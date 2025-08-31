麗晶精品黃金周開跑 最高10%現金禮券回饋寵客

一年一度的百貨周年慶重頭戲即將登場，麗晶精品即起至9月15日展開「黃金周購物禮遇」，消費2萬元起可享有5%到8%的現金禮券回饋，最高可獲10%現金禮券回饋，另外，消費滿6萬、10萬、25萬及100萬，還有沐蘭SPA保養組、晶華精選紅白酒、寶格麗淡香精以及台北晶華酒店住宿券等滿額禮。

麗晶精品向來寵客、經營主顧客有一套，活動期間端出消費金額前三名的貴賓及新加入黑卡會員，還會分別加贈33坪名人套房兩天一夜住宿券與應景的晶華桂月月餅禮盒，各大品牌也相繼推出獨家限量商品或折扣，吸引消費者目光。使用美國運通、國泰世華、台新、星展、聯邦、滙豐、彰化、兆豐、第一與永豐銀行信用卡消費另有紅利點數、現金禮券及好禮相送。

隨著購物檔期的開始，TUMI台灣首間「Manifest Prototypical +」高端經典概念店也進駐麗晶精品新開幕。店面以白色大理石仿真視覺與延伸式落地櫥窗結合LED螢幕，呈現TUMI最新風貌，店內設有優雅立柱展示配件系列，「Heritage Wall」陳列19 Degree系列、鈦金屬與鋁製等高端商品，整體營造出優雅且愜意的氛圍。

同時，因應中秋佳節的到來，麗晶精品也端出各種豐富禮盒選項，包括紐約貴婦甜點Lady M推出限定款流轉月光中秋月餅禮盒，內含三款全新口味月餅，椰子風味奶黃、抹茶草莓風味奶黃、提拉米蘇風味奶黃，特別的是，內建開關開啟後，生動呈現玉兔穿越森林、奔月的奇幻之旅，為中秋佳節帶來充滿溫度與巧思的獻禮。巴黎精品馬卡龍Pierre Hermé推出結合工藝與創意的味覺獻禮「澄光浮夢月影詩章」月餅禮盒，與家人好友們一起共享充滿溫情的團圓時刻。