攻學生與上班族需求，同步端出鮮食、飲品、文具與日用品好康，從餐點加量、飲品折扣到文具特價，...

跟著宋芸樺、婁峻碩上車了？萬寶龍Let’s Write快閃火車站 懷舊啟程

旅行跟寫作有些相似，透過寫作人們整理了思緒、獲得了靈感，旅行則是在移動之中重新發現自己，貌似是一種面向外在的行為、卻最終...

PANDORA歡慶25週年推全新Talisman Les Néréides二度攜手巴黎歌劇院

第一條Pandora Moments串飾手鍊於千禧年誕生，Pandora自此改變了珠寶的配戴方式，將每個人獨一無二的情感...

Maison Margiela旗艦店10月開幕 快閃店進駐微風廣場先行暖身

由微風集團代理引進的Maison Margiela，首間全線旗艦店即將於十月於微風廣場盛大開幕，在此之前，Maison ...

2026老派時光練愛曆X肆一9月1日嘖嘖療癒上市 限量親簽本搶先卡位！

今年，療癒系暢銷作家肆一攜手報時光，推出全新力作《2026老派時光練愛曆》。一日一句打動人心的愛情金句，搭配老報圖像，以簡約優雅設計，打造輕閱讀感的日曆書，為你備足一整年的溫柔能量，擁抱並練習愛，在時

Dior型男迎秋冬 最潮流浪包Slider Hobo為都會冒險而生

Dior 2025-2026冬季男裝系列，將品牌創辦人迪奧先生於1954年勾勒出H線條的精神化作多元靈感與風格，全系列散...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。