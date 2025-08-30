日本露營品牌Snow Peak Land Station落腳台南安平 9月13日開幕

日本高端露營品牌「Snow Peak」繼以全台首家「Snow Peak Cafe」進駐台北南港Lalaport之後，將以「Snow Peak Land Station」首度插旗台南安平區建平三街，預定9月13日正式開幕。

「Snow Peak Land Station」並不是一般的門市，也不是咖啡店，而是採用「複合式品牌基地」的概念，定位介於旗艦店、社群空間與生活實驗場之間。「Land Station 」命名來自於品牌經典帳篷設計「Land Station」，象徵一個「人群聚集、交流的場域」，把野外的氛圍延伸到都市或特定地點。

品牌希望「Land Station」 能成為「都市中的營地」，是一個可以購物、用餐、體驗戶外活動，甚至交流社群文化的基地。「Snow Peak Land Station」除販售 Snow Peak 的帳篷、爐具、服裝…等全系列裝備，預計也將結合餐飲，主打以在地食材、戶外烹飪概念延伸的料理。

為慶祝「Snow Peak Land Station 台南」盛大開幕，品牌將推出一系列專屬活動，包含優惠商品、限定贈品、線上互動、手作體驗等。活動內容將陸續揭曉。在9月13至30日期間的首波開幕活動中，購買金額滿額贈滿 3,800 元，贈通路台南限定徽章乙個；購買金額滿額贈滿 5,000 元，贈購物袋乙個；購買金額滿額贈滿 8,000 元，贈收納包（2入乙組），每位會員限擇一門檻兌換一份。贈品數量有限，贈完為止，怒不累贈。詳細內容以「Snow Peak Taiwan」官方宣告為準。