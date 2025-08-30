聽新聞
白桃能量回歸！Red Bull新口味登場 便利商店9月3日同步開賣
能量飲料品牌Red Bull宣布，在日本大受歡迎的「Red Bull White Edition白桃風味」將於9月3日起重磅回歸，並正式成為風味家族常駐選項，不再只是季節限定。
「Red Bull White Edition白桃風味」以清爽氣泡交織香甜白桃，質感珠光白罐身象徵純淨能量，香甜不膩。預計自9月3日起，於全台四大便利商店、量販超市及電商同步上市，並推出兩件99元、250毫升四入組199元、單箱1,199元等優惠價。優惠期間及相關資訊依各通路實際公告為準。
此外，「Red Bull White Edition白桃風味」也展開多元跨界合作，即日起與台北市信義區高空酒吧「FRANK Taipei 」，攜手推出三款限定特調，包含兩款調酒「甜桃雙翼」、「微醺白桃」，以及一款無酒精特調「桃氣來襲」。預計自10月1日起，「Red Bull White Edition白桃風味」將攜手「大苑子」，推出聯名茶飲「Red Bull能量小白桃」，以白桃結合檸檬清香，帶來清新療癒的新體驗。
※ 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
