官方宣布了！嘉義家樂福北門店9月22日熄燈 網喊：我的青春回憶啊

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
嘉義市家樂福北門店傳將結束營業，公司尚未正式公告，但承租賣場的店家已紛紛尋找退路。記者李宗祐／攝影
嘉義市家樂福北門店傳將結束營業，公司尚未正式公告，但承租賣場的店家已紛紛尋找退路。記者李宗祐／攝影

嘉義家樂福北門店今年9月結束營業傳聞一直不斷，內部商家也接連貼出「租約到期」與「清倉特賣」公告。家樂福北門店今日正式在官方粉絲團發出公告，確定將於114年9月22日晚間22點30分正式結束營業，後續將由周邊其他分店及家樂福線上購物持續提供優質服務。

家樂福表示，此次停業主要基於公司整體營運考量，感謝消費者多年來的支持與愛護，未來將由量販店嘉義店，及德明、仁愛、民族等超市店，以及家樂福線上購物，持續提供服務。即日起也同步啟動「感恩回饋大出清」活動，宣告「一件不留」，期盼在離別前回饋長期支持的顧客。同時強調，員工權益不會受影響，都會依照員工個人意願妥善進行後續安置。

消息一出，不少嘉義在地居民湧上網路表達不捨，感性留言寫下「真的很不捨這間家樂福，這裡一直是我最常光顧的地方」、「謝謝你陪了我們這麼久」。也有人呼籲，希望家樂福未來能在原址附近重新開店，即使是規模較小的超市，也能繼續滿足社區日常所需。

家樂福北門店宣布將結束營業，並同步推出感恩回饋大出清。圖／家樂福北門店提供
家樂福北門店宣布將結束營業，並同步推出感恩回饋大出清。圖／家樂福北門店提供

