9月新制1次看！高鐵車廂講電話、坐臥走道恐被拒載 博愛座改優先席

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台灣高鐵推出「寧靜車廂」，使用3C產品配戴耳機、講電話需到列車玄關，若太吵不聽勸將被解除運送契約、「坐臥走道、玄關」擋道勸導未果也會被拒載。聯合報系資料照
明天就是9月，交通部分有多項新制要上路。台灣高鐵推出「寧靜車廂」，使用3C產品配戴耳機、講電話需到列車玄關，若太吵不聽勸將被解除運送契約、「坐臥走道、玄關」擋道勸導未果也會被拒載；另外，公共運輸博愛座改「優先席」新圖示上路。

●高鐵9月22日推「寧靜車廂」講電話需到列車玄關

台灣高鐵8月22日已修改運送契約、9月22日起正式實施「寧靜車廂」政策，比照日本新幹線作法，旅客若在車廂內使用手機通話，須移至車廂玄關；使用3C聽音樂、看影片等需戴耳機，初期會有3個月勸導期，若不配合規定，會先由列車長或服勤員勸導，但就算是在勸導期，屢勸不聽者最嚴重仍可解除運送契約、拒載，

另外，有家長恐慌，認為新規恐加劇「厭童化」，高鐵澄清，寧靜車廂是針對手機等3C商品使用，對於嬰兒、幼童或其他如疾病等因素而影響自主能力旅客的行為，列車人員仍將持續以安撫方式進行，並提供其必要的協助。

●高鐵「坐臥走道、妨礙動線」不聽勸可拒載

過往曾有高鐵旅客坐在列車內通道，遭其他旅客跨越發生持刀爭執，也有旅客將行李箱擺在車廂走道還枕臥休息，影響動線。高鐵近日修改旅客運送契約，首度明訂旅客若坐臥車廂走道、玄關通道或車站地板妨礙動線，勸導不聽者將可拒載，9月22日起上路。

●博愛座改「優先席」新圖示上路

立法院修法通過「身心障礙者權益保障法」修正案，博愛座將更名為「優先席」，交通部也預告修正「大眾運輸工具無障礙設施設置辦法」，除配合用語調整為優先席及適用對象外，也公布優先席標準圖示，增加「身體不適」的圖案，最快9月上路。

