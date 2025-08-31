CHARLES & KEITH攜手設計師江奕勳 讓邊角料重生創作可持續藝術計畫

CHARLES & KEITH攜手設計師江奕勳Angus Chiang，為全新開幕的Dream Plaza門市打造《CYCLE in COLOR色料回聲》可持續藝術計畫。

愈來愈多品牌將環保概念融入商品中，CHARLES & KEITH實際作為包括，所有紙袋包裝更換成可回收的甘蔗紙漿材料。《CYCLE in COLOR色料回聲》是一場關於色彩、材料與再造的對話，CHARLES & KEITH再度攜手設計師江奕勳，以鮮明用色與實驗精神，由春夏系列包款及鞋履中包身、鞋側、鞋頭等不同部位且形狀各異、孔洞交錯的裁片及邊角物料中挑選七種代表色彩，經重新整理、堆疊與拼貼後，讓色彩與餘料在藝術循環中「迴響」與「再生」。

CHARLES & KEITH位於Dream Plaza的門市延續品牌「甜酷未來」的空間理念，將流線結構與開放式動線相融合，店內以金屬質感搭配柔和燈光，營造輕盈卻帶有力量感的氛圍，透明材質與鏡面元素呈現出視覺層次。