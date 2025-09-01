凱特布蘭琪、艾瑪史東、全智賢... 女神私服穿搭超隨性必備隱藏版IT包

由路易威登（Louis Vuitton ）女裝藝術總監Nicolas Ghesquière打造的Express包款，在2025-2026秋冬女裝系列大秀上首度亮相，以精緻、柔美而實用的設計語言，開啟路易威登製作旅行用包箱的嶄新篇章，象徵交通運輸發展為人們的生活帶來各種冒險與奇遇。近日在威尼斯影展亮相的品牌大使艾瑪史東（Emma Stone）、影后凱特布蘭琪（Cate Blanchett）與全智賢，都在不同場合混搭了這款兼具實用與美觀的新包。

Express包款的名字源自於1930年代路易威登經典的Speedy包最早的名稱，巧妙融合優雅與卓越工藝。易於塑造成各種形狀的柔軟包身結構，以及包身的飾帶細節，都是為了向經典的Keepall致敬，勾勒出歷久彌新的包身輪廓。Express包是採用粒面皮革與絲絨手感小牛皮精製而成，每一種款式的細節皆彰顯出路易威登的標誌性設計元素：以Monogram帆布製作手柄與鑰匙包、金色掛鎖扣合雙拉鍊開口，以及採用Monogram緹花布料的內襯。 EXPRESS MM包款，粒面腰果色小牛皮配monogram褆花內襯，15萬1,000元。圖／路易威登提供 EXPRESS PM包款，粒面黑色小牛皮配monogram褆花內襯，13萬9,000元。圖／路易威登提供 艾瑪史東肩背路易威登全新EXPRESS包。圖／路易威登提供 凱特布蘭琪肩背路易威登全新EXPRESS包。圖／路易威登提供 2025秋冬大秀上亮相的EXPRESS包款。圖／路易威登提供 艾瑪史東肩背路易威登全新EXPRESS包。圖／路易威登提供