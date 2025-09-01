2026老派時光練愛曆X肆一9月1日嘖嘖療癒上市 限量親簽本搶先卡位！

今年，療癒系暢銷作家肆一攜手報時光，推出全新力作《2026老派時光練愛曆》。一日一句打動人心的愛情金句，搭配老報圖像，以簡約優雅設計，打造輕閱讀感的日曆書，為你備足一整年的溫柔能量，擁抱並練習愛，在時間裡燦爛自己。

在數位洪流與快節奏生活裡，報時光八年如一日地堅持「老派情懷」，將歷史報刊圖文故事轉化。此次日曆設計更從數萬張的圖像資料庫中，著重與肆一暖句的相應，精選超過500個切合情愛關係主題，重新收斂編排。以12個月不同情境習題，設計簡約的幾何圖形，象徵經歷與體驗，表現練愛過程中的試錯與療癒。總體視覺設計搭配專屬美術字體與特殊色印刷，以粉色調創造屬於時代的浪漫感，每一頁都散發溫柔、包容的魅力。

從「愛自己」開始，每月搭配情境主題，肆一的一日一句，成為生活的小鼓勵。 圖／報時光提供

對於和報時光的合作，肆一說：「與報時光一起，我希望把跨越時空的愛情共感呈現給讀者。將這些老派圖像與我的文字放在一起，既復古又新穎，我希望這份純粹與真摯，能療癒每一個需要的人。」

「練愛曆」既是「戀愛」的諧音，也是「練習愛情」的邀請。從「愛自己」的起點出發，一月一主題引導走過關係中的靠近與錯過、失落與修復，再一次學著相信愛、期盼愛。一切的源頭是自己，翻開《練愛曆》，透過老報圖像與溫暖金句，重新拾回那些慢慢說愛、慢慢懂愛的時光。在時間裡練習愛陪伴自己，成就獨一無二的時光禮物。

肆一說：「期盼這本日曆，可以陪伴你度過2026年的時光，一天一點療癒，在時間裡頭慢慢過得更好。」 圖／報時光提供

嘖嘖募資期間，凡贊助《2026老派時光練愛曆》提供專屬獨家愛情報好禮，報時光編整百年愛情趣味新聞印製專刊小報，內容涵蓋徵婚徵友廣告欄、愛情解惑專欄、趣味愛情新聞、各式愛情產品與電影廣告，讓你一秒穿越時空，翻閱趣味又浪漫的時代愛戀故事，感受不同年代的練愛樣貌。此外，募資限定福利專屬禮，還有電子版日曆、肆一金句貼紙組、「一刻鯨選」心靈療癒主題課程以及「琅琅書店」肆一電子書專區兩組專屬優惠折扣碼，滿滿誠意。

