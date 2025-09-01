澎縣府500元冬遊券 福容徠旅插旗澎湖再加碼500元

看好澎湖觀光發展，麗寶集團所轄「福容徠旅」，今天插旗澎湖開幕，並宣布與縣府冬遊澎湖消費券同步加碼500元，全力搶攻澎湖冬季旅遊市場大餅。

澎湖縣政府表示，澎湖現有飯店旅館56家、民宿1342家，其中有5間星級以上飯店，包括五星級觀光旅館澎湖喜來登酒店、五星級澎澄飯店、四星級雅霖大飯店，以及三星級元泰大飯店與豐谷賓館5家，還有2處飯店正在趕工中。

「福容徠旅」澎湖店，今天在縣長陳光復、觀光署澎湖國家風景區管理處長郭振陵、現任國民黨澎湖縣部主委的前副議長陳雙全、無黨籍縣議員蘇陳綉色、縣府旅遊處長陳美齡、文化局長陳鈺雲與福容事業處長楊正弘及徠旅執行副總經理林方雯等人共同啟動，象徵福容徠旅在澎湖邁向新里程。

陳光復表示，福容集團全台最大星級連鎖飯店，在國內橫跨有旅遊、生技、開發、建設等多項業務，更有基金會投入各項公益活動，今天將離島首座飯店插旗澎湖，為澎湖冬季帶來溫暖，尤其難得的徠旅32員工中，其中85%提供澎湖在地青年就業的機會，由衷表達感謝，也祝賀未來財源滾滾。

林方雯表示，澎湖每年超過100萬人次造訪，福容大飯店看好澎湖觀光潛力，旗下「福容徠旅」首座離島飯店，選定在澎湖，今天邁向一個新里程碑，除開幕期間優惠外，並宣布與澎湖縣政府「冬遊澎湖消費券」11月起發放500元消費券活動，同步加碼500元，等於今年秋冬來澎湖住徠旅，直接至少省1000元，目前訂房率已破1000間。

今天開幕的「福容徠旅」澎湖店，以郵輪式建築坐落馬公市重劃區，從澎湖機場到飯店只要15分鐘，樓高8層、地下1層，共有102間房、21個停車位，是澎湖新地標建築。