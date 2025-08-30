快訊

日本露營品牌Snow Peak Land Station落腳台南安平 9月13日開幕

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
「Snow Peak Land Station 台南」預計將結合餐飲，主打以在地食材、戶外烹飪概念延伸的料理。圖／摘自Snow Peak台灣官網（snowpeak.com.tw）
「Snow Peak Land Station 台南」預計將結合餐飲，主打以在地食材、戶外烹飪概念延伸的料理。圖／摘自Snow Peak台灣官網（snowpeak.com.tw）

日本高端露營品牌「Snow Peak」繼以全台首家「Snow Peak Cafe」進駐台北南港Lalaport之後，將以「Snow Peak Land Station」首度插旗台南安平區建平三街，預定9月13日正式開幕。

「Snow Peak Land Station」並不是一般的門市，也不是咖啡店，而是採用「複合式品牌基地」的概念，定位介於旗艦店、社群空間與生活實驗場之間。「Land Station 」命名來自於品牌經典帳篷設計「Land Station」，象徵一個「人群聚集、交流的場域」，把野外的氛圍延伸到都市或特定地點。

品牌希望「Land Station」 能成為「都市中的營地」，是一個可以購物、用餐、體驗戶外活動，甚至交流社群文化的基地。「Snow Peak Land Station」除販售 Snow Peak 的帳篷、爐具、服裝…等全系列裝備，預計也將結合餐飲，主打以在地食材、戶外烹飪概念延伸的料理。

為慶祝「Snow Peak Land Station 台南」盛大開幕，品牌將推出一系列專屬活動，包含優惠商品、限定贈品、線上互動、手作體驗等。活動內容將陸續揭曉。在9月13至30日期間的首波開幕活動中，購買金額滿額贈滿 3,800 元，贈通路台南限定徽章乙個；購買金額滿額贈滿 5,000 元，贈購物袋乙個；購買金額滿額贈滿 8,000 元，贈收納包（2入乙組），每位會員限擇一門檻兌換一份。贈品數量有限，贈完為止，怒不累贈。詳細內容以「Snow Peak Taiwan」官方宣告為準。

「Snow Peak Land Station 台南」開幕期間舉行滿額送優惠。圖／摘自「Snow Peak Taiwan」FB
「Snow Peak Land Station 台南」開幕期間舉行滿額送優惠。圖／摘自「Snow Peak Taiwan」FB
「Snow Peak Land Station 台南」落腳台南安平區建平三街，右方空地即為所在地。圖／摘自Google Map
「Snow Peak Land Station 台南」落腳台南安平區建平三街，右方空地即為所在地。圖／摘自Google Map
「Snow Peak Land Station 台南」將於9月13至30日期間，進行首波開幕活動。圖／摘自「Snow Peak Taiwan」FB
「Snow Peak Land Station 台南」將於9月13至30日期間，進行首波開幕活動。圖／摘自「Snow Peak Taiwan」FB

