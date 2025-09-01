台韓雙帥范少勳、李俊昊搶先戴 PIAGET Altiplano超薄表「金」貴迷人

瑞士珠寶鐘表品牌伯爵（PIAGET）近日發表了兩只Altiplano系列新品：Altiplano Ultimate Concept終極概念超薄陀飛輪，以及Altiplano 18K黃金910P自動表，表款皆使用軍綠色搭配黃金的色彩組合，並分別為台韓雙帥：范少勳、李俊昊搶先配戴。

同時兼具華美珠寶與複雜手表兩項DNA的伯爵（PIAGET）從1950、1960年代便頻頻挑戰超薄機芯極限，Altiplano系列則以簡約洗練風格承接住超薄機芯的內涵，尤其2020年發表的Altiplano Ultimate Concept表款更獲當年日內瓦高級鐘表大賞（GPHG）「金指針獎」（Aiguille d’Or），進而攀上物理研發與美學的又一高峰。

上周甫為了精品來台現身的李俊昊則在形象照片中則配戴上一只Altiplano Ultimate Concept終極概念陀飛輪。表款去年曾推出150周年紀念版本，本次則以M64BC鈷合金表殼結合軍綠色的聚丙烯編織表帶、金色機芯細節，散發出兼容軍事與奢華風格的視覺感受。970P-UC手上鍊超薄陀飛輪機芯裝入表殼後僅2毫米，並提供偏心式的時間顯示與10點鐘方向的陀飛輪。