Maison Margiela旗艦店10月開幕 快閃店進駐微風廣場先行暖身

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
Lisa穿著Maison Margiela Tabi平底拖鞋。圖／BreezeCouture提供
Lisa穿著Maison Margiela Tabi平底拖鞋。圖／BreezeCouture提供

微風集團代理引進的Maison Margiela，首間全線旗艦店即將於十月於微風廣場盛大開幕，在此之前，Maison Margiela先行於微風廣場推出期間限定快閃店，讓品牌愛好者可以先睹為快。

Maison Margiela快閃店展現了Maison Margiela具代表性的設計，其中，Lisa也愛穿的Tabi鞋履，是品牌經典之作，靈感源自日本傳統「足袋」襪，每一雙皆以手工製作，將獨特美學融合瑪莉珍鞋款，到經典皮革短靴以及芭蕾平底鞋，呈現出鞋履獨特的個性與語彙，將前衛設計與日常穿搭完美融合。

Maison Margiela經典5AC包款，以標誌性的「解構」工藝見長，這次亦同步亮相Dress-age系列精選單品，以及以柔軟小羊皮搭配精緻絎縫工藝打造的Glam Slam刺繡手袋，將隨性優雅與前衛氣息融合。

在2025秋冬系列形象大片中，由美國知名歌手與演員Miley Cyrus擔綱主角，帶來一系列如油畫般精緻的肖像作品，詮釋了Maison Margiela 創作語言中特有的「時間印記」，一種與時光共存的穿著理念與時尚價值觀，這一理念也貫穿整季設計，透過品牌Artisanal工坊獨有工藝：褶皺、斑駁、褪色等手法，讓經典單品展現出明顯的歲月痕跡，反覆熨燙、蒸洗、修補與縫合後的重獲新生。

Maison Margiela快閃店展現了Maison Margiela具代表性的設計。圖／BreezeCouture提供
Maison Margiela快閃店展現了Maison Margiela具代表性的設計。圖／BreezeCouture提供
Maison Margiela Dress-age系列包款。圖／BreezeCouture提供
Maison Margiela Dress-age系列包款。圖／BreezeCouture提供
Lisa穿著Maison Margiela Tabi平底拖鞋。圖／BreezeCouture提供
Lisa穿著Maison Margiela Tabi平底拖鞋。圖／BreezeCouture提供
Maison Margiela Tabi平芭蕾舞鞋，42,600元。圖／BreezeCouture提供
Maison Margiela Tabi平芭蕾舞鞋，42,600元。圖／BreezeCouture提供
Maison Margiela Tabi瑪莉珍鞋，45,800元。圖／BreezeCouture提供
Maison Margiela Tabi瑪莉珍鞋，45,800元。圖／BreezeCouture提供
Maison Margiela 5AC Micro Black，76,300元。圖／BreezeCouture提供
Maison Margiela 5AC Micro Black，76,300元。圖／BreezeCouture提供
Maison Margiela Dress-Age Medium Brown，11萬5,500元。圖／BreezeCouture提供
Maison Margiela Dress-Age Medium Brown，11萬5,500元。圖／BreezeCouture提供

微風

