台韓雙帥范少勳、李俊昊搶先戴 PIAGET Altiplano超薄表「金」貴迷人

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
瑞士品牌伯爵（PIAGET）近日發表了兩只Altiplano系列新品，並分別為台韓雙帥：范少勳（右）、李俊昊搶先配戴。圖／PIAGET提供
瑞士品牌伯爵（PIAGET）近日發表了兩只Altiplano系列新品，並分別為台韓雙帥：范少勳（右）、李俊昊搶先配戴。圖／PIAGET提供

瑞士珠寶鐘表品牌伯爵（PIAGET）近日發表了兩只Altiplano系列新品：Altiplano Ultimate Concept終極概念超薄陀飛輪，以及Altiplano 18K黃金910P自動表，表款皆使用軍綠色搭配黃金的色彩組合，並分別為台韓雙帥：范少勳、李俊昊搶先配戴。

同時兼具華美珠寶與複雜手表兩項DNA的伯爵（PIAGET）從1950、1960年代便頻頻挑戰超薄機芯極限，Altiplano系列則以簡約洗練風格承接住超薄機芯的內涵，尤其2020年發表的Altiplano Ultimate Concept表款更獲當年日內瓦高級鐘表大賞（GPHG）「金指針獎」（Aiguille d’Or），進而攀上物理研發與美學的又一高峰。

上周甫為了精品來台現身的李俊昊則在形象照片中則配戴上一只Altiplano Ultimate Concept終極概念陀飛輪。表款去年曾推出150周年紀念版本，本次則以M64BC鈷合金表殼結合軍綠色的聚丙烯編織表帶、金色機芯細節，散發出兼容軍事與奢華風格的視覺感受。970P-UC手上鍊超薄陀飛輪機芯裝入表殼後僅2毫米，並提供偏心式的時間顯示與10點鐘方向的陀飛輪。 

范少勳手上配戴的則是一只Altiplano系列18K黃金軍綠色超薄表，表款同樣運用18K黃金與散發迷人金屬光澤的軍綠色，機芯零件部分外顯的銀色齒輪與紅色人工寶石軸承更像一幅以機械構築的抽象畫。910P自動上鍊機芯在裝入表殼後依然維持著4.3毫米的纖細「身形」，並提供偏心式時間顯示。值得一提的是：形象宣傳中只見范少勳身處一處戶外綠蔭樹下，彼時光線與周圍地景悄悄地「爬」上了18K黃金表殼，透過變幻的光暈光影，生動展現超薄表款與PIAGET的魔幻魅力。 

PIAGET的Altiplano系列超薄表（型號PGG0A50126），18K黃金表殼、910P伯爵自製手上鍊機芯、時間顯示，130萬元。圖／PIAGET提供
PIAGET的Altiplano系列超薄表（型號PGG0A50126），18K黃金表殼、910P伯爵自製手上鍊機芯、時間顯示，130萬元。圖／PIAGET提供
Altiplano Ultimate Concept終極概念鈷基合金軍綠色手上鍊超薄陀飛輪，價格店洽。圖／PIAGET提供
Altiplano Ultimate Concept終極概念鈷基合金軍綠色手上鍊超薄陀飛輪，價格店洽。圖／PIAGET提供
Altiplano系列18K黃金軍綠色910P超薄表僅4.3毫米的厚度，纖薄有型。圖／PIAGET提供
Altiplano系列18K黃金軍綠色910P超薄表僅4.3毫米的厚度，纖薄有型。圖／PIAGET提供
上周才來台掀起網路熱烈討論的李俊昊，為PIAGET配戴上新款Altiplano Ultimate Concept終極概念陀飛輪。圖／PIAGET提供
上周才來台掀起網路熱烈討論的李俊昊，為PIAGET配戴上新款Altiplano Ultimate Concept終極概念陀飛輪。圖／PIAGET提供
范少勳手上配戴了一只PIAGET的Altiplano系列18K黃金軍綠色超薄表，展現優雅的紳士風範。圖／PIAGET提供
范少勳手上配戴了一只PIAGET的Altiplano系列18K黃金軍綠色超薄表，展現優雅的紳士風範。圖／PIAGET提供

