許光漢示範UNIQLO質感穿搭 5千元內輕鬆復刻男神2場景日常氛圍
UNIQLO於2010年進駐台灣、在台深耕15年，為紀念這個重要時刻，UNIQLO宣布邀請許光漢擔任15周年品牌大使，並詮釋秋冬主題「重溯經典」，首波形象大片帥氣亮相。
展現出日常的自在率性也釋放質感魅力，是UNIQLO LifeWear的主要中心思想。許光漢身穿「空氣神T」 AIRism圓領T恤搭配UNIQLO : C系列打褶直筒牛仔長褲，呈現簡單率性。另一個場景，許光漢換上JW ANDERSON聯名牛津襯衫，搭配同色調經典寬版直筒牛仔褲，細緻條紋與ONE TONE造型，呈現自在的舒適優雅。而這兩套造型分別只要2,080元、2,280元，5千元內就可搞定不同場景需求、個性氛圍的質感穿搭。
除了15周年品牌大使許光漢演繹的熱門單品，UNIQLO將在秋冬陸續推出備受矚目的UNIQLO : C系列、Uniqlo U系列、JW ANDERSON聯名系列，並不斷創新升級機能服裝科技：PUFFTECH輕暖科技和HEATTECH吸濕發熱衣，將舒適機能與風格演繹融合，滿足秋冬日常的時尚穿搭。
