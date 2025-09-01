PANDORA歡慶25週年推全新Talisman Les Néréides二度攜手巴黎歌劇院

第一條Pandora Moments串飾手鍊於千禧年誕生，Pandora自此改變了珠寶的配戴方式，將每個人獨一無二的情感、回憶化為可以收藏、配戴的故事，25年來，數百萬枚串飾記錄了無數人的人生片段。

為了紀念這個里程碑，Pandora推出全新Talisman系列，以古希臘祈願硬幣為靈感，每一枚護身符都刻有拉丁文箴言與象徵圖騰，表面保留手工紋理與不完美細節，如同時間留下的珍貴刻痕。Pandora更邀請品牌摯友莫莉演繹全新Talisman系列，她特別挑選象徵蛻變的蝴蝶、寓意守護與好運的幸運草，以及代表追夢勇氣的蘑菇與星星，記錄她一路走來的美好經歷。