中壢人氣泰式料理「好咖Thai」無預警宣告歇業！網震驚：不是愚人節吧

又一家在地人氣美食即將歇業！位於桃園中壢的泰式料理「好咖Thai」，稍早在官方臉書無預警宣布，預計只營業到9月21日，「之後會先休息一陣子」，至於何時會再重新營業，業者暫時沒給答案，消息一出，立刻引來許多顧客不捨留言，「窩~也太突然了！」、「這不是愚人節貼文吧！」；也有人給店家打氣，說道「休息是為了走更長的路」、「期待你們復出」。

位於中原大學附近商圈的「好咖Thai」，提供各式創意泰國料理，店家外觀跟裝潢也充滿濃厚南洋風情，帶點清新明亮的質感，是許多美食節目及部落客報導的人氣店家，網路評論有近6千則，還曾入選「桃園100碗」美食評鑑，當時評審之一的藝人小鐘就特別推薦這裡的「泰銷魂主廚饗宴雙人餐」。