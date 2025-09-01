快訊

Dior型男迎秋冬 最潮流浪包Slider Hobo為都會冒險而生

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Dior Slider黑色流浪包。圖／Dior提供
Dior 2025-2026冬季男裝系列，將品牌創辦人迪奧先生於1954年勾勒出H線條的精神化作多元靈感與風格，全系列散發著另一個時代的回聲，並以現代視角重新詮釋，生動地向品牌的傳承與根源致敬

系列形象廣告中呈現出剪裁精緻的大衣與結構感強烈的單品，黑色皮衣以極致奢華的方式重新演繹，而經典西裝則展現多種樣貌。強烈對比的背景襯托出精緻的色調和面料，現代化的裝飾細節在配件服裝上互相呼應，如緞帶蝴蝶結，為Dior Palmares鞋款增添亮點；而Dior Slider Hobo及Dior Normandie托特包則以柔和輪廓結合實用性與精緻感。

配件的設計對應服裝的簡潔語彙，一系列洗鍊與精典溢發新意的包款鞋履完整了系列男裝考究的整體造型。本季首度亮相的Dior Slider Hobo包款，以俐落的弧線廓形結合寬敞的收納空間，搭配雙拉鍊設計、鉚釘裝飾與細緻車縫線，內裡點綴Dior Oblique緹花圖騰，提供黑、灰色啞光面皮革、以及Dior Oblique緹花帆布等選擇。經典的Saddle馬鞍包則以可調節、可拆卸的肩帶重新詮釋，金屬D形環，可懸掛配件、鑰匙圈或象徵幸運的小物展現更靈活的搭配可能。

全新的Dior Palmarès鞋履是本季男裝的亮點，無論是樂福鞋、德比鞋或踝靴鞋型，採仿舊亮面皮革製成，鞋頭飾以細緻的緞面蝴蝶結，為鞋款增添優雅亮點，展現出前衛的藝術氣息，成為整體造型裡的畫龍點睛的鞋履配件亮點。

Dior Slider流浪包是Dior 2025-2026冬季男裝系列秀上的亮點包款。圖／Dior提供
DIOR 2025-2026 冬季男裝系列形象廣告。圖／Dior提供
Dior Slider黑色光滑小牛皮中型流浪包，13萬元。圖／Dior提供
Dior Slider黑色Oblique緹花小型流浪包，98,000元。圖／Dior提供
Dior Palmarès黑色超光滑小牛皮樂福鞋，37,000元。圖／Dior提供
標誌性的Saddle馬鞍包靈活展現多樣搭配方式。圖／Dior提供
Dior 2025-2026冬季男裝系列體現了迪奧先生於1954年H線條的精神。圖／Dior提供
Dior Palmarès黑色緞帶飾黑色超光滑小牛皮樂福鞋，43,000元。圖／Dior提供
Dior Palmarès黑色緞帶飾黑色超光滑小牛皮低筒靴，53,000元。圖／Dior提供
Dior Palmarès系列是本季男裝的亮點。圖／Dior提供
Dior Slider灰色光滑小牛皮中型流浪包，13萬元。圖／Dior提供
Dior 2025-2026冬季男裝系列體現了迪奧先生於1954年H線條的精神。圖／Dior提供
標誌性的Saddle馬鞍包靈活展現多樣搭配方式。圖／Dior提供
Dior 配件 服裝

