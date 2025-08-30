快訊

黃國昌走讀「伸手勒員警脖子」？畫面曝光 當事人也發聲了

黃國昌拆拒馬8警傷「遭認定違法送檢偵辦」 民眾黨發聲了

聽新聞
0:00 / 0:00

白桃能量回歸！Red Bull新口味登場 便利商店9月3日同步開賣

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
「Red Bull White Edition白桃風味」重磅回歸自9月3日上市。圖／Red Bull提供
「Red Bull White Edition白桃風味」重磅回歸自9月3日上市。圖／Red Bull提供

能量飲料品牌Red Bull宣布，在日本大受歡迎的「Red Bull White Edition白桃風味」將於9月3日起重磅回歸，並正式成為風味家族常駐選項，不再只是季節限定。

「Red Bull White Edition白桃風味」以清爽氣泡交織香甜白桃，質感珠光白罐身象徵純淨能量，香甜不膩。預計自9月3日起，於全台四大便利商店、量販超市及電商同步上市，並推出兩件99元、250毫升四入組199元、單箱1,199元等優惠價。優惠期間及相關資訊依各通路實際公告為準。

此外，「Red Bull White Edition白桃風味」也展開多元跨界合作，即日起與台北市信義區高空酒吧「FRANK Taipei 」，攜手推出三款限定特調，包含兩款調酒「甜桃雙翼」、「微醺白桃」，以及一款無酒精特調「桃氣來襲」。預計自10月1日起，「Red Bull White Edition白桃風味」將攜手「大苑子」，推出聯名茶飲「Red Bull能量小白桃」，以白桃結合檸檬清香，帶來清新療癒的新體驗。

※ 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「Red Bull White Edition白桃風味」9月3日上市，全台四大便利商店、量販通路享新品優惠。圖／Red Bull提供
「Red Bull White Edition白桃風味」9月3日上市，全台四大便利商店、量販通路享新品優惠。圖／Red Bull提供
台日人氣口味「Red Bull White Edition白桃風味」強勢回歸。圖／Red Bull提供
台日人氣口味「Red Bull White Edition白桃風味」強勢回歸。圖／Red Bull提供

能量 電商

延伸閱讀

便利商店咖啡賣太貴？ 網友實測「5元咖啡方案」引迴響

只拿來沖泡太可惜！即溶咖啡創新喝法 搖身一變成咖啡廳特調

BMW發表M850i Edition M Heritage，以經典元素向市場告別！

慕尼黑超商夜間禁售啤酒薯片 學生抗議成功暫緩禁令

相關新聞

十大無咖啡因茶飲排行出爐！喝茶也能安心好眠

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月「無咖啡因茶飲」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的十大無咖啡因茶飲有哪些。

白桃能量回歸！Red Bull新口味登場 便利商店9月3日同步開賣

能量飲料品牌Red Bull宣布，在日本大受歡迎的「Red Bull White Edition白桃風味」將於9月3日起...

日本露營品牌Snow Peak Land Station落腳台南安平 9月13日開幕

日本高端露營品牌「Snow Peak」繼以全台首家「Snow Peak Cafe」進駐台北南港Lalaport之後，將以...

饗賓集團「朵頤牛排」插旗台南 排餐搭自助吧、千元有找吃得到

饗賓集團旗下、曾被網友封為「新莊最好吃的西餐廳」排餐品牌「朵頤牛排Doricious」，即日起正式進駐台南最新百貨地標新...

小米台灣啟動「Xiaomi自帶線行動電源20000 33W」主動召回計畫

小米昨天在中國大陸主動召回2024年8月1日至2024年9月22日期間製造的型號PB2030MI行動電源，涉及數量14萬...

九三軍人節 量販超市超商祭咖啡、滿額折價優惠

總統賴清德7月表示，九三軍人節推動現役軍人賣場購物折扣優惠。全聯、家樂福、愛買量販、萊爾富9月初均將推出限時優惠，包含免...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。