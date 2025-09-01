官方宣布了！嘉義家樂福北門店9月22日熄燈 網喊：我的青春回憶啊

嘉義市家樂福北門店今年9月結束營業傳聞一直不斷，內部商家也接連貼出「租約到期」與「清倉特賣」公告。家樂福北門店今日正式在官方粉絲團發出公告，確定將於114年9月22日晚間22點30分正式結束營業，後續將由周邊其他分店及家樂福線上購物持續提供優質服務。

家樂福表示，此次停業主要基於公司整體營運考量，感謝消費者多年來的支持與愛護，未來將由量販店嘉義店，及德明、仁愛、民族等超市店，以及家樂福線上購物，持續提供服務。即日起也同步啟動「感恩回饋大出清」活動，宣告「一件不留」，期盼在離別前回饋長期支持的顧客。同時強調，員工權益不會受影響，都會依照員工個人意願妥善進行後續安置。