快訊

癌末老董贈逾4600萬給看護 子女提告竟敗訴…律師揭原因

雨勢升級！12縣市豪大雨特報 恐一路下到晚上

聽新聞
0:00 / 0:00

CHARLES & KEITH攜手設計師江奕勳 讓邊角料重生創作可持續藝術計畫

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
創作歌手9m88與時裝設計師Angus Chiang於《CYCLE in COLOR 色料回聲》可持續藝術計畫合影。圖／CHARLES & KEITH提供
創作歌手9m88與時裝設計師Angus Chiang於《CYCLE in COLOR 色料回聲》可持續藝術計畫合影。圖／CHARLES & KEITH提供

CHARLES & KEITH攜手設計師江奕勳Angus Chiang，為全新開幕的Dream Plaza門市打造《CYCLE in COLOR色料回聲》可持續藝術計畫。

愈來愈多品牌將環保概念融入商品中，CHARLES & KEITH實際作為包括，所有紙袋包裝更換成可回收的甘蔗紙漿材料。《CYCLE in COLOR色料回聲》是一場關於色彩、材料與再造的對話，CHARLES & KEITH再度攜手設計師江奕勳，以鮮明用色與實驗精神，由春夏系列包款及鞋履中包身、鞋側、鞋頭等不同部位且形狀各異、孔洞交錯的裁片及邊角物料中挑選七種代表色彩，經重新整理、堆疊與拼貼後，讓色彩與餘料在藝術循環中「迴響」與「再生」。

CHARLES & KEITH位於Dream Plaza的門市延續品牌「甜酷未來」的空間理念，將流線結構與開放式動線相融合，店內以金屬質感搭配柔和燈光，營造輕盈卻帶有力量感的氛圍，透明材質與鏡面元素呈現出視覺層次。

此外，全新秋季系列同步亮相，汲取波希米亞精神，帶來多款大地色系托特包、肩背包，像是抓皺肩背包以濃縮咖啡色搭配細緻褶皺；麂皮肩背包延續流線輪廓，霧感麂皮與濃縮咖啡色交織出秋天的靜謐氣質。

創作歌手9m88身背CHARLES & KEITH Victoria環保麂皮肩背包。圖／CHARLES & KEITH提供
創作歌手9m88身背CHARLES & KEITH Victoria環保麂皮肩背包。圖／CHARLES & KEITH提供
CHARLES & KEITH攜手設計師江奕勳Angus Chiang，為全新開幕的Dream Plaza門市打造《CYCLE in COLOR色料回聲》可持續藝術計畫。圖／CHARLES & KEITH提供
CHARLES & KEITH攜手設計師江奕勳Angus Chiang，為全新開幕的Dream Plaza門市打造《CYCLE in COLOR色料回聲》可持續藝術計畫。圖／CHARLES & KEITH提供
CHARLES & KEITH全新開幕的Dream Plaza門市。圖／CHARLES & KEITH提供
CHARLES & KEITH全新開幕的Dream Plaza門市。圖／CHARLES & KEITH提供
時裝設計師Angus Chiang肩背CHARLES & KEITH Errya輕量尼龍斜背包。圖／CHARLES & KEITH提供
時裝設計師Angus Chiang肩背CHARLES & KEITH Errya輕量尼龍斜背包。圖／CHARLES & KEITH提供
Khai麂皮肩背包，2,790元。圖／CHARLES & KEITH提供
Khai麂皮肩背包，2,790元。圖／CHARLES & KEITH提供
Khai麂皮肩背包，2,990元。圖／CHARLES & KEITH提供
Khai麂皮肩背包，2,990元。圖／CHARLES & KEITH提供

材料 咖啡 設計師

延伸閱讀

七股鹽路去旅行！2025一見雙雕藝術季×胖鯊魚鯊西米超萌登場

共度浪漫夜 東海藝術商圈「爵士音樂美食節」盛大登場

市場融合藝術 「水源之心」披上台北色彩重生

屏東太平洋沿岸3村新亮點 在地意象海廢藝術進駐

相關新聞

麗晶精品黃金周開跑 最高10%現金禮券回饋寵客

一年一度的百貨周年慶重頭戲即將登場，麗晶精品即起至9月15日展開「黃金周購物禮遇」，消費2萬元起可享有5%到8%的現金禮...

CHARLES & KEITH攜手設計師江奕勳 讓邊角料重生創作可持續藝術計畫

CHARLES & KEITH攜手設計師江奕勳Angus Chiang，為全新開幕的Dream Plaza門市打造《CY...

一碗1500元！巨無霸「滿漢五福牛肉麵」重2.8公斤 吃得到5種肉

看好民眾對於牛肉麵的喜愛，築間餐飲集團推出全新品牌「麟德殿牛肉麵」，提供有炙烤熟成羽下牛排麵、炙烤厚切牛舌麵、牛三寶麵等...

白桃能量回歸！Red Bull新口味登場 便利商店9月3日同步開賣

能量飲料品牌Red Bull宣布，在日本大受歡迎的「Red Bull White Edition白桃風味」將於9月3日起...

日本露營品牌Snow Peak Land Station落腳台南安平 9月13日開幕

日本高端露營品牌「Snow Peak」繼以全台首家「Snow Peak Cafe」進駐台北南港Lalaport之後，將以...

十大無咖啡因茶飲排行出爐！喝茶也能安心好眠

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月「無咖啡因茶飲」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的十大無咖啡因茶飲有哪些。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。