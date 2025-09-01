PANDORA歡慶25週年推全新Talisman Les Néréides二度攜手巴黎歌劇院
第一條Pandora Moments串飾手鍊於千禧年誕生，Pandora自此改變了珠寶的配戴方式，將每個人獨一無二的情感、回憶化為可以收藏、配戴的故事，25年來，數百萬枚串飾記錄了無數人的人生片段。
為了紀念這個里程碑，Pandora推出全新Talisman系列，以古希臘祈願硬幣為靈感，每一枚護身符都刻有拉丁文箴言與象徵圖騰，表面保留手工紋理與不完美細節，如同時間留下的珍貴刻痕。Pandora更邀請品牌摯友莫莉演繹全新Talisman系列，她特別挑選象徵蛻變的蝴蝶、寓意守護與好運的幸運草，以及代表追夢勇氣的蘑菇與星星，記錄她一路走來的美好經歷。
為慶祝巴黎歌劇院創立150週年，法國首飾品牌Les Néréides再度推出全新聯名系列「愛樂而生」，以「華麗儀式」為靈感主題，透過珠寶設計詮釋芭蕾舞者的優雅身影與歌劇殿堂的經典意象。Diadem系列靈感來自芭蕾舞會與劇場中的冠冕配飾，描繪首席舞者步入燈光焦點時的榮耀瞬間；Lyre系列的主題是巴黎歌劇院建築裝飾中的重要圖騰、古希臘象徵音樂與詩意的「七弦琴（Lyre）」，以瑰麗設計致敬太陽神阿波羅與音樂與詩歌的繆思女神。
