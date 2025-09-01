聽新聞
0:00 / 0:00

中壢人氣泰式料理「好咖Thai」無預警宣告歇業！網震驚：不是愚人節吧

聯合報／ 記者陳睿中/台北即時報導
位於中原大學附近商圈的「好咖Thai」，預告9/21即將暫時歇業。圖/摘自好咖Thai官方粉絲團
位於中原大學附近商圈的「好咖Thai」，預告9/21即將暫時歇業。圖/摘自好咖Thai官方粉絲團

又一家在地人氣美食即將歇業！位於桃園中壢的泰式料理「好咖Thai」，稍早在官方臉書無預警宣布，預計只營業到9月21日，「之後會先休息一陣子」，至於何時會再重新營業，業者暫時沒給答案，消息一出，立刻引來許多顧客不捨留言，「窩~也太突然了！」、「這不是愚人節貼文吧！」；也有人給店家打氣，說道「休息是為了走更長的路」、「期待你們復出」。

位於中原大學附近商圈的「好咖Thai」，提供各式創意泰國料理，店家外觀跟裝潢也充滿濃厚南洋風情，帶點清新明亮的質感，是許多美食節目及部落客報導的人氣店家，網路評論有近6千則，還曾入選「桃園100碗」美食評鑑，當時評審之一的藝人小鐘就特別推薦這裡的「泰銷魂主廚饗宴雙人餐」。

根據店家公告，「好咖Thai」預計營業至9月21日，並補充說明「對未來我們有一些規劃與想法，目前會先休息一陣子，到處走走看看，給自己和夥伴們一些時間與空間，就當作放個長假吧！」，同時業者也表示，若有最新的動向與消息會再跟大家報告。

位於中原大學附近商圈的「好咖Thai」，提供各式創意泰國料理，是在地人氣美食。圖/摘自好咖Thai官方粉絲團
位於中原大學附近商圈的「好咖Thai」，提供各式創意泰國料理，是在地人氣美食。圖/摘自好咖Thai官方粉絲團

美食 料理 桃園

延伸閱讀

相驗結果曝光！中壢民宅大火奪5命 都是1原因致死

中壢民宅惡火5人命喪火窟 疑電風扇電線走火「延燒至臥房」釀禍

中壢惡火5人喪命 屋主曾申請住警器「未安裝」錯失逃生時機

鐵窗堵逃生！中壢惡火奪5命 桃市都發局將訂指引加強宣導

相關新聞

中壢人氣泰式料理「好咖Thai」無預警宣告歇業！網震驚：不是愚人節吧

又一家在地人氣美食即將歇業！位於桃園中壢的泰式料理「好咖Thai」，稍早在官方臉書無預警宣布，預計只營業到9月21日，「...

不是月餅！5間「中秋甜點禮盒」吃得到茶香布朗尼、蛋黃酥生乳捲

中秋不只有月餅！伴隨中秋佳節即將到來，包括「海邊走走」、「open it.」、「亞尼克」、「楓糖男孩」、「coco.Br...

有行旅／作家帶路 走訪「金門聖米歇爾山」

有行旅《超乎想像 揭開面紗後的金門》旅程邀請閩南文化博士，在地文化作家陳成基老師帶旅人走訪有金門聖米歇爾山之稱的「建功嶼...

麗晶精品黃金周開跑 最高10%現金禮券回饋寵客

一年一度的百貨周年慶重頭戲即將登場，麗晶精品即起至9月15日展開「黃金周購物禮遇」，消費2萬元起可享有5%到8%的現金禮...

CHARLES & KEITH攜手設計師江奕勳 讓邊角料重生創作可持續藝術計畫

CHARLES & KEITH攜手設計師江奕勳Angus Chiang，為全新開幕的Dream Plaza門市打造《CY...

一碗1500元！巨無霸「滿漢五福牛肉麵」重2.8公斤 吃得到5種肉

看好民眾對於牛肉麵的喜愛，築間餐飲集團推出全新品牌「麟德殿牛肉麵」，提供有炙烤熟成羽下牛排麵、炙烤厚切牛舌麵、牛三寶麵等...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。