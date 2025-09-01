不是月餅！5間「中秋甜點禮盒」吃得到茶香布朗尼、蛋黃酥生乳捲

中秋不只有月餅！伴隨中秋佳節即將到來，包括「海邊走走」、「open it.」、「亞尼克」、「楓糖男孩」、「coco.Brownies」等品牌，紛紛以自家特色產品，推出各具風格的中秋禮盒，包括有風味蛋捲、瑪德蓮、生乳捲、夾心餅乾、茶香布朗尼等豐富的甜點選擇，為中秋帶來甜甜的幸福。

【海邊走走】

中秋限定禮盒系列「潮中秋」回歸，並重磅推出新品「開心果愛餡蛋捲」，選用高品質開心果打造濃郁綿密的堅果內餡，帶來全新的味蕾感受。22入的「海有運蛋捲禮盒」一次吃得到經典花生、肉鬆愛餡蛋捲與限定開心果口味，原價920元，優惠價874元；另款「海有福蛋捲禮盒」則採8入設計，原價560元，優惠價532元。還有「開心果愛餡蛋捲禮盒」，優惠價589元。

【open it.】

瑪德蓮專門品牌open it.推出「月韻中秋」中秋限定禮盒，並一次推出6款新品，包括使用100％開心果醬的「開心綠果瑪德蓮」，還有比利時70%黑巧克力打造的「熔岩可可瑪德蓮」，以及「曜月金沙瑪德蓮」、「梅醺芭樂瑪德堡」，還有「櫻花蝦脆米」與「咖哩芝麻脆米」鹹脆米餅。針對送禮需求，設計中秋豪華版、中秋精裝版等不同規格，每盒8～15入，售價785～1,980元，9月5日前可享早鳥92折。

【亞尼克】

亞尼克以蛋黃酥為靈感，推出期間限定「蛋黃酥風味生乳捲」以及「奶黃流心脆脆生乳捲」，藉由經典元素的搭配，帶來熟悉又極具創意的風味。同時還推出「奶黃流心蛋黃酥禮盒」」，內含有奶黃流心蛋黃酥、香芋奶黃流心蛋黃酥2種口味，並呈現雙餡爆漿的口感。另外也有生乳捲風味蛋捲鎏金禮盒、一口餅乾禮盒、地瓜千層酥等不同禮盒，滿足多元的贈禮需求，10月6日前，還有指定產品限時優惠。

【楓糖男孩】

來自日本的楓糖男孩，今年在台推出3款中秋禮盒。台灣限定的「中秋限定年輪綜合禮盒」內含楓糖年輪蛋糕、楓糖奶油夾心餅乾，每盒1,350元；同為台灣限定的「中秋限定綜合24入禮盒」，則有楓糖奶油夾心餅乾、楓糖費南雪、楓糖鹹堅果夾心餅乾，售價1,480元。經典組合「中秋限定綜合18入禮盒」內容包含楓糖奶油夾心餅乾、楓糖費南雪，售價1,020元。9月1日起於新光三越A8門市與遠東SOGO台北復興館快閃櫃，全品項商品消費滿額3,300元，即贈楓糖男孩木製餐盤一個，送完為止。

【coco.Brownies】