Maison Margiela旗艦店10月開幕 快閃店進駐微風廣場先行暖身

由微風集團代理引進的Maison Margiela，首間全線旗艦店即將於十月於微風廣場盛大開幕，在此之前，Maison Margiela先行於微風廣場推出期間限定快閃店，讓品牌愛好者可以先睹為快。

Maison Margiela快閃店展現了Maison Margiela具代表性的設計，其中，Lisa也愛穿的Tabi鞋履，是品牌經典之作，靈感源自日本傳統「足袋」襪，每一雙皆以手工製作，將獨特美學融合瑪莉珍鞋款，到經典皮革短靴以及芭蕾平底鞋，呈現出鞋履獨特的個性與語彙，將前衛設計與日常穿搭完美融合。

Maison Margiela經典5AC包款，以標誌性的「解構」工藝見長，這次亦同步亮相Dress-age系列精選單品，以及以柔軟小羊皮搭配精緻絎縫工藝打造的Glam Slam刺繡手袋，將隨性優雅與前衛氣息融合。

在2025秋冬系列形象大片中，由美國知名歌手與演員Miley Cyrus擔綱主角，帶來一系列如油畫般精緻的肖像作品，詮釋了Maison Margiela 創作語言中特有的「時間印記」，一種與時光共存的穿著理念與時尚價值觀，這一理念也貫穿整季設計，透過品牌Artisanal工坊獨有工藝：褶皺、斑駁、褪色等手法，讓經典單品展現出明顯的歲月痕跡，反覆熨燙、蒸洗、修補與縫合後的重獲新生。