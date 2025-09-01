凱特布蘭琪、艾瑪史東、全智賢... 女神私服穿搭超隨性必備隱藏版IT包
由路易威登（Louis Vuitton ）女裝藝術總監Nicolas Ghesquière打造的Express包款，在2025-2026秋冬女裝系列大秀上首度亮相，以精緻、柔美而實用的設計語言，開啟路易威登製作旅行用包箱的嶄新篇章，象徵交通運輸發展為人們的生活帶來各種冒險與奇遇。近日在威尼斯影展亮相的品牌大使艾瑪史東（Emma Stone）、影后凱特布蘭琪（Cate Blanchett）與全智賢，都在不同場合混搭了這款兼具實用與美觀的新包。
Express包款的名字源自於1930年代路易威登經典的Speedy包最早的名稱，巧妙融合優雅與卓越工藝。易於塑造成各種形狀的柔軟包身結構，以及包身的飾帶細節，都是為了向經典的Keepall致敬，勾勒出歷久彌新的包身輪廓。Express包是採用粒面皮革與絲絨手感小牛皮精製而成，每一種款式的細節皆彰顯出路易威登的標誌性設計元素：以Monogram帆布製作手柄與鑰匙包、金色掛鎖扣合雙拉鍊開口，以及採用Monogram緹花布料的內襯。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言